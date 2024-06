Ruští vojáci na Ukrajině střílejí po svých

26. 6. 2024

čas čtení 1 minuta

Útoky na důstojníky prováděné vojáky pod jejich velením byl jev, který byl notoricky známý v americké armádě ve Vietnamu, stejně jako v sovětských jednotkách v Afghánistánu. Nyní se totéž odehrává v ruských jednotkách na Ukrajině. Útoky na důstojníky prováděné vojáky pod jejich velením byl jev, který byl notoricky známý v americké armádě ve Vietnamu, stejně jako v sovětských jednotkách v Afghánistánu. Nyní se totéž odehrává v ruských jednotkách na Ukrajině.

List Novaja gazeta zkoumal vojenské soudní záznamy na okupovaných územích mezi únorem a říjnem 2023. Identifikoval více než 135 případů, kdy vojáci byli obviněni ze zabíjení civilistů nebo jiných ruských vojáků.

Tyto číselné údaje jsou nutně neúplné, a to jak z důvodu omezeného času, tak z důvodu území, na které se omezují. A protože ne všechny trestné činy tohoto typu se dostávají k soudům nebo jsou správně kategorizovány. V důsledku toho reálná čísla mohou být mnohem vyšší.

Ale i tato čísla svědčí o tom, že v řízení a velení jednotek se nedostává soudržnosti, což ohrožuje schopnost ruské armády realizovat nabádání důstojníků, aby se vyhýbali vydávání rozkazů, které by mohly vést k jejich smrti z rukou vlastních vojáků.

A do té míry, do jaké se takové případy stanou známějšími, jistě podnítí diskusi mezi Rusy obecně a v prostředí politické elity o potenciálně nebezpečných důsledcích pokračování v prosazování vojenských cílů Kremlu. Mohlo by to dokonce vést k požadavkům na změny jak v taktice, tak ve strategii.

Zdroj v ruštině: ZDE

0