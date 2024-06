"Válka, jaká skutečně je": Ukrajinský režisér proměnil náhodné záběry ve film

22. 6. 2024

čas čtení 5 minut

Foto: Oleh Sencov na frontě

Film Oleha Sencova Real je 90 minut frontových akcí zachycených v době, kdy si neuvědomil, že má zapnutou kameru, informuje Shaun Walker



V novém filmu ukrajinského režiséra Oleha Sencova se vojáci sevření v zákopu snaží zorganizovat evakuaci skupiny spolubojovníků, kteří uvízli a jsou zraněni na frontové pozici.



Sencov, který strávil několik let jako politický vězeň v Rusku a nyní bojuje v ukrajinské armádě, našel 90 minut roztřesených záběrů šest měsíců po bitvě. Procházel staré soubory na své kameře GoPro a uvědomil si, že byla toho dne zapnutá.



Sencov řekl, že je těžké nazvat tyto záběry filmem v tradičním slova smyslu. "Film by měl být promyšlený, naplánovaný, sestříhaný. Tohle je spíše válečný dokument, který byl natočen náhodně."



Sencov, který se narodil na Krymu, byl po anexi poloostrova Moskvou v květnu 2014 zatčen ruskými úřady a obviněn z přípravy teroristických útoků. Režisér byl v roce 2015 odsouzen k 20 letům vězení po soudním řízení, které bylo široce odsouzeno jako monstrproces. V roce 2019 byl propuštěn v rámci výměny vězňů. Od ruské invaze v plném rozsahu pozastavil natáčení filmů a nyní je poručíkem ukrajinské armády.



Záběry ve filmu Real, který bude mít premiéru koncem tohoto měsíce na filmovém festivalu v Karlových Varech, byly natočeny téměř přesně před rokem. Jsou prezentovány bez střihu a daří se jim zachytit hrůzu a nudu života na frontě.



Nad hlavami často létají kulky a minometné granáty a ozývá se šumění, pískání a cinkání. Často je slyšet Sencovův hlas, ale divák nikdy nevidí jeho tvář. Často je obrazem detailní záběr na malý úsek zákopu, dostatečně blízko, aby bylo možné rozeznat kusy trávy zabalené do bláta.



Roztřesená akce postupně diváka fascinuje, když se Sencov pokouší zorganizovat evakuaci zraněných vojáků, kteří uvízli na pozici vzdálené asi kilometr. Má rádiové spojení s frontovými pozicemi a s armádním velitelstvím, díky čemuž se Sencov stává prostředníkem ve stále zoufalejších pokusech.



Real je pojmenován podle pozice, kde uvízli zranění muži - surrealistickým jevem je, že všechny pozice v bitvě jsou pojmenovány podle fotbalových týmů. Sencovova pozice je Marseille a nedaleká pozice je Chelsea. "Pozice mají vždy buď jména, nebo čísla. Lidé si jména snadněji zapamatují, je to lepší než se snažit udávat souřadnice polohy," řekl Sencov.



Během devadesátiminutového záznamu zůstávají až na pár krátkých výjimek všichni překvapivě klidní, i když je jasné, že situace spěje ke katastrofě.







Lidé chápou, že když zůstanou víceméně klidní, mají větší šanci přežít, a když začnou hysterčit, všechny ztratí. Zůstat v klidu je pro přežití nezbytné," říká Sencov.

Další filmy o válce natáčet neplánuje, říká, že jeho médiem jsou hrané filmy, nikoliv dokumenty, a že se prozatím soustředí na boj. "Této války se neúčastním jako režisér. Ale po válce se mé zážitky a vzpomínky určitě stanou základem pro nové filmy."







Podrobnosti v angličtině ZDE

