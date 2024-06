ČR se dále diskredituje. Proč hostit tohoto klauna?

25. 6. 2024

čas čtení < 1 minuta

Guardian: "Od jeho nástupu do funkce přijalo Mileiho jen několik světových lídrů, mezi nimi izraelský premiér Benjamin Netanjahu, italská prezidentka Giorgia Meloniová, salvadorský prezident Nayib Bukele a papež František."

Proč hostit tohoto klauna?



From @guardian: “Only a few global leaders have received Milei since he took office, including the Israeli prime minister, Benjamin Netanyahu, Italy’s Giorgia Meloni, El Salvador’s president, Nayib Bukele, and Pope Francis.”



Why entertain this clown? pic.twitter.com/yONf59glYX