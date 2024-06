Gaza: Chlapec vypráví, jak mu Izraelci ustřelili ruku, když hrál fotbal

25. 6. 2024

"Zjistil jsem, že mi ruka upadla na zem."

Haytham Al Ashqar vypráví, jak přišel o ruku, když hrál s kamarády fotbal nedaleko svého domova v uprchlickém táboře Al Jadeed v Al Nusairat, když tábor zasáhly dva izraelské nálety.

“I found my hand had dropped on the floor.”



Haytham Al Ashqar recounts losing his arm while playing football with his friends near his home in Al Jadeed refugee camp in Al Nusairat when two Israeli airstrikes hit the camp. pic.twitter.com/8YZpCJYFIn