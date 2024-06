Izraelci zastřelili šestiletou holčičku 355 kulkami

22. 6. 2024

Britská organizace soudních znalců Forensic Architecture dospěla k závěru, že šestiletou palestinskou holčičku Hind Radžábovou zřejmě zastřelil izraelský tank



Vyšetřování odhalilo, že auto, v němž Hind seděla, bylo zasaženo 355 kulkami, a shledalo, že "není pravděpodobné", že by izraelský tank neviděl, že v autě jsou děti

Matka šestileté Hind Radžábové svědčila, že Hind byla zraněna a uvízla v autě s příbuznými na severu Gazy.

Britská výzkumná skupina v pátek zveřejnila výsledky forenzního vyšetřování, které odhalily, že Hind Radžábová, šestiletá palestinská holčička nalezená mrtvá spolu se členy své rodiny na začátku tohoto roku v severní Gaze, byla s největší pravděpodobností zabita palbou izraelského tanku.



Vyšetřování zjistilo, že auto, v němž byla Radžábová zabita, bylo zasaženo 355 střelami, přičemž většina zásahů pocházela z pravé strany vozidla. Vyšetřování provedly organizace Forensic Architecture, Al Jazeera's Fault Lines a nevládní organizace Earshot.

Forensic Architecture uvedla, že zbraň použitá k tomuto útoku "střílela rychlostí 750-900 ran za minutu" a že tato vysoká frekvence střelby přesahuje frekvenci střelby útočné pušky typu AK, kterou mají palestinští bojovníci operující v Gaze.



"Tento rozsah střel za minutu odpovídá zbraním izraelské armády, jako je útočná puška M4 nebo kulomet FN MAG na tanku Merkava," uvedlo vyšetřování.



Na základě kinetické analýzy, satelitních snímků a záběrů z místa incidentu bylo rovněž zjištěno, že izraelský tank, který střílel na vozidlo, v němž Hind uvízla, se musel nacházet ve vzdálenosti 13 až 23 metrů, když zabil patnáctiletého bratrance Hind Layana.



Těsná blízkost znamená, že tank musel mít výhled do vozidla, a vyšetřovatelé dospěli k závěru: "Není pravděpodobné, že by střelec neviděl, že v autě jsou civilisté včetně dětí."



"Z polohy tanku, kterou naznačuje největší zarovnání mezi vstupními a výstupními otvory, jsme usoudili, že střelec měl jasný výhled na auto a jeho cestující," uvedlo vyšetřování.



"Jinými slovy, byl by si vědom přítomnosti dvou dětí."





Vyšetřování vyvrací tvrzení Izraele, který popírá odpovědnost za vraždu, a uvádí, že izraelské síly nebyly v době smrti Hind v oblasti přítomny.





Americký rapper Macklemore vydal 6. května píseň s názvem "Hind's Hall", a to jak na památku Hind, tak na památku probíhajících táborů solidarity s Gazou, které vznikají v univerzitních kampusech po celých USA.







Zdroj v angličtině ZDE

Hind byla nalezena mrtvá 10. února letošního roku v severní části Gazy poté, co byla téměř dva týdny uvězněna se svou rodinou v autě, přičemž byla obklíčena izraelskými vojenskými silami a vystavena izraelské palbě.Yousef Zeino a Ahmed al-Madhoun, dva zdravotníci vyslaní na záchranu Hind poté, co volala o pomoc z vozidla, které bylo pod izraelskou palbou, byli rovněž nalezeni mrtví.Záchranáři od Hind naposledy slyšeli 29. ledna.Její matka Wissam Rajabová svědčila, že rodina byla rozdělena, když se snažila uprchnout z oblasti, která byla pod intenzivními izraelskými útoky.Kvůli špatnému počasí Wissam naložila dceru do vozidla spolu s širším příbuzenstvem, zatímco zbytek rodiny prchal pěšky.Poté, co rodina uslyšela v oblasti střelbu, zavolala Červenému půlměsíci, aby jim oznámila, že na jejich auto se střílí.Wissam si zpočátku myslela, že všichni v autě byli zabiti, dokud jí nezavolal Layan Hamadeh, