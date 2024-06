Palestinský reportér Channel 4 News získal prestižní mezinárodní cenu za své informace o děsivém izraelském obléhání Gazy

21. 6. 2024

(Zatímco Česká televize šíří proizraelské propagandistické lži)

Filmař @YousefHammash získal prestižní ocenění @onewm (One World Media) za své strhující reportáže z Gazy pro Channel 4 News.



Jeho reportáže dokumentující utrpení v prvních měsících války v Gaze zaznamenaly

50 milionů zhlédnutí. Přístup do Gazy pro zahraniční novináře Izrael stále blokuje. Yousefu Hammashovi se v poslední době podařilo se dostat z Gazy na Západ.



