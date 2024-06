Rusko shání v Číně použité obráběcí stroje

24. 6. 2024

Stínoví kupci ruského obranného průmyslu získávají v Číně staré stroje západní výroby, upozorňují Toru Tsunashima, Chris Cook, Max Seddon a Chloe Cornish.

Rusko pomocí stínových sítí kupců pátrá v Číně po použitých obráběcích strojích, zatímco Kreml se snaží zajistit životně důležité vybavení pro zvýšení zbrojní výroby.

Tajná strategie Moskvy pro získání přesných strojů, kterou odhalili výzkumníci, se pokouší obejít stále restriktivnější západní sankce a kontroly vývozu, jejichž cílem je zpomalit výrobu pro armádu.

Praktiky, které probíhají prostřednictvím sítí neprůhledných společností, čerpají ze zásob starších špičkových obráběcích strojů vyrobených západními společnostmi, které po desetiletích prodeje místním továrnám zůstávají v Číně.

Centrum pro pokročilá obranná studia (C4ADS), think-tank se sídlem ve Washingtonu, který identifikoval stínový obchod, uvedl, že složité dohody o zdrojích naznačují, že tvrzení Moskvy o vysoce přesných strojích vyráběných v Rusku jsou pravděpodobně "přehnaná".

Allen Maggard, analytik C4ADS, který vedl zprávu o obráběcích strojích, uvedl, že ruští výrobci zbraní se "snaží rozšířit své výrobní kapacity s využitím čehokoli, co mohou získat".

Jedna ze sítí pro zadávání veřejných zakázek, identifikovaná C4ADS a ověřená Financial Times, je založena na moskevské společnosti AMG, ruském vojenském dodavateli, na kterého USA loni uvalily sankce.

Od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 společnost AMG zvýšila dovoz nástrojů pro počítačové numerické řízení (CNC) vyrobených společností Tsugami, špičkovým japonským výrobcem obráběcích strojů se sídlem v Tokiu. CNC stroje jsou nezbytné pro práci v obranném průmyslu, protože umožňují automatizovanou vysoce přesnou, vysokorychlostní manipulaci a frézování kovů.

Z veřejných dokumentů vyplývá, že AMG měla kontrakty na nákup obráběcích strojů pro společnost Kometa, která vyvíjí zbraňové systémy pro Rusko, včetně systémů protiraketové obrany, proudových zbraní a raketových systémů.

Stroje Tsugami byly identifikovány při použití v různých vojenských zařízeních. Sergej Šojgu, tehdejší ruský ministr obrany, byl v březnu ukázán ve státní televizi před něčím, co vypadá jako stroj Tsugami v továrně na Altaji, která vyrábí součástky pro střely s plochou dráhou letu.

Celní dokumenty ukazují, že AMG koupila v roce 2021 vybavení Tsugami za přibližně 600 000 dolarů od oficiálního japonského dodavatele. Nákupy se pak po invazi zvýšily na 50 milionů dolarů v roce 2023, přičemž veškerý nárůst pocházel od dvou stínových prostředníků.

První dodavatel Amegino je dodavatel sankcionovaný USA se sídlem ve Spojených arabských emirátech, jehož webové stránky byly původně hostovány na serverech v Rusku. Jejím vlastníkem je Andrej Mironov, podle společnosti Diligencia, která se zabývá korporátním zpravodajstvím; žádné další podrobnosti o Mironovově minulosti nejsou k dispozici.

Druhou je ELE Technology, která se podvodně prezentuje jako "divize společnosti Gray Machinery Company", amerického distributora obráběcích strojů.

Webové stránky ELE – které se zdají být převzaty ze skutečných webových stránek Gray Machinery – tvrdí, že má sklad v Illinois a nabízí potenciálním zákazníkům výtahy z letiště Chicago O'Hare. Stránka tvrdí, že Glenn a Jared Grayovi, dva zkušení američtí CNC obchodníci, jsou členy jejich týmu.

Ale ELE Technology ve skutečnosti sídlí více jak 15 000 km daleko v čínském Šenženu. Glenn Gray, jehož celý životopis a podobizna jsou zveřejněny na webových stránkách ELE, řekl, že o společnosti nic neví.

Registrace na webových stránkách a staré propagační materiály naznačují, že ELE je řízena čínským obchodníkem s elektronikou jménem Benson Ceng. Ceng na žádosti o komentář nereagoval.

Tsugami řekl, že ELE přímo nedodala žádné zboží. Podle webu ELE v současné době prodává dva použité stroje Tsugami, které byly vyrobeny v letech 2001 a 2005.

"Vidíme, jak se do Ruska dovážejí desítky let staré obráběcí stroje," řekl Maggard. "To vypovídá o nedostatečném dodržování předpisů na trhu s použitými stroji, nemluvě o tom, že výrobci se pravděpodobně nebudou starat o to, kde jejich výrobky po prodeji skončí."

"To, že je obráběcí centrum dvě nebo tři desetiletí staré, neznamená, že není schopno vyrábět jednoduché komponenty pro zbraně."

Obě společnosti mají v ruských nákupních operacích různé role. Amegino je zprostředkovatel, který pověřuje čínské dodavatele, jako je ELE, aby dodávali zboží z Číny do Ruska. Oba spolupracovali: Dokumenty zajištěné C4ADS ukazují, že Amegino zařídil, aby ELE na začátku roku 2023 dodala do Ruska zboží v hodnotě 2,7 milionu dolarů.

Tsugami se na čínský trh spoléhá asi 20 let. Jedna osoba spojená se společností odhadla, že v Číně je více než 100 000 strojů Tsugami z 200 000 po celém světě. Je to zásoba, na kterou se Moskva zaměřila od doby, kdy se oficiální prodejci strojů Tsugami v roce 2022 stáhli z Ruska.

"Před pandemií se Tsugami snažila využít čínské národní strategie stát se výrobní velmocí," řekl analytik investiční bezpečnosti, který provedl inspekci jejích zařízení v Číně. V roce 2023 bylo více než 60 % prodejů Tsugami v Číně.

Objem strojů v Číně však není pouze problémem kontroly vývozu, který představuje Tsugami. Celní záznamy ukazují, že další ruská společnost, UMIC, získala obráběcí stroje a díly v hodnotě 2,9 milionu dolarů vyrobené v zemích včetně Izraele, Japonska, Koreje, Německa, Švédska a Švýcarska. Ve všech případech bylo zařízení odesláno z Číny a zakoupeno v jüanech prostřednictvím obchodních partnerů se sídlem v Číně.

Na rozdíl od AMG nebyla společnost UMIC sankcionována USA. Majitelka UMIC, Julia Karpova, sdílí manželské příjmení a telefonní číslo s Jevgenijem Karpovem, majitelem AMG.

Objevila se na ruských veletrzích propagujících materiály AMG na stáncích AMG-UMIC. V květnu 2022, poté, co Japonsko zvýšilo kontrolu vývozu, byla vyfotografována s brožurami AMG inzerujícími řadu produktů Tsugami, o kterých AMG tvrdila, že je může získat.

Společnosti UMIC a AMG na komentář nereagovaly.

Japonské ministerstvo obchodu uvedlo, že spolupracuje s partnery ze skupiny G7 na posílení opatření proti obcházení sankcí. "Zatímco mnoho zemí se snaží vypořádat s použitými výrobky, Japonsko shromažďuje řadu informací, včetně nastrčených společností," uvedlo ministerstvo. "Podle potřeby bychom je přidali na seznam sankcionovaných subjektů."

Zdroj v angličtině: ZDE

