Vietnam po Putinově návštěvě oznámil strategické partnerství se Spojenými státy

24. 6. 2024

Vietnam považuje Spojené státy za strategicky důležitého partnera a je připraven spolupracovat s Washingtonem na posílení spolupráce mezi Spojenými státy a zeměmi jihovýchodní Asie, řekl vietnamský ministr zahraničí Bui Thanh Son. Vietnam považuje Spojené státy za strategicky důležitého partnera a je připraven spolupracovat s Washingtonem na posílení spolupráce mezi Spojenými státy a zeměmi jihovýchodní Asie, řekl vietnamský ministr zahraničí Bui Thanh Son.

Ministr se setkal s náměstkem amerického ministra zahraničí pro záležitosti východní Asie a Tichomoří Danielem Kritenbrinkem. Bui Thanh Son uvedl, že Hanoj plánuje rozvíjet strategické partnerství s Washingtonem v ekonomickém, investičním a environmentálním sektoru.

Diplomaté jednali také o konkrétních opatřeních k provádění dohod. Kritenbrink poznamenal, že Spojené státy podporují "silný a nezávislý" Vietnam, protože takový stát odpovídá zájmům Spojených států. Poznamenal, že vztahy mezi oběma státy "nikdy nebyly silnější než nyní" a bilaterální spolupráce se rozvíjí téměř ve všech oblastech. Kritenbrink odmítl komentovat vietnamskou zahraniční politiku s tím, že je věcí Hanoje hájit své zájmy.

Ruský prezident Vladimir Putin v červnu navštívil Severní Koreu a Vietnam. Naposledy byla hlava státu v Hanoji v listopadu 2017, kdy země hostila summit APEC. Putinova poslední oficiální návštěva Vietnamu se přitom uskutečnila v listopadu 2013.

Během Putinovy návštěvy Moskva a Hanoj podepsaly řadu dokumentů, včetně dohody o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, programů spolupráce mezi ministerstvy spravedlnosti a strany se dohodly na posílení komplexního strategického partnerství.

"Strany se také dohodly na posílení spolupráce v souladu se zásadami rovnosti, vzájemného respektu a nevměšování se do vnitřních záležitostí druhé strany. V souladu se základními principy Charty OSN nebudeme vstupovat do aliancí a uzavírat smlouvy se třetími zeměmi, abychom si navzájem poškozovali nezávislost, suverenitu a územní celistvost," citoval web Kremlu vietnamského prezidenta To Lama.

