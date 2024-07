Ruští Afričané

3. 7. 2024

čas čtení 14 minut

Podle některých odhadů ruská vojenská stopa v Africe roste, z přibližně 2-3 tisíc bojovníků Wagnerovy skupiny na počátku 20. let 21. století na současných 6 tisíc bývalých příslušníků Wagnerovy skupiny a Afrických sborů, s novým nasazením v Sahelu. Kromě toho Moskva v posledních několika měsících otevřela dvě nová velvyslanectví (Burkina Faso a Rovníková Guinea, i když s novou přítomností také v Tripolisu) a řadu vzdělávacích a propagandistických organizací "Russia House" v několika zemích. V roce 2023 vzrostl rusko-africký obchod na 21 miliard dolarů a překonal veškerý ruský obchod s americkým kontinentem, píše Ivan U. Klyszcz.

Kdo jsou aktéři této expanze? Tento článek představuje krátký a neúplný pokus o to, sepsat "kdo je kdo" mezi Rusy a v Rusku sídlícími aktéry, kteří řídí angažmá Moskvy na kontinentu. Letmý pohled na některé z těchto osob může pomoci vykreslit obrázek o hloubce a složitosti rusko-afrických vztahů, které nejsou tak povrchní, jak by si někteří přáli, ani tak hluboké, jak by si Moskva představovala.

Akademici

Irina Abramová. Abramová je členkou Vědecké rady ruské bezpečnostní rady a ředitelkou Institutu afrických studií Ruské akademie věd, což z ní činí klíčovou intelektuálku v rusko-afrických vztazích. Abramová sdílela pódium s Putinem na dvou summitech Rusko-Afrika a je opakovaným řečníkem na hlavních politických akcích země. Ve svém hlavním projevu v květnu 2024 u příležitosti 65. výročí Afrického institutu Abramová zopakovala oficiální linii o vzestupu multipolárního světového řádu a o úloze ruské agrese proti Ukrajině ("speciální vojenské operace") při vytváření tohoto vznikajícího mezinárodního systému. V projevu Abramové je rusko-africké partnerství v oblasti obrany a těžby zdrojů důkazem měnícího se mezinárodního řádu, který je také součástí narativu o mesiášské multipolaritě Ruska.

Africké sbory a bývalí wagnerovci

Maxim Šugalej. Šugalej, údajně "sociolog" a dlouholetý spolupracovník Prigožina, je zkušeným operátorem po celé Africe, zakládá obchodní krycí organizace, shromažďuje zpravodajské informace a provádí vměšování do voleb. Po několika měsících omezené činnosti po smrti svého patrona se Šugalej v květnu vrátil do Afriky, konkrétně do Čadu. V sérii příspěvků na Telegramu v květnu a červnu se podělil o to, že cestuje do N'Džameny na prezidentské volby v této zemi a na otevření prvního ruského domu v zemi.

Sergej Surovikin. Generál a velitel stejnojmenné ruské linie na Ukrajině generál Surovikin působil koncem roku 2023 a začátkem roku 2024 v Alžírsku jako vojenský přidělenec. Jeho alžírský sejour byl formou kvaziexilu, který mu Kreml uložil kvůli jeho blízkosti k Prigožinovi před vzpourou v roce 2023. Navzdory této nepříznivé situaci byl podle organizace All Eyes on Wagner Surovikin klíčovým prostředníkem v postwagnerovské ruské vojenské expanzi v Libyi, jejíž počet se dnes odhaduje na téměř dva tisíce vojáků a bývalých bojovníků Wagnera. Není jisté, zda je Surovikin v současné době zapojen do libyjského portfolia, ale jeho zkušenosti z terénu a – nyní již prokázaná loajalita – by ho mohly přivést zpět.

Dmitrij Sytyj. Sytyj, koordinátor civilních operací bývalé Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice, zajistil kontinuitu přítomnosti této organizace v této zemi. Sytyj například provozuje pivovar Ti L'Or spojený s Wagnerem. Podle Čerepa a Bryjky nyní Sytyj vede staré Wagnerovy struktury ve Středoafrické republice a operuje souběžně s novými Africkými sbory, které vstupují do země. Společnost Sytyj těží z toho, že si získala důvěru vedení Středoafrické republiky.

