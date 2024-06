Elaboráty pana Poláčka bez uvedení jediného zdroje

25. 6. 2024 / Boris Cvek

Pan čtenář Josef Poláček má neustálou potřebu psát pod mé články o Hitlerově životopisu od Volkera Ullricha rozsáhlé elaboráty bez citace jediného zdroje. Já se snažím v článku shrnout, co jsem si přečetl v nejnovějším mezinárodně respektovaném životopise Adolfa Hitlera. A přijde pan Poláček a napíše, jak to opravdu bylo. Narodil se snad s těmito vědomostmi? Osvítil ho nějaký džin z láhve? Spadly mu vědomosti do hlavy z Marsu? Odkud je má?

Můj přístup je ten, že vezmu solidní, aktuální zdroj, a z toho vycházím. Může se stát, že jsem udělal chybu, že třeba nějaký čtenář najde, že v Ullrichově životopisu je jiné číslo, než které právě uvádím, že jsem si něco popletl atd. Stačí pak napsat odkaz na příslušné strany Ullrichovy knihy a uvést věci na pravou míru.

Možná je chybný sám Ullrichův životopis. Pak pro to musí být nějaká argumentace, tedy odůvodněné tvrzení, že informace v jiném, starším životopise, jsou lepší. Je třeba říci, jaký starší životopis to má být a uvést konkrétně, v čem a proč by měl být lepší. Ullrich všechny hlavní životopisy Adolfa Hitlera, které vyšly před jeho dílem, zná, uvádí je v předmluvě a vztahuje se k nim. Oproti nim má výhodu přístupu k novým pramenům.

Jedině, že by historikové měli zavrhnout studium pramenů, a místo nich by se měli ptát pana Poláčka jako orákula, jak to všechno vlastně bylo.

