Jak jednat s Dagestánem

26. 6. 2024

Při nedělních útocích ozbrojenců v Dagestánu zahynulo nejméně 19 lidí a mnozí se ptají proč a co bude dál,



Ozbrojenci - zřejmě stoupenci Islámského státu (ISIS) - zasáhli dvě největší města v tomto regionu ruského severního Kavkazu. V Derbentu podřízli hrdlo 66letému ruskému pravoslavnému knězi a zapálili kostel. Zapálili také synagogu. V Machačkale, hlavním městě Dagestánu, zaútočili na kostel a policejní kontrolní stanoviště v blízkosti synagogy.





Když se zakouřilo, leželo nejméně 15 mrtvých strážců zákona a čtyři místní obyvatelé, desítky lidí byly zraněny a lidem okamžitě vytanuly na mysli nejméně dvě otázky.



Zaprvé, jak se to mohlo znovu stát? Jak je možné, že úřady byly zřejmě zaskočeny a nedokázaly zabránit tomuto koordinovanému útoku, navzdory jiným nedávným případům masového násilí?



V listopadu jsme byli svědky antisemitských davových útoků v Dagestánu a dalších oblastech severního Kavkazu. Patřilo k nim obsazení letiště v Machačkale davem, který lovil izraelské pasažéry letu z Tel Avivu; útok na hotel po falešných zvěstech, že v něm bydlí "izraelští uprchlíci"; a žhářský útok na rozestavěné židovské komunitní centrum.



V březnu pak došlo k hrůznému útoku na koncertní sál na předměstí Moskvy, k němuž se přihlásil ISIS a při němž ozbrojenci zabili nejméně 140 lidí.



K útokům dochází stále a lidé jsou stále zabíjeni. Zdá se, že ruský bezpečnostní aparát přinejmenším spustil oči. Mnozí odborníci se domnívají, že pokračující neschopnost řešit domácí hrozby souvisí s tím, že bezpečnostní služby věnují příliš mnoho času a zdrojů ruské invazi na Ukrajinu plné zvěrstev.



Druhou otázkou je, co budou úřady dělat nyní? Pokud je historie nějakým vodítkem, nevypadá to dobře.



Rusko čelí militantním islamistickým povstalcům v Dagestánu s přestávkami již více než dvě desetiletí. Bezpečnostní služby na to reagovaly vlastním zneužíváním: únosy, nuceným vysídlováním místních obyvatel a mučením.



Po březnovém masakru v koncertní síni ruské úřady nejenže mučily nejméně dva podezřelé, ale sdílely i nahrávky z tohoto mučení. Vypadalo to, jako by se mučením pyšnily.



Jak podrobně popsala moje odborná kolegyně Tanya Lokshina, bezpečnostní služby také navázaly na brutální zátahy proti středoasijským migrantům, kteří se navíc stali terčem xenofobního násilí na veřejnosti.



Po posledních nedělních útocích militantů v Dagestánu můžeme doufat, že se ruské úřady již poučily, že nezákonné zneužívání k potlačení militantnosti nefunguje - že zabránit útokům předem by bylo účinnější než mučit lidi poté.



Naděje umírá poslední.