Junus-Bek Jevkurov. Bývalý ingušský gubernátor a náměstek ministra obrany Jevkurov je Kremlem považován za schopného a spolehlivého úředníka, kterému ministerstvo obrany svěřilo převzetí operací Wagnerovy skupiny. S tímto cílem pravidelně cestuje do několika afrických zemí a pravidelně se setkává s představiteli všech hlavních wagnerovských bojišť. Například měsíce trvající námluvy s juntou v Burkině Faso vedl Jevkurov od září 2023 a nakonec vedly k vojenskému nasazení v roce 2024.

Podnikatelé

Oleg Děripaska. Děripaskova společnost Rusal, třetí největší producent hliníku na světě, vlastní největší těžbu a rafinaci bauxitu v Guineji. Díky svému rozsahu Rusal fungoval jako kotva ruské přítomnosti v zemi. Letadlo, kterým Lavrov přiletěl do Guineje v červnu 2024, je údajně spojeno s Děripaskou.

Igor Morozov. Člen Rady federace a bývalý důstojník KGB a FSK Morozov je předsedou Afrocomu, předního sdružení ruských podniků působících v Africe. Morozov je stálicí rusko-afrických setkání a často pracuje paralelně s kremelskou diplomacií. Morozov se například v listopadu 2023 setkal s prezidentem Rovníkové Guineje Teodorem Obnangem Mbasogem během jeho sbližování s Moskvou. Afrocom má pobočky v Angole, Egyptě, Maroku, Nigérii, Jihoafrické republice, Súdánu, Tunisku a Zimbabwe.

Alexej Lichačov. Ředitel státní jaderné společnosti Rosatom Lichačov stál v čele ruské válečné africké obchodní diplomacie. Vzhledem k tomu, že Rusko upřednostňuje svou zbrojní výrobu pro použití proti Ukrajině, v rusko-afrických vztazích vzrostl význam dalších odvětví. Jaderná energie je mezi nimi, protože Rosatom slibuje, že tento zdroj energie pro země kontinentu rozvine. Jako ředitel Rosatomu stál Lichačov v čele tohoto úsilí a setkával se s africkými protějšky a mladými jadernými specialisty.

Diplomaté

Michail Bogdanov. Ostřílený diplomat a bývalý velvyslanec v Egyptě je od roku 2014 zvláštním prezidentským zástupcem Ruska na Blízkém východě a v Africe. V této roli byl praktickým aktérem v několika hlavních konfliktech širšího regionu, od Sýrie po Libyi a Súdán, a dokonce (krátce) v Západní Sahaře. Po vypuknutí války mezi Hamásem a Izraelem Bogdanov zaměřil své aktivity na Blízký východ, ale zůstává postavou všech hlavních rusko-afrických angažmá, cest a setkání. Například v květnu se Bogdanov setkal s generálem Haftarem, protože ruská přítomnost v Libyi údajně roste. Bogdanov se v minulosti setkal také s francouzsko-beniským politikem Kémim Sébou.

Ahouah Don Mello. Don Mello, který nyní údajně žije v Moskvě, je hlavním Putinovým poradcem pro Afriku a současným zástupcem BRICS v západní a střední Africe a je oblíbeným partnerem Kremlu. V roce 2022 se podílel na otevření zastoupení BRICS ve Středoafrické republice. V posledních měsících Don Mello podporuje takzvanou "Sahelskou alianci" západoafrických junt a také expanzi BRICS+ v Africe s přistoupením Egypta a Etiopie v roce 2024. V roce 2023 aktivně podporoval rozšíření vazeb mezi juntou Burkiny Faso a BRICS. Kromě toho se Don Mello zúčastnil akcí organizace Kemi Seba Urgences Panafricanistes, a to ještě v roce 2024.

Vsevolod Tkačenko. Tkačenko, který byl v roce 2020 jmenován ředitelem MZV pro Afriku, je klíčovým aktérem při provádění afrických iniciativ Kremlu. Často také cestuje na kontinent, poskytuje rozhovory místním médiím a propaguje poselství Moskvy. V letech 2019 a 2023 byl organizátorem summitů Rusko-Afrika. Tkačenkovy diplomatické zkušenosti ho zavedly do Etiopie, kde také zastupoval Rusko v Africké unii, a také do Jihoafrické republiky a Zimbabwe. V roce 2024 se Tkačenko pravděpodobně podílel na otevření několika nových ruských ambasád po celém kontinentu, například v Rovníkové Guineji a Sieře Leone. Někteří považují Tkačenka za "pana Afriku" Kremlu. Mezi další ruské diplomaty, na které je třeba dávat pozor, patří Igor Gromyko (Mali a Niger, od roku 2019), Andrej Černoval (Súdán, od roku 2023) a Alexej Sentebov (Demokratická republika Kongo, od roku 2017).

Ideologové

Konstantin Malofějev. Bývalý lupič, podporovatel ruské agrese vůči Ukrajině a současný oligarcha blízký Kremlu Malofějev vykonával v Africe určité obchodní aktivity. V roce 2019 byl partnerem rusko-afrického summitu a do roku 2020 vedl finanční poradenskou firmu pro africké klienty. K jeho angažmá v Africe se přidalo i jeho mezinárodní rusofilní hnutí. Hnutí navazuje na Malofějevův politicko-reakcionářský a imperiální pohled na Rusko (veřejně vyzval k tomu, aby byl Putin oficiálně jmenován carem), stejně jako na mesiášskou multipolární zahraniční politiku Kremlu. Hnutí získalo podporu ruského MZV a Lavrov vystupoval na jejich akcích. Tvrdili, že jejich konference v únoru 2024 přijala delegáty ze 130 zemí. Kromě toho může v Africe existovat několik "rusofilních" organizací, zejména v Kamerunu, kde se Malofějevovo hnutí snaží proniknout do různých sfér, včetně akademické sféry a podnikání. Malofějevova mediální organizace Cargrad věnovala pozornost také Africe.

Alexandr Dugin. Navzdory svým fašistickým a šovinistickým názorům má Dugin také zálibu v angažovanosti s africkými protějšky, jako je Kémi Séba, a ospravedlňování africké politiky Kremlu. Během své kariéry Dugin obhajoval protizápadní koalici mezi "Eurasií" a Afrikou, která se ze spekulací v 90. letech stala dnešním otevřeným politickým cílem. Dugin vystoupil na kongresu rusofilního hnutí v roce 2024.

Metropolitové

Metropolita Konstantin Zarajskij. Exarcha Afriky v rámci Ruské pravoslavné církve (RPC), metropolita Konstantin Zarajskij, je připraven pokračovat v duchovní expanzi Moskevského patriarchátu na kontinentu. Africký exarchát Ruské pravoslavné církve (RPC) byl založen moskevským patriarchátem v roce 2019 s implicitním cílem podkopat africkou přítomnost alexandrijského a konstantinopolského patriarchátu. Moskevský exarchát kooptoval nebo založil více než 200 farností na kontinentu, i když jejich schopnost je přímo řídit je omezená. Moskevský patriarchát přijal ruskou útočnou válku a pere tak obraz Ruska v zahraničí, včetně Afriky. Dříve exarchát vedl metropolita Klin – přezdívaný "Prigožin v sutaně" –, ale ten byl v říjnu 2023 degradován, pravděpodobně kvůli úzkému partnerství s Prigožinem.

Úředníci

Patruševovi. Syn bývalého předsedy Rady bezpečnosti a absolvent Akademie FSB Dmitrij Patrušev rychle stoupal v kremelské hierarchii a je současným místopředsedou vlády. V letech 2018 až 2024 byl Dmitrij Patrušev ministrem zemědělství a dohlížel na citlivý vývoz obilí a hnojiv do Afriky, zejména do Alžírska. Jeho otec Nikolaj Patrušev se angažoval v několika rusko-afrických iniciativách, zejména v Súdánu, kde rozvíjel styky s bývalými zpravodajskými službami země (kontrolovanými SAF) a s velitelem RSF Hemettim. Dnes se teprve uvidí, zda bude i nadále zastávat africké portfolio ve své současné roli Putinova poradce.

