Využití umělé inteligence (AI) při řešení úloh z oboru studia průběhu dynamického 1D namáhání kondenzovaných látek.

Požadoval se výpočet hodnoty tlaku za čelem vlny v terči a její konečná délka. Poněvadž se jedná o případ impedančně symetrického rázu, mělo by být snadné odvodit, že rychlost částic za čelem vlny v terči u p = v 1 /2. Podobně se pro rychlost čela generované vlny U 2 uvádí vztah U 2 = C 0 + b.u p , kde např. C 0 = 2600 m/s a koef. b = 1.6. Tlak za čelem vlny je dán zákonem zachování ve tvaru P 2 = rho. U 2 . u p [Pa; kg/m3; m/s; m/s]