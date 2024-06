Případ Julian Assange: Zakladatel WikiLeaks požádá USA o milost poté, co přijal dohodu o přiznání viny a propuštění na svobodu, říká jeho manželka

25. 6. 2024

čas čtení 5 minut



Assange cestuje na slyšení o dohodě o přiznání viny do USA na ostrov Saipan v Severních Marianách.



Stella Assangeová: Julian Assange požádá o milost poté, co přijal obvinění podle zákona o špionáži



Manželka Juliana Assange uvedla, že její manžel požádá o milost prezidenta USA poté, co uzavřel dohodu o přijetí obvinění podle amerického zákona o špionáži. Zakladatel WikiLeaks je v současné době na cestě do Austrálie poté, co byl propuštěn z vězení ve Velké Británii.



Assange údajně cestuje na slyšení na ostrově Saipan v Severních Marianách, kde bude ve středu v 9 hodin místního času (v úterý ve 23 hodin SEČ) odsouzen.



"Skutečnost, že došlo k přiznání viny, a to podle zákona o špionáži v souvislosti se získáváním a zveřejňováním informací o národní obraně, je samozřejmě velmi vážným problémem pro novináře a novináře zabývající se národní bezpečností obecně," řekla agentuře Reuters.



Agentuře řekla, že to bylo "několik těžkých let" a že skutečně neuvěří, že je na svobodě, dokud se znovu nesejdou. Dodala, že se stále obává, že se něco pokazí. Stella Assangeová, právnička, která na jeho kampani za propuštění pracovala mnoho let, řekla: Stella Assangeová: Julian Assange požádá o milost poté, co přijal obvinění podle zákona o špionážiManželka Juliana Assange uvedla, že její manžel požádá o milost prezidenta USA poté, co uzavřel dohodu o přijetí obvinění podle amerického zákona o špionáži. Zakladatel WikiLeaks je v současné době na cestě do Austrálie poté, co byl propuštěn z vězení ve Velké Británii.Assange údajně cestuje na slyšení na ostrově Saipan v Severních Marianách, kde bude ve středu v 9 hodin místního času (v úterý ve 23 hodin SEČ) odsouzen."Skutečnost, že došlo k přiznání viny, a to podle zákona o špionáži v souvislosti se získáváním a zveřejňováním informací o národní obraně, je samozřejmě velmi vážným problémem pro novináře a novináře zabývající se národní bezpečností obecně," řekla agentuře Reuters.Agentuře řekla, že to bylo "několik těžkých let" a že skutečně neuvěří, že je na svobodě, dokud se znovu nesejdou. Dodala, že se stále obává, že se něco pokazí. Stella Assangeová, právnička, která na jeho kampani za propuštění pracovala mnoho let, řekla:

"Cítím se nadšená. Cítím ale také obavy, víte, protože jsem na to zvyklá. Může se stát cokoli. Obávám se, že dokud to nebude plně podepsáno, mám strach, ale vypadá to, že jsme se tam dostali. Opravdu tomu uvěřím, až ho budu mít před sebou a budu ho moct obejmout a pak to bude skutečné, víte?"



Potvrdila, že mají v úmyslu zahájit kampaň na získání finančních prostředků poté, co pronájem letadla, které ho mělo dopravit z Velké Británie do Austrálie přes Thajsko a Severní Mariany, stál 500 000 dolarů. Řekla agentuře Reuters:



Je to australská politika, podle které si musí zpáteční let zaplatit sám, takže si musel pronajmout let, a tak bude v podstatě zadlužený, až přistane v Canbeře. Založíme nouzový fond, abychom se pokusili získat tyto peníze, abychom mohli australské vládě vrátit peníze za jeho let na svobodu.



Manželé mají dvě děti, které jsou s ní v Austrálii, ale zatím jim nebylo sděleno, že jejich otec byl propuštěn. "Jediné, co jsem jim řekla, bylo, že je čeká velké překvapení," řekla s tím, že podrobnosti o Assangeově propuštění je třeba držet pod pokličkou, zatímco oni cestují do Austrálie, a "samozřejmě nikdo nemůže zabránit pětiletému a sedmiletému dítěti, aby to, víte, v danou chvíli nevykřičeli ze střechy".



Dohoda o přiznání viny přichází několik měsíců poté, co americký prezident Joe Biden prohlásil, že zvažuje žádost Austrálie, aby upustila od snahy USA Assange trestně stíhat. Assange byl obviněn za vlády bývalého prezidenta Donalda Trumpa za zveřejnění stovek tisíc tajných amerických vojenských dokumentů o válkách Washingtonu v Afghánistánu a Iráku. Mnozí obhájci svobody tisku varovali, že trestní obvinění Assange představuje hrozbu pro svobodu slova.



- Orgán činný v trestním řízení v Anglii a Walesu, Crown Prosecution Service (CPS), vydal kromě citací vysoce postavených představitelů organizace také toto prohlášení:



Assangeova navrhovaná dohoda o urovnání jeho extradičního případu se dostala na veřejnost v březnu letošního roku. Poté CPS poskytla USA poradenství ohledně způsobu, jak navrhovanou dohodu uskutečnit, což vyžadovalo, aby se pan Assange osobně dostavil k americkému federálnímu soudci. CPS rovněž úzce spolupracovala s Národní agenturou pro boj proti trestné činnosti, aby pomohlo zavést nezbytná praktická opatření, která panu Assangeovi umožní bezpečně opustit jurisdikci v souladu s jeho přáním a přáním vlády USA.



Crown Prosecution Service uvedl, že Julian Assange měl minulý čtvrtek ve Spojeném království soukromé slyšení o propuštění na kauci



PA Media cituje Stephena Parkinsona, ředitele státního zastupitelství, který řekl:



Po třinácti a půl letech a dvou žádostech o vydání Julian Assange včera opustil Spojené království poté, co se minulý čtvrtek na jeho žádost konalo neveřejné slyšení o propuštění na kauci.



Jsem hrdý na to, jak se naše extradiční oddělení s tímto případem vypořádalo. Jednali odborně a kvalifikovaně a pod mezinárodním dohledem poskytovali právní poradenství jak švédským, tak americkým orgánům.



Tento případ po mnoho let pohlcoval značné množství času a zdrojů trestního soudnictví. Zamýšleným výsledkem dohody o přiznání viny bude dosažení hlavního cíle, kterým je zajištění spravedlnosti. Ušetří se tím rovněž pokračující značné náklady na zdroje spojené s dalším soudním řízením v Anglii.



John Sheehan, vedoucí oddělení pro vydávání obviněných v CPS, řekl:





Jedná se o velmi složitou záležitost, která zahrnuje poradenství a zastupování švédských a amerických orgánů. V tomto období se extradiční oddělení CPS potýkalo s novými a náročnými právními otázkami a řešilo je. Pan Assange rovněž využil všech právních prostředků ochrany, které měl k dispozici. To vyvrcholilo usnadněním opatření nezbytných k tomu, aby pan Assange mohl legálně a bezpečně opustit Spojené království.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0