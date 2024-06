Útok v Dagestánu upozorňuje na zranitelnost Ruska doma uprostřed války na Ukrajině

25. 6. 2024

Násilí by mohlo naznačovat, že Kreml se snaží udržet pořádek, zatímco se Putinova pozornost soustřeďuje na válka na Ukrajině



Nedělní teroristické útoky v Dagestánu, které si vyžádaly nejméně 19 mrtvých, poukázaly na rostoucí potíže Ruska při zvládání vlny islamistického teroru doma, zatímco jeho bezpečnostní síly jsou zapojeny do války na Ukrajině.



Útoky, které provedli čtyři ozbrojenci v dagestánském hlavním městě Machačkale a dva v přímořském městě Derbent, dagestánské představitele zřejmě zaskočily. Mezi zabitými bylo nejméně 15 policistů a útočníci také vypálili synagogu a zapálili kostel, což ruské úřady zjevně znepokojuje, že by to mohlo vést k vlně mezietnického násilí doma.

Převážně muslimský region na severním Kavkaze na jihu Ruska patří k nejneklidnějším v zemi a rostoucí sociální nepokoje a násilí v něm by mohly naznačovat, že Kreml se snaží udržet pořádek doma v situaci, kdy se Vladimir Putin soustřeďuje výhradně na svůj generační konflikt se Západem.



Útoky, jejichž součástí byla i střelba z auta zaměřená na dopravní policii, připomínaly pravidelné teroristické útoky, které město sužovaly v roce 2000. Žádná skupina za ně nepřevzala odpovědnost, ale analytici naznačili, že by mohly být spojeny se severokavkazskou odnoží Islámského státu, Vilajat Kavkaz.



Nové útoky přicházejí jen několik měsíců po útoku v moskevské koncertní hale, kde bojovníci napojení na IS zabili 145 lidí, a po loňských antisemitských nepokojích na dagestánském letišti a vyvolávají obavy z rostoucího počtu radikalizovaných mladých lidí v Rusku a zejména na severním Kavkaze, kde se společenské napětí na mnoha frontách zřejmě blíží bodu varu.



Šéfka ruské Rady federace Valentina Matvijenková vyzvala obyvatele Ruska a Dagestánu, aby "prokázali svou vyspělost a vyhnuli se emocionální reakci, navzdory ohromnosti toho, co se stalo. Aby se nevydali tou nejjednodušší, špatnou cestou eskalace mezietnického a mezináboženského napětí a nepřátelství".



Aby tomu zabránili, ruští představitelé rychle přešli ke snaze vykreslit útoky jako "provokaci" ze strany vnějších sil, jako jsou USA a NATO, a to navzdory četným důkazům o domácím terorismu v Rusku, který má původ v ničivých válkách na severním Kavkaze v 90. letech.



"Samozřejmě chápeme, kdo stojí za organizací těchto teroristických útoků," řekl Sergej Melikov, šéf Dagestánu. "Chápeme, čeho se organizátoři snažili dosáhnout," dodal, protože podle něj byly "určitě připraveny spící buňky, a to i ze zahraničí".



Dva z útočníků byli údajně syny šéfa dagestánského Sergokalinského okresu Magomeda Omarova, který byl zadržen kvůli výslechu. Jeho záznamy byly odstraněny ze stránek Jednotného Ruska, vládnoucí strany v zemi, jejímž byl členem. Ruská média v pondělí informovala, že vyšetřovatelům řekl, že věděl, že několik členů jeho rodiny bylo před lety zradikalizováno, a totožnost řady útočníků byla policii předem známa.



Dagestán, převážně muslimská republika na jihu Ruska s různorodým obyvatelstvem, vysokou mírou nezaměstnanosti a bojem s islamistickým radikalismem, patří dlouhodobě k nejbouřlivějším regionům Ruska. V roce 2022 se stal dějištěm protestů proti mobilizaci pro válku na Ukrajině a během krize Covid v roce 2020 patřil k nejhůře postiženým ruským regionům.



V říjnu loňského roku vtrhl na machačkalské letiště antisemitský dav řízený prostřednictvím sociálních médií, který hledal židovské cestující přilétající z Izraele. Video zveřejněné na internetu ukazovalo stovky mladých mužů, z nichž někteří nesli palestinské vlajky nebo transparenty odsuzující Izrael, jak se vrhají na letištní plochu, šplhají na stojící letadla a snaží se rozbít okna.





Davy v několika městech také obléhaly hotely poté, co majitelům sdělily, že se domnívají, že v nich ukrývají židovské hosty.







