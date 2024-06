Ultrapravicový izraelský ministr Bezalel Smotrich říká, že jeho cílem je nastolit svrchovanost nad okupovaným územím a zmařit vznik palestinského státu.

25. 6. 2024

Izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich otevřeně popsal svou aktivní snahu o připojení Západního břehu Jordánu k Izraeli, a to několik dní poté, co deník Guardian odhalil, jak tento ilegální izraelská osídlení podporující politik a jeho spojenci za tímto účelem v tichosti získali nové významné právní pravomoci.



V projevu na zasedání své strany Náboženský sionismus Smotrich kolegům řekl, že "zjišťuje fakta na místě, aby se Judea a Samaří [izraelský termín pro okupovaný Západní břeh] staly nedílnou součástí státu Izrael".



"Zavedeme svrchovanost ... nejprve na místě a poté prostřednictvím legislativy. Mám v úmyslu legalizovat mladé osady [=nelegální outposty]," uvedl Smotrich ve výrocích, o nichž informoval Haaretz. "Mým životním posláním je zmařit vznik palestinského státu."



Smotrichovy komentáře opakovaly jeho zaznamenané výroky na shromáždění příznivců na Západním břehu Jordánu, které jako první zveřejnil deník New York Times a v nichž podle všeho označil administrativní změny za "megadramatické". Citoval ho, jak říká: "Takové změny mění DNA systému."



Když hovořil o získání nových právních pravomocí, řekl, že "[jsme] vytvořili samostatný civilní systém", a dodal, že aby se vláda vyhnula mezinárodní kritice, ponechala v tomto procesu zapojené ministerstvo obrany, takže to vypadá, jako by byla stále hlavním hráčem při řízení Západního břehu armáda.



"V mezinárodním a právním kontextu to budou snáze přijímat," řekl.



Kromě funkce ministra financí působí Smotrich také jako ministr na izraelském ministerstvu obrany, mimo jiné s odpovědností za civilní správu, která dohlíží na izraelskou okupaci Západního břehu.



Jak minulý týden odhalil deník Guardian, izraelská armáda nedávno v tichosti předala významné právní pravomoci na okupovaném Západním břehu osadníkům nakloněným úředníkům pracujícím pro Smotriche.



Příkaz, který Izraelské obranné síly zveřejnily na svých internetových stránkách 29. května, převedl odpovědnost za desítky podzákonných předpisů v civilní správě z armády na úředníky vedené Smotrichem na ministerstvu obrany.



Smotrich a jeho spojenci dlouhodobě považují kontrolu nad civilní správou nebo jejími významnými částmi za prostředek k rozšíření izraelské suverenity na Západním břehu Jordánu. Jejich konečným cílem je přímá kontrola ze strany ústřední vlády a jejích ministerstev. Převodem se snižuje pravděpodobnost právní kontroly rozšiřování a rozvoje osad.



Izraelští politici se již dlouho snaží najít způsob, jak se trvale zmocnit okupovaného Západního břehu Jordánu, který obsadili v roce 1967 a kde žijí miliony Palestinců, nebo jej anektovat.



Michael Sfard, izraelský právník zabývající se lidskými právy, po zveřejnění převodu pravomocí řekl: "Pointa je, že [pro] každého, kdo si myslel, že otázka anexe je mlhavá, by tento příkaz měl ukončit veškeré pochybnosti."



Jedná se o nejnovější Smotrichův úspěch. Stal se ministrem financí a ministrem obrany po koaliční dohodě mezi jeho krajně pravicovou politickou stranou a stranou Likud premiéra Benjamina Netanjahua.



Civilní správa je zodpovědná především za plánování a výstavbu v oblasti C Západního břehu Jordánu - 60 % okupovaných palestinských území pod plnou izraelskou správní a bezpečnostní kontrolou - a také za vymáhání práva proti nepovoleným stavbám, ať už ze strany izraelských osadníků, nebo Palestinců.



Přesun zákonů, který proběhl v Izraeli v podstatě bez povšimnutí, navazuje na několikaletou kampaň politiků podporujících ilegální izraelské osídlování, jejímž cílem bylo získat mnoho právních pravomocí, které dříve náležely vojenskému velení.



Zákony se týkají všeho, od stavebních předpisů až po správu zemědělství, lesnictví, parků a koupališť. Právníci dlouho varovali, že jejich převedení z vojenské pod politickou kontrolu by mohlo Izrael přivést do konfliktu s jeho povinnostmi vyplývajícími z mezinárodního práva.



Po nástupu do vlády Smotrich rychle přistoupil ke schválení tisíců nových domů v osadách, "legalizaci" dříve nepovolených divokých stanovišť a ztížení výstavby domů a pohybu Palestinců.



Podle zpráv v izraelských médiích američtí představitelé soukromě diskutovali o možnosti uvalit na Smotriche sankce kvůli jeho destabilizujícímu vlivu na Západní břeh Jordánu, kde žije v osadě, která je podle mezinárodního práva nelegální.





Netanjahu se stal závislejším na podpoře Smotriche a dalších krajně pravicových složek své koaliční vlády poté, co bývalý ministr obrany Benny Gantz opustil mimořádný izraelský válečný kabinet v důsledku sporu o strategii ve válce v Gaze a o způsob, jak přivést domů izraelská rukojmí držená Hamásem.









