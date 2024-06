USA přesměrují objednávky systémů Patriot na Ukrajinu

21. 6. 2024

Systémy určené pro jiné země budou odkloněny, aby pomohly Kyjevu chránit jeho města a kritickou infrastrukturu, píše Christopher Miller. Systémy určené pro jiné země budou odkloněny, aby pomohly Kyjevu chránit jeho města a kritickou infrastrukturu,

Americká vláda se chystá pozastavit všechny otevřené objednávky na systémy protivzdušné obrany Patriot a protiraketové střely, dokud jich Ukrajina nebude mít dost na to, aby se mohla bránit ruským leteckým útokům.

Tři lidé obeznámení s rozhodnutím uvedli, že tento krok bude oznámen ve čtvrtek poté, co prezident Joe Biden minulý týden v Itálii řekl, že zajistil závazky k dodávce dalších systémů protivzdušné obrany na Ukrajinu. Mezi ně by patřily baterie raket Patriot, po kterých Kyjev volá poté, co Rusko vystupňovalo raketové a dronové útoky na své elektrárny.

Biden uvedl, že pět zemí souhlasilo s vysláním Patriotů a dalších systémů protivzdušné obrany na Ukrajinu a že další země, které očekávají dodávku amerických systémů, budou muset počkat, protože "vše, co máme, půjde na Ukrajinu, dokud nebudou uspokojeny jejich potřeby".

Biden, který stál po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského poté, co oba podepsali desetiletý obranný pakt na okraj summitu G7 v Apulii, dodal, že Kyjev začne "relativně rychle" dostávat více systémů.

Čtvrteční oznámení USA kodifikuje Bidenův závazek vůči Kyjevu a zajistí, že Ukrajina dostane systémy Patriot, které potřebuje k ochraně svých měst a kritické infrastruktury, řekli Financial Times dva lidé obeznámení s rozhodnutím.

Polsko, Rumunsko a Německo patří mezi evropské země, které mají otevřené objednávky na systémy Patriot, které ještě nebyly dodány. Španělsko má také otevřenou objednávku na odpalovací zařízení Patriot, zatímco koalice států NATO v lednu objednala 1 000 raket Patriot.

Španělsko, Řecko a Rumunsko mají ve svém arzenálu Patrioty, ale zatím odmítly schválit přesuny odpalovacích systémů na Ukrajinu. Polsko uvedlo, že jeho Patrioty chrání infrastrukturu používanou k přepravě západních zbraní přes jeho hranice na Ukrajinu, a proto jsou již nasazeny, aby pomohly chránit válkou zmítanou zemi.

Itálie navíc tento měsíc uvedla, že pošle Kyjevu druhý systém protivzdušné obrany SAMP/T, evropskou alternativu k Patriotu.

Američtí a ukrajinští představitelé na žádosti o komentář bezprostředně nereagovali.

Americké systémy Patriot jsou nejpokročilejšími zbraněmi protivzdušné obrany Washingtonu. Skládají se z radarového systému a mobilních odpalovacích zařízení, která mohou odpalovat rakety na přilétající projektily nebo letadla.

Zelenskyj je označil za "nejúčinnější systém protivzdušné obrany v dnešním světě" a uvedl, že jsou schopny sestřelit všechny ruské rakety, včetně balistických.

Ukrajina má v současné době nejméně čtyři systémy Patriot, které poskytly USA a Německo. Vzhledem k tomu, že Zelenskyj letos na jaře požádal o další dodávky, Německo uvedlo, že pošle další baterii, a Nizozemsko oznámilo iniciativu poslat další na základě komponentů dodaných více zeměmi. Biden pak minulý týden schválil nasazení dalšího systému protivzdušné obrany Patriot na Ukrajinu.

Systémy Patriot a jejich rakety pomohly ochránit klíčové vládní budovy a kritickou infrastrukturu v Kyjevě a dalších městech po celé zemi.

Nejméně v jednom případě raketa Patriot sestřelila v lednu ruský letoun včasné výstrahy a řízení A-50 nad Azovským mořem, uvedli dva ukrajinští představitelé obeznámení s operací a plukovnice Rosanna Clemente, zástupkyně náčelníka štábu velitelství protivzdušné a protiraketové obrany americké 10. armády, která tento měsíc hovořila na panelu.

Clemente řekla, že Kyjev má "pravděpodobně asi prapor Patriotů, kteří právě teď operují na Ukrajině . . . používané k ochraně statických lokalit a kritické vnitrostátní infrastruktury".

Rusko vyřadilo nebo se zmocnilo více než poloviny ukrajinské výroby elektřiny, což způsobilo nejhorší postupné výpadky proudu od totální invaze v roce 2022. Poslední vlna raketových útoků a útoků bezpilotních letounů Moskvy se zaměřila na ukrajinskou kritickou infrastrukturu, včetně tepelných a vodních elektráren, jejichž oprava, přestavba nebo výměna je mnohem obtížnější a nákladnější.

"Řešení nedostatku munice a mezer v pokrytí ukrajinské protivzdušné obrany je pro zemi zásadní pro obranu kritické infrastruktury a není o nic méně důležité než stabilizace frontové linie," řekl Michael Kofman, vedoucí pracovník programu Rusko a Eurasie v Carnegie Endowment for International Peace.

"Ruské údery výrazně poškodily ukrajinskou nejadernou kapacitu výroby energie a ruské drony jsou stále více schopny zaměřovat ukrajinské pozice za frontovou linií kvůli nedostatečnému pokrytí protivzdušnou obranou."

Zelenskyj ve svém projevu v Berlíně 11. června řekl, že "Ukrajina nyní trpí nejničivější formou ruské vize energie jako zbraně".

Ruské útoky a útoky dronů zničily v posledních měsících více než 9 gigawattů ukrajinské kapacity výroby elektřiny, uvedl Zelenskyj a dodal, že špičková spotřeba energie na Ukrajině minulou zimu činila 18 GW. "Takže polovina z toho už neexistuje."

Premiér Denys Šmyhal na začátku tohoto měsíce uvedl, že důsledky ruských útoků na ukrajinský energetický sektor jsou "dlouhodobé" a že úspora energie "bude v nadcházejících letech součástí našeho každodenního života".

Vzhledem k tomu, že ruské letecké útoky tento týden pokračovaly, Serhij Kovalenko, generální ředitel poskytovatele elektřiny Yasno, varoval Ukrajince, že čelí reálné možnosti, že příští zimu budou mít elektřinu jen šest až sedm hodin denně.

