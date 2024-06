Křetínský rozeslal zaměstnancům britské pošty dopisy, aby prodali své akcie

26. 6. 2024

Daniel Křetínský žádá více než 100 000 akcionářů britské pošty, včetně současných a bývalých zaměstnanců, aby prodali své akcie



Český miliardář, který se uchází o koupi společnosti Royal Mail, rozeslal více než 100 000 akcionářům, včetně současných a bývalých zaměstnanců britské pošty, dopisy, v nichž uvádí svou oficiální nabídku na koupi podniku ve výši 3,75 miliardy liber.



Dopisy byly rozeslány ve středu, kdy Křetínský zveřejnil nabídkový dokument potvrzující podrobnosti jeho nabídky na koupi mateřské společnosti Royal Mail, International Distribution Services.





Minulý měsíc se prodej IDS přiblížil poté, co správní rada přijala nabídku EP ve výši 3,57 miliardy liber. V rámci nabídky se Křetínského společnost zavázala k řadě závazků a smluvních ujednání, včetně zachování doručování expresní pošty(do druhého dne) šest dní v týdnu a zachování sídla podniku ve Velké Británii po dobu pěti let.





Soubor poplatků bude zveřejněn v nabídkovém dokumentu, přičemž EP Group zaplatí bankám desítky milionů liber za pomoc při financování transakce.







rámci navrhované transakce by miliardář, který zbohatl na energetice a vlastní menšinový podíl v jednom z hlavních plynovodů z Ruska do Evropy, zaplatil 360 pencí za akcii za 73 % akcií pošty, která se potýká s problémy a kterou ještě nevlastní, přičemž investoři by za každou akcii dostali také 10 pencí na dividendách.Křetínský, kterému se pro jeho neochotu mluvit veřejně přezdívá česká sfinga, musí nyní přesvědčit tři čtvrtiny akcionářů, aby transakci podpořili, přičemž většinu zbývajících akcií vlastní investoři včetně velkých správců aktiv, jako jsou BlackRock, UBS a Schroders.Akcie Royal Mail v úterý večer uzavřely na 315 pencích, což je znamení, že City není přesvědčeno o tom, že nabídka bude úspěšná.Teoreticky by příští vláda mohla převzetí "povolat" ke kontrole a zabránit mu, pokud by bylo považováno za odporující národním bezpečnostním zájmům Spojeného království.Labouristé, kterým průzkumy veřejného mínění předpovídají vítězství v parlamentních volbách příští týden, se proti převzetí v zásadě nepostavili a uvedli, že vítají ujištění, která Křetínský poskytl, a že zajistí, aby se jich držel.Nabídka EP by mohla současným a bývalým ředitelům Royal Mail vynést až 3 miliony liber, zatímco zaměstnanci pošty, kteří si ponechali akcie, jež dostali během privatizace v roce 2013, by mohli získat téměř 3 400 liber.Odbory zatím dohodu nepodpořily a již dříve uvedly, že záruky poskytnuté skupinou EP nejsou "dobré ani dostatečně silné".Odborový svaz pracovníků komunikací (CWU) vyzval k tomu, aby zaměstnanci měli v podniku podíl, a zdroje blízké Křetínskému listu Times sdělily, že by to mohl být ochoten nabídnout výměnou za to, že odbory transakci požehnají.Televize Sky News v úterý uvedla, že poradci pracující na akvizici si přijdou na obrovské peníze, neboť bankéři a poradenské firmy by z transakce mohli získat více než 130 milionů liber.