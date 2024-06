V sobotu Izrael spáchal další strašlivý masakr civilistů

22. 6. 2024

Once you reach a certain point down the path of evil, there's no turning back, you're committed..



Moderátor, Channel 4 News, sobota 22. června 2024: Dobrý večer. Izraelská letadla několikrát zasáhla město Gaza a zabila nejméně 42 lidí. Je to další strašlivý útok v katastrofální válce, a přesto se podél izraelských hranic s Libanonem stupňuje konflikt s Hizballáhem, před kterým OSN varuje, že by se mohl stát dalším útokem v Gaze.



Podle představitelů mediální kanceláře řízené Hamásem byly při izraelských náletech na město Gaza zabity desítky lidí. Záchranáři uvedli, že stále pátrají po přeživších v uprchlickém táboře Al Šatí západně od města. Zprávy v izraelských médiích tvrdily, že cílem úderů byl vysoký velitel Hamásu. Upozorňujeme, že v této reportáži Jonathana Rugmana jsou znepokojivé záběry.



Reportér: Sobotní ranní nálety se odehrály ve městě Gaza, které ale už předtím dobyly izraelské síly. Cílem byl Hamás, ale byly hlášeny desítky mrtvých Palestinců. A přes prach se ukazuje toto. Mnozí izraelští generálové nejsou spokojeni s oficiální strategií totálního vítězství a dávají přednost příměří, aby mohli přivést domů své rukojmí.









Červený kříž v pátek v jedné ze svých polních nemocnic napočítal 22 mrtvých, většinou žen a dětí vysídlených v důsledku bojů a žijících ve stanech. Ačkoli Izrael označil svou operaci za přesnou a založenou na zpravodajských informacích, několik velitelů chce násilí zmírnit a jeden z nich dokonce veřejně prohlásil, že neexistuje plán, kdy válka skončí.









Daniel Hagari: "Tvrzení o zničení Hamásu, aby Hamás zmizel, je prostě házení písku do očí veřejnosti. Pokud do Gazy nepřivedeme něco jiného, tak nakonec budeme mít Hamás."





Reportér: Taková roztržka mezi premiérem a jeho generály je v době války neobvyklá, Netanjahu dokonce odmítl schválit mírový plán vypracovaný s pomocí vlastních úředníků. Tím, že říká to, co chtějí slyšet jeho koaliční partneři, riskuje také prohloubení roztržky s Washingtonem, čímž uráží své nejbližší spojence, Američany.





Netanjahu: "A je nemyslitelné, aby v posledních několika měsících americká administrativa zadržovala zbraně a munici Izraeli. Izraeli, nejbližšímu americkému spojenci, který bojuje o holý život v boji proti Íránu a dalším našim společným nepřátelům."





Reportér: Někteří izraelští generálové se chtějí zaměřit na Hizballáh v Libanonu a v posledních dnech bylo bombardováno několik cílů. Bojovníci Hizballáhu jsou podporováni Íránem a poprvé zveřejnili záběry z dronů, které zachycují vojenské objekty hluboko na izraelském území, včetně této základny v Haifě. Vůdce Hizballáhu, šejk Nasralláh, tvrdí, že mají k dispozici hodiny záběrů a že pokud dojde na totální válku, nikde nebude před útokem dronů bezpečno. A proto tento muž žádá o zastavení úderů a protiúderů:













Guterres: "Chybný odhad může vyvolat katastrofu, která sahá daleko za hranice a upřímně řečeno, za hranice představivosti a řekněme si to jasně. Lidé v regionu a lidé na celém světě si nemohou dovolit, aby se z Libanonu stala další Gaza."





Reportér: odpoledne Izraelci uvedli, že v Libanonu zaútočili na toto auto, které podle nich převáželo dodavatele zbraní pracujícího pro Hamás. Stejně jako v případě operace v Gaze, i nyní Američané přislíbili Izraeli plnou podporu při zvažování možnosti další války.









Moderátor: Shashank Joshi je redaktorem obrany v týdeníku The Economist. Zeptal jsem se ho, zda si myslí, že dojde k eskalaci konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem.





Shashank Joshi: Rakety a bezpilotní letouny létají přes tu severní izraelskou hranici hustě a rychle, takže se ta situace zhoršuje a myslím, že v Izraeli je skutečný pocit, že v určité fázi může být nutné jít do války proti Hizballáhu. Pokud se těch 60 tisíc Izraelců vysídlených ze severu má vrátit do svých domovů a žít dál, tak si myslím, že to je vážné riziko, že ten konflikt poroste.









Shashank Joshi: Je to naprosto možné, a to z toho důvodu, že i když se Izrael skryje na jihu. Hizballáh by měl velmi silnou motivaci použít své rakety delšího doletu proti celému Izraeli jako odvetné opatření. A to by samozřejmě okamžitě vyprovokovalo mnohem širší izraelskou kampaň.





Moderátor: Generální tajemník OSN tento týden varoval před nebezpečím, že se Libanon promění v druhou Gazu, a my víme, jak hrozná je tam situace. Může to být tak zlé?





Shashank Joshi: Když se podíváte na tu válku v roce 2006, o které jsem se zmínil, byla z humanitárního hlediska zničující. Způsobila hluboké škody na kořenech, infrastruktuře obytných čtvrtí a samozřejmě na jihu Libanonu, kde byly vesnice a obce zasaženy opravdu velmi těžce, a je třeba si uvědomit, že raketový arzenál Hizballáhu v opačném směru je mnohem větší a schopnější než cokoli, co může použít Hamás, a Izrael by samozřejmě potřeboval americkou pomoc, aby se vyhnul tomu, že jeho protivzdušná a protiraketová obrana bude přehlcena takovou palbou. Takže by to mohla být opravdu ničivá kampaň. Není to nevyhnutelné. Stále probíhá intenzivní diplomatické úsilí ze strany americké vlády, Francie a dalších, aby se pokusili zasáhnout u Hizballáhu, přimět ho, aby se stáhl od hranic a snížil úroveň přeshraniční palby na obou stranách.





Moderátor: Zmínil jste Ameriku, Anthony Blinken, ministr zahraničí hovořil o podpoře Izraele v souvislosti s tím, co se děje s Hizballáhem. Myslíte si, že v zákulisí budou napínat síly, aby se této eventualitě vyhnuli?









Moderátor: Zmínil jste Írán. Do jaké míry zde Írán skutečně rozhoduje a jaká je v Íránu chuť na tento druh války?





Je důležité si uvědomit, že ohledně boje proi Hizbolláhu se v Izraeli nejedná pouze o jakýsi okrajový názor, který zastává Benjamin Netanjahu nebo jeho strana Likud, nebo dokonce krajně pravicoví extremisté u moci, kteří podporují jeho vládu. Domnívám se, že je to také pocit, že je třeba poradit si s Hizballáhem. To jde mnohem dál než Bibi. To vlastně zastávají vysocí členové bezpečnostního establishmentu, IDF a vlastně i velká část veřejnosti, takže si myslím. Je důležité vědět, že to bude skutečný pocit celonárodního tlaku na vládu, ne jen pocit úzce zaměřených pravicových voličů, kteří se toho dožadují.

A otázka, která bude naše diváky zajímat, je, vzhledem k tomu, co říká Izrael, že mluví o totální válce a Hizballáh mluví o válce bez zábran. Myslíte si, že válka takových rozměrů je možná?Myslím, že všechny vnější mocnosti, včetně Ameriky, se zoufale snaží vyhnout tomu, aby Izrael rozpoutal takovou válku v Libanonu, a myslím, že Američané jsou trochu v úzkých, protože si uvědomují, že pokud válka začne, mohou mít pocit, že nemají jinou možnost než bránit Izrael, ale myslím, že Joe Biden si také uvědomuje, že poslední věc, kterou potřebuje několik měsíců před prezidentskými volbami v USA, které jsou na ostří nože, je další velký konflikt na Blízkém východě. Mohlo by to způsobit, že do něj bude zatažen i spojenec Hizballáhu, Írán. Myslím, že Američané jsou naprosto rozhodnuti proti tomu. Otázkou je, zda se jim skutečně podaří Izrael odradit.Nemyslím si, že Írán rozhoduje. Myslím, že Hizballáh, ačkoli je velmi blízkým spojencem Íránu a byl Íránem před 30-40 lety vychováván, nedělá vše, co Írán řekne. Myslím, že střílí na Izrael částečně proto, že vidí potřebu postavit se na stranu obyvatel Gazy podle názoru Hizballáhu. Ale nemyslím si, že by chtěl velký konflikt, a myslím si, že Írán, který samozřejmě právě přišel o prezidenta při havárii vrtulníku, Írán právě prochází volbami. Nemyslím si, že Írán chce velkou kampaň.