Jurij Ušakov. Jako poradce prezidenta pro zahraniční věci se Ušakov podílel na plánování a provádění různých rusko-afrických iniciativ, včetně summitů v letech 2019 a 2023. Navzdory širokému záběru aktivit se zdá, že Ušakov hraje roli v portfoliích BRICS a Rusko-Afrika, přičemž první z nich získá v Africe další význam po expanzi skupiny do Egypta a Etiopie v roce 2024. Jeho přístup k Putinovi a role plánovače a realizátora zahraniční politiky mu dává místo v první řadě u velké části zahraniční politiky země, což nejnověji ilustruje jeho účast v ruské delegaci na Putinově návštěvě Severní Koreje.

Propagandisté

Viktor Lukovenko. Lukovenko, bývalý člen Wagnerovců, je ředitelem Africké iniciativy, nové mediální odnože ruských dezinformačních a propagandistických operací na kontinentu. Lukovenko údajně sídlí v Moskvě, ale často cestuje po Africe a jeho mediální operace provozují kanceláře v Burkině Faso a Mali. Americké ministerstvo zahraničí se domnívá, že Africká iniciativa funguje díky podpoře ruských zpravodajských služeb; šéfredaktor organizace Arťom Kurejev je údajně operativcem FSB.

Alexej Nikolov. Výkonný ředitel státem kontrolovaných médií RT a jejich arabských, anglických a španělských kanálů Nikolov je nenápadnou, ale aktivní postavou v pokračující expanzi kanálu v Africe. Od roku 2022 získala RT v Africe nový rozsah, od toho, že na kontinentu neměla žádné kanceláře, až po to, že nyní tvrdí, že působí z Alžírska, Burkiny Faso, Egypta, Keni, Nigérie, Tuniska a Jižní Afriky. Kromě toho v roce 2022 RT a Afrique Media – proruská mediální organizace se sídlem v Kamerunu – podepsaly dohodu, která má rozšířit dosah RT na kontinentu. Zatímco RT vysílá v mnoha zemích, jiné země kanál vypnuly, včetně Jihoafrické republiky.

Špióni

Andrej Averjanov. Averjanov, velitel nechvalně proslulé jednotky GRU č. 29155, stojí u zrodu Afrického sboru, nástupce Wagnerovy skupiny. Bezprostředně po Prigožinově vzpouře bylo na Averjanovovi, aby dostal Wagnerovy struktury pod přímou kontrolu ministerstva obrany. Averjanova představil malijským protějškům v roce 2023 sám Putin jako postavu, která měla zajistit kontinuitu ruské ozbrojené přítomnosti v této zemi po Prigožinově vzpouře.

Denis Pavlov. Důstojník SVR v Bangui Pavlov je Kremlem pověřen, aby nahradil bývalé členy Wagnerovy skupiny, kteří zajišťovali bezpečnostní spolupráci s vládou Středoafrické republiky. Na rozdíl od předchozích časů Pavlovova přítomnost ve Středoafrické republice naznačuje větší roli ruské civilní rozvědky v ruské vojenské expanzi na kontinentu, což je portfolio, které dříve přísně střežila GRU. Pavlov působil v Belgii až do roku 2023, kdy byl převelen do Afriky.

Kolektivní Putin napříč Afrikou

Jaká vlákna spojují tuto nesourodou skupinu jednotlivců? Koneckonců, mnoho z nich je ve velmi odlišných institucích a funguje podle různých postupů. Někteří se zapojují do relativně nenápadných aktivit, zatímco jiní jsou strůjci mnoha utrpení, která se dějí v Africe, Evropě i jinde. To, co tyto postavy spojuje, je jejich přístup do Kremlu a jejich podpora – skutečná či předstíraná – Putinovy mesiášské multipolarity. Ostatně každá z výše uvedených postav spoléhá na Kreml ve svých afrických operacích, ať už jen kvůli schválení, nebo kvůli financování a technické podpoře. Dokonce ani nominálně soukromí podnikatelé Děripaska a Malofějev by se nemohli těšit relativnímu bezpečí bez podpory Kremlu.

Zdroj v angličtině: ZDE

