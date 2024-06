Netanjahu: Vytváří si nepřátele a lpí na ultrapravicových stoupencích

28. 6. 2024

čas čtení 4 minuty



Upřednostňování vlastních zájmů před zájmy své země není pro izraelského premiéra nic nového, ale je to stále zjevnější, míní nejnovější redakční komentář deníku Guardian.





Zatímco Benjamin Netanjahu svádí boje doma i v zahraničí, je více než kdy jindy spjat s nejhoršími částmi domácí politické sféry. Minulý týden se izraelský premiér pustil do svého hlavního spojence, USA, které mu to vytýkají, ale neudělaly nic pro zastavení války v Gaze ani pro odvrácení hrozícího a jistě katastrofálního konfliktu s Hizballáhem. V pondělí izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan označil Antónia Guterrese za "spoluviníka teroru" a tvrdil, že jeho jediným cílem bylo "pomoci Hamásu přežít tuto válku" poté, co generální tajemník obvinil Izrael (aniž by ho přímo jmenoval), že o něm šíří dezinformace.

Zatímco Benjamin Netanjahu svádí boje doma i v zahraničí, je více než kdy jindy spjat s nejhoršími částmi domácí politické sféry. Minulý týden se izraelský premiér pustil do svého hlavního spojence, USA, které mu to vytýkají, ale neudělaly nic pro zastavení války v Gaze ani pro odvrácení hrozícího a jistě katastrofálního konfliktu s Hizballáhem. V pondělí izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan označil Antónia Guterrese za "spoluviníka teroru" a tvrdil, že jeho jediným cílem bylo "pomoci Hamásu přežít tuto válku" poté, co generální tajemník obvinil Izrael (aniž by ho přímo jmenoval), že o něm šíří dezinformace.



Přesto se Netanjahu přetrhne, aby si udržel své krajně pravicové koaliční partnery. Poskytl politickou legitimitu straně Otzma Yehudit Itamara Ben-Gvira, ministra národní bezpečnosti, a Náboženské sionistické straně ministra financí Bezalela Smotricha, když je přizval k moci. Lpí na nich stále zoufaleji. Bez nich mu hrozí nejen ztráta pozice, ale i soudní proces kvůli obvinění z korupce, které mu už dlouho visí nad hlavou. Krajní pravice odvrátila pokusy USA o dosažení příměří a dohody o rukojmích, čímž obnažila rostoucí rozkol mezi Izraelskými obrannými silami a vládou.



Netanjahu udělil Smotrichovi rozsáhlé pravomoci v oblasti izraelských osad a palestinské výstavby na okupovaném Západním břehu výměnou za jeho politickou podporu. V posledním měsíci armáda předala zákonné pravomoci na Západním břehu Jordánu proosídleneckým civilním úředníkům pracujícím pro Smotricea, který upřesnil svou aktivní snahu o jeho anexi v rozporu s mezinárodním právem. Svým kolegům řekl, že "zjišťuje fakta na místě", a dodal: "Nejprve na místě a poté prostřednictvím legislativy. ... Mým životním posláním je zmařit vytvoření palestinského státu." Samostatně prohlásil, že "pan Netanjahu je s námi v plné síle".



V úterý pak izraelský nejvyšší soud rozhodl, že ultraortodoxní muži musí být odvedeni k vojenské službě, což koalici ohrožuje. Výjimka vznikla v době, kdy byla komunita haredi malá; nyní se předpokládá, že do roku 2042 bude tvořit více než pětinu populace. Jedná se o dlouhodobý boj, kdy se vlády opakovaně vyhýbají této otázce, aby si neznepřátelily ultraortodoxní voliče.



Tento spor však ještě zesílil v důsledku války v Gaze a stupňujících se střetů s Hizballáhem. Minulý týden vláda podpořila návrh zákona, který zvyšuje věk pro osvobození záložníků a prodlužuje délku služby. Pro mnoho Izraelců - včetně členů premiérovy strany Likud - už osvobození od služby nepředstavuje abstraktní záležitost, ale politickou laskavost, která byla udělena na přímý úkor jich samotných nebo jejich dětí.





Netanjahuův odchod by nebyl zázračným řešením: politika jiného premiéra ohledně Hizballáhu a budoucnosti Gazy by pravděpodobně nevypadala tak odlišně. Bidenova administrativa se nadále zdráhá využít svých potenciálních pák - dodávek zbraní, diplomatického postavení a sankcí i proti Smotrichovi - tak, jak by měla, aby zastavila válku v Gaze a utužování izraelské moci na Západním břehu Jordánu. Ale administrativa, která by se řídila střízlivou úvahou o potřebách a prioritách Izraele, a nikoliv osobním politickým přežitím Netanjahua, by mohla alespoň najít cestu k dohodě o rukojmích a příměří a vymanit se z nebezpečného sevření krajní pravice.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0