Varování před smrtelným a nakažlivým kmenem neštovic, na který umírají děti v Kongu

26. 6. 2024

čas čtení 3 minuty



Vládne znepokojení nad vysokou úmrtností a potratovostí v důsledku šíření zmutovaného viru ve východní části Demokratické republiky Kongo



Vědci varovali, že nebezpečný kmen neštovic, který v Demokratické republice Kongo zabíjí děti a způsobuje potraty, je dosud nejnakažlivější a mohl by se rozšířit do celého světa.



Zdá se, že virus se šíří z člověka na člověka pohlavním i nepohlavním stykem, a to na různých místech, od nevěstinců až po školy. Vědci varovali, že nebezpečný kmen neštovic, který v Demokratické republice Kongo zabíjí děti a způsobuje potraty, je dosud nejnakažlivější a mohl by se rozšířit do celého světa.Zdá se, že virus se šíří z člověka na člověka pohlavním i nepohlavním stykem, a to na různých místech, od nevěstinců až po školy.



Stovky lidí s touto nemocí, dříve známou jako opičí neštovice, navštívily nemocnici v hornickém městě Kamituga v provincii Jižní Kivu, což je podle lékařů pravděpodobně "špička ledovce" většího ohniska nákazy.



Opičí neštovice jsou virem ze stejné rodiny jako pravé neštovice a způsobují příznaky podobné chřipce a hnisavé léze.



Před dvěma lety epidemie v Evropě a USA, která se soustředila na komunitu homosexuálů, přiměla Světovou zdravotnickou organizaci vyhlásit stav ohrožení veřejného zdraví. Bylo to poprvé, kdy byly hlášeny neštovice šířící se pohlavním stykem.



Toto ohnisko bylo způsobeno virem clade II, což je jedna ze tří uznávaných skupin mpox (monkeypox, opičích neštovic) , která má relativně nízkou úmrtnost.



Nové ohnisko v Demokratické republice Kongo je způsobeno zmutovanou formou mpox klanu I. Lékaři uvádějí, že úmrtnost je přibližně 5 % u dospělých a 10 % u dětí, a také vysoký počet potratů u těhotných žen.



Clade I se v minulosti vyskytoval u lidí, kteří jedli infikované maso, přičemž přenos se do značné míry omezoval na postiženou domácnost.



Vědci se domnívají, že současná epidemie začala v baru, který využívají sexuální pracovnice. Trudie Langová, profesorka globálního zdravotnického výzkumu na Oxfordské univerzitě, na brífinku pro novináře uvedla, že když bylo loni v září zjištěno ohnisko nákazy v Kongu, vědci předpokládali, že se jedná o kmen clade II, a to kvůli přenosu pohlavním stykem, dokud genetické testy neodhalily, že patří k virulentnějšímu kmeni.



Podle Langaové se jedná o "neuvěřitelně znepokojivou" situaci. Zatímco vakcíny proti neštovicím a léčba pomohly dostat epidemii v roce 2022 pod kontrolu, v Kongu zatím nejsou k dispozici.



Langová uvedla, že není jasné, kolik je asymptomatických nebo mírných případů, přičemž dlouhá inkubační doba viru zvyšuje riziko přenosu dříve, než si lidé uvědomí, že jsou nemocní.



John Claude Udahemuka, přednášející na univerzitě ve Rwandě, který se podílí na lékařské reakci na mpox, řekl:"Je to bezpochyby nejnebezpečnější ze všech známých kmenů mpox, vzhledem k tomu, jak se přenáší, jak se šíří a také k příznakům."





Uvedl, že země by se měly na šíření viru připravit. "Všichni by se měli připravit. Všichni by měl být schopni nemoc co nejdříve odhalit. Ale co je důležitější, všichni by měli podporovat místní výzkum a místní reakci, aby se nešířila."







Podrobnosti v angličtině ZDE

1