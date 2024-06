Tři dny před předčasnými volbami francouzská krajní pravice dominuje průzkumům veřejného mínění

28. 6. 2024

Francouzská krajní pravice vede v průzkumech veřejného mínění tři dny před tím, než voliči odevzdají hlasy v předčasných parlamentních volbách, které vyhlásil prezident Emmanuel Macron po porážce své strany v evropských volbách před více než dvěma týdny. Odhaduje se, že Národní sdružení Marine Le Pen získá v prvním kole v neděli více než 35 %, přičemž levicová aliance bude následovat s 29 % a Macronovi centristé s přibližně 20 %.

Politická budoucnost Francie byla ve čtvrtek ve hvězdách, krajní pravice v průzkumech veřejného mínění stoupala, ale ostatní síly bojovaly až do konce tři dny před hlasováním, v němž jde o hodně.

V závislosti na výsledku by prezident Emmanuel Macron mohl zůstat v napjatém "soužití" s premiérem z opoziční strany nebo ve sněmovně, která by nebyla schopna vytvořit stabilní většinu po dobu nejméně jednoho roku, aby mohla vládnout druhé ekonomice EU a nejsilnější vojenské mocnosti.

Průzkumy naznačují, že voliči v prvním kole v neděli přiřknou Národnímu sdružení (RN) Marine Le Penové přes 35 %, přičemž levicová aliance bude zaostávat až na 29 a Macronovi centristé v prachu kolem 20 %.

Když Macron vyhlásil předčasné volby po porážce od RN v evropských volbách 9. června, doufal, že voličům nabídne neúprosnou volbu, zda Francii přenechat krajní pravici.

Ale blesková třítýdenní kampaň "nezvrátila hlavní trendy," řekl deníku Le Monde Brice Teinturier, zástupce ředitele společnosti Ipsos, která se zabývá průzkumy veřejného mínění, a dodal, že "blok RN je neuvěřitelně silný".

Dokonce i ostřílení francouzští výzkumníci veřejného mínění mají potíže s přetavením této základní úrovně podpory do konečného výsledku, neboť ve druhém kole voleb 7. července – u nichž se očekává, že půjde o souboje tří kandidátů – může dojít k posunu loajality voličů a k vytvoření nových aliancí z rozumu.

Hlasování by mohla ovlivnit i vyšší volební účast než obvykle.

Přibližně dvě třetiny oprávněných voličů plánují odevzdat svůj hlas, což by byla nejvyšší úroveň od roku 1997.

Ve čtvrtek předpovídala agentura Harris Interactive Toluna 250 až 305 křesel z 577 pro RN, což by znamenalo absolutní většinu, zatímco Ifop-Fiducial naznačovala, že by strana mohla získat 260 křesel.

Le Pen už plánovala nevýraznou většinu a premiéra, když deníku Telegramme řekla, že prezidentův titul vrchního velitele ozbrojených sil je "čestný, protože je to premiér, kdo drží peněženku".

Proto "na Ukrajinu prezident nebude moci vyslat vojáky", dodala, čímž podkopala jeho varování Moskvě, že Francie si ponechá na stole všechny možnosti, jak zmařit ruskou invazi do sousední země.

Její kandidát na premiéra Jordan Bardella již slíbil, že Kyjevu nepošle rakety dlouhého doletu a další zbraně, které by mohly zasáhnout ruské území, což by byl obrat od Macronovy politiky.

RN také prohlásila, že nebude souhlasit s vytvořením vlády bez absolutní většiny, což ponechává otevřenou možnost, že žádná politická síla nebude schopna udržet premiéra ve funkci.

Poslední zalapání po dechu

Současný úřadující premiér Gabriel Attal – kterého Macron před několika měsíci označil za nejmladšího francouzského premiéra – se ve čtvrtek večer utká v televizní debatě s frontmanem RN Bardellou a vůdcem Socialistické strany Olivierem Faurem.

Je to jedna z posledních příležitostí, jak přesvědčit voliče, protože kampaň je oficiálně pozastavena v sobotu a během hlasování v neděli.

Kandidáti v předchozím úterním televizním souboji nedokázali zasadit žádný výmluvný úder.

Attal ve středu na zastávce ve střední Francii vtloukal své poselství do hlavy během třítýdenní kampaně, když žádal voliče, aby odmítli RN, která "stigmatizuje" část populace, a levicovou alianci, která se podle něj oddává sektářství.

Bardella se možná pokusí objasnit některé ze svých plánů pro peněženky voličů poté, co se mu nepodaří vysvětlit, jak by zvrátil Macronovo nepopulární zvýšení věku odchodu do důchodu nebo jak by zformuloval politiku, která by osvobozovala lidi mladší 30 let od daně z příjmu.

Ve středu byl nucen říci, že "samozřejmě bude existovat strop" pro osvobození od daně z příjmu poté, co byl dotázán, zda mnohomilionový plat hvězdného francouzského útočníka Kyliana Mbappého zůstane nezdaněn.

