Aktivisté upozornili výrobce zbraní v Británii, že jim hrozí trestní odpovědnost za prodej zbraní do Izraele

20. 6. 2024

čas čtení 4 minuty

Aktivisté napsalií 20 britským zbrojovkám a varují je, že zřejmě páchají válečné zločiny svým podílem na výrobě stíhaček F-35



Organizátoři kampaní napsali ředitelům 20 výrobců zbraní se sídlem ve Spojeném království, že mohou být vystaveni trestní odpovědnosti za nezabránění válečným zločinům, pokud jejich společnosti budou nadále prodávat vojenské vybavení Izraeli.



Čtyři skupiny, včetně organizace Campaign Against Arms Trade (CAAT), napsaly ředitelům zbrojních společností, které dodávají části nebo prvky stíhaček F-35 používaných izraelským letectvem v rámci bombardování Gazy. Organizátoři kampaní napsali ředitelům 20 výrobců zbraní se sídlem ve Spojeném království, že mohou být vystaveni trestní odpovědnosti za nezabránění válečným zločinům, pokud jejich společnosti budou nadále prodávat vojenské vybavení Izraeli.Čtyři skupiny, včetně organizace Campaign Against Arms Trade (CAAT), napsaly ředitelům zbrojních společností, které dodávají části nebo prvky stíhaček F-35 používaných izraelským letectvem v rámci bombardování Gazy.



V dopise se uvádí, že ředitelé těchto společností čelí "potenciální trestní odpovědnosti za kruté zločiny, které se v současné době odehrávají v Gaze", přestože vláda Spojeného království od začátku války s Hamásem prodej zbraní Izraeli nadále povoluje.



Organizace se odvolávají na paragraf zákona o Mezinárodním trestním soudu z roku 2001, podle kterého je trestným činem proti anglickému a velšskému právu "zapojení se do 'pomocného jednání' k válečnému zločinu nebo zločinu proti lidskosti" v cizích jurisdikcích.



Mezi oslovenými řediteli zbrojovek sou i ředitelé britské pobočky společnosti Lockheed Martin, hlavního výrobce moderních letounů F-35, britské zbrojní firmy BAE Systems, která vyrábí 13-15 % každého z těchto letounů, a společnosti Northrop Grumman, amerického výrobce zbraní a významného subdodavatele F-35.





Dalšími třemi skupinami, které stojí za dopisem, jsou Global Legal Action Network (GLAN), která rovněž podala žalobu proti rozhodnutí vlády pokračovat ve vývozu zbraní do Izraele, War on Want a International Centre of Justice for Palestinians.





"Skutečnost, že se skrývají za licenční systém, který je nevhodný pro daný účel, je neochrání, pokud a až budou postaveni před porotu, protože obyčejní lidé dokáží prohlédnout zastírací manévry politiků," dodala.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

282

Skupiny účastnící se kampaně uvádějí, že jsou ochotny se s těmito zbrojovkami sejít a o problému jednat, ale dodávají, že také zvažují udání londýnské Metropolitní policii s žádostí o přijetí opatření. Alternativou by bylo pokusit se o soukromé trestnií stíhání, pokud by policie nereagovala, dodávají."Izraelská armáda je obviněna z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy Palestinců po útocích Hamásu ze 7. října," uvádí se v jejich společném dopise. Skupiny v něm uvádějí právní rámec upravující válečné zločiny a citují kroky izraelské armády, které podle nich "představují zločinné jednání".Izrael je pod rostoucím mezinárodním právním tlakem kvůli své válce proti Hamásu v Gaze, která trvá již devátý měsíc, v souvislosti s obviněními, že vedení jeho ofenzívy hrozí přerůst v genocidu kvůli děsivým humanitárním důsledkům, jimž čelí civilisté, kteří uvízli v bojích.Minulý měsíc nejvyšší soud OSN, Mezinárodní soudní dvůr, rozhodl, že Izrael by měl zastavit útok na město Rafáh na jihu Gazy. Verdikt však nebyl závazný a Izrael prohlásil, že bude ve své ofenzivě pokračovat.Několik dní předtím hlavní žalobce mezinárodního trestního soudu oznámil, že požaduje vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Gallanta, jakož i na tři vůdce Hamásu v Gaze v čele s Jahjou Sinwarem, obviněné z válečných zločinů.Dearbhla Minogue, vedoucí právník GLAN, uvedl, že osoby považované za odpovědné za předávání zbraní Izraeli se vystavují trestní odpovědnosti, i když Spojené království nadále povoluje prodej zbraní Izraeli.