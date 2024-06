Trump se chystá donutit Ukrajinu k zahájení jednání s Ruskem hrozbou přerušení dodávek zbraní

26. 6. 2024

Bývalý americký prezident Donald Trump, pokud vyhraje prezidentské volby, může požadovat, aby Ukrajina zahájila mírové rozhovory s Ruskem pod hrozbou zastavení dodávek amerických zbraní. Bývalý americký prezident Donald Trump, pokud vyhraje prezidentské volby, může požadovat, aby Ukrajina zahájila mírové rozhovory s Ruskem pod hrozbou zastavení dodávek amerických zbraní.

To zahrnuje plán na vyřešení vojenského konfliktu na Ukrajině, který vypracovali dva klíčoví poradci - náčelníci štábů Národní bezpečnostní rady během jeho prezidentství (2017-2021), generálporučík ve výslužbě Keith Kellogg a Fred Fleitz.

Iniciativa zároveň naznačuje, že Washington bude Moskvě vyhrožovat zvýšenou podporou Kyjeva v případě jakéhokoli odmítnutí vyjednávat, uvedl Kellogg v rozhovoru s agenturou. Zároveň se podle plánu budou konat mírové rozhovory na základě "existující frontové linie".

Poradci tuto strategii představili Trumpovi a on "reagoval pozitivně", řekl Fleitz. "Netvrdím, že s tím souhlasil nebo s každým slovem, ale byli jsme rádi, že jsme dostali zpětnou vazbu," řekl.

Podle Fleitze vypracovaný plán nepředpokládá, že Ukrajina bude muset oficiálně postoupit svá území Rusku, ale dokud je Kyjev nebude moci vrátit pod svou kontrolu, riskuje, že na bojišti ztratí celou generaci mladých lidí.

Fleitz také poznamenal, že pro trvalý mír na Ukrajině budou muset Spojené státy vyzbrojit Kyjev "po zuby" a poskytnout další bezpečnostní záruky.

Trump již dříve opakovaně uvedl, že válku na Ukrajině bude schopen ukončit do 24 hodin po návratu do Bílého domu. Jak WaPo později zjistilo, Trumpovým plánem pro Ukrajinu bylo požadovat, aby se Kyjev vzdal Krymu a Donbasu. Tým exprezidenta přitom neobjasnil, jaký by byl v tomto případě osud dalších okupovaných území – částí Záporožské a Chersonské oblasti.

V soukromém rozhovoru Trump řekl, že jak Rusko, tak Ukrajina "si chtějí zachovat tvář, chtějí najít cestu ven" z války. Také podle jeho názoru se lidé z některých regionů Ukrajiny budou cítit normálně jako součást Ruska.

Ruský prezident Vladimir Putin 14. června stanovil své podmínky pro příměří a zahájení jednání. Požadoval, aby Kyjev stáhl vojska z Luhanské, Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti a odmítl vstoupit do NATO.

