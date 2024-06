Děti mohou epigeneticky dědit dispozice k chorobám - kvůli nevhodné stravě otců

21. 6. 2024

čas čtení 1 minuta

Spermie obsahují složitý a na životní prostředí citlivý fond malých nekódujících RNA (sncRNA), který ovlivňuje vývoj potomstva a fenotypy dospělců. Spermie obsahují složitý a na životní prostředí citlivý fond malých nekódujících RNA (sncRNA), který ovlivňuje vývoj potomstva a fenotypy dospělců.

Zda jsou spermie v nadvarleti přímo citlivé na podněty prostředí, není zcela objasněno. Zde jsme použili dvě odlišná paradigmata prekoncepční akutní stravy s vysokým obsahem tuků k analýze příspěvků nadvarlete a varlat k zásobárně sncRNA spermií a zdraví potomků.

Ukazujeme, že epididymální spermie jsou citlivé na prostředí a identifikují mitochondriální tRNA (mt-tRNA) a jejich fragmenty (mt-tsRNA) jako faktory přenášené spermií. U lidí mt-tsRNA ve spermiích korelují s indexem tělesné hmotnosti a otcovská nadváha při početí zdvojnásobuje riziko obezity potomků a ohrožuje metabolické zdraví.

Sekvenování sncRNA spermií myší mutantů pro geny zapojené do mitochondriální funkce a metabolická fenotypizace jejich divokých potomků naznačují, že upregulace mt-tsRNA je důsledkem mitochondriální dysfunkce. Transkriptomika jednoho embrya geneticky hybridních dvoubuněčných embryí prokázala přenos mt-tRNA ze spermie do oocytů při oplození a naznačila jejich zapojení do kontroly transkripce časných embryí.

Naše studie podporuje význam otcovského zdraví při početí pro metabolismus potomků, ukazuje, že mt-tRNA jsou indukovány stravou a přenášeny spermiemi a ve fyziologickém prostředí demonstruje přenos mitochondriálních RNA spermií z otce na potomka při oplodnění.

Zdroj v angličtině: ZDE

0