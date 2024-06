Fámy o jeho smrti se objevily kvůli jeho neúčasti v debatě o zbabělých útocích Izraele na Gazu. Chomsky je známý tím, že se vyjadřuje ke všem důležitým otázkám současnosti a jeho obhajoba palestinského lidu je dobře známá a dlouhodobá. Chomsky je židovského původu a je uznávaným analytikem mezinárodní politiky.

Brazilský novinář Jamil Chade byl před několika týdny pozván Chomského manželkou, aby ho navštívil v nemocnici, a uvedl, že filozof zvedl levou ruku, když viděl v televizi na svém pokoji záběry z Gazy, jako gesto nářku a vzpoury.

Poslední rozhovor, který Chomsky poskytl předtím, než v důsledku mrtvice ztratil řeč, byl pro Chadeho. V něm při analýze pokusu o státní převrat ze strany bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara filosof řekl:

"Mnozí z dělnické třídy a nejchudších jsou informováni prostřednictvím aplikace WhatsApp a sociálních sítí. Noviny nečtou. A to má obrovský dopad, jak na volby v Brazílii v roce 2018, tak i nyní. Je to velmi obtížné. Jednou z cest vpřed je udělat to, co udělala dělnická třída, když se organizovala na Západě. Odbory nebojovaly jen za mzdy. Byly to vzdělávací instituce. Dělníci, kteří rozvíjeli svou politiku. To vedlo k New Dealu, prvnímu sociálnědemokratickému úspěchu 20. století. To je způsob, jak se vypořádat s fake news, organizacemi, které rozvíjejí své vzdělávací a kulturní programy, které překonávají účinek fake news. Což je ve skutečnosti druh třídního boje, který se snaží neutralizovat a atomizovat chudé a pracující. Překonat jej znamená vstoupit do třídní války, rozpoznat, co je zač, organizovat se a jednat zdola. Jedním z neúspěchů Lulovy vlády v jejích prvních dvou funkčních obdobích bylo, že neorganizovala lidová hnutí. Nebyla prováděna v takovém rozsahu, v jakém mohla být a mohla zabránit tomu, co se stalo později."





Pokud jde o situaci týkající se ruské války proti Ukrajině, Chomsky hájil údajně neutrální postoj současného brazilského prezidenta Luly, který trvá na tom, aby obě strany tohoto konfliktu byly postaveny do rovného postavení, přičemž ignoruje zásadní skutečnost, že to byl Kreml, kdo zaútočil na Kyjev, zatímco Ukrajinci se pouze brání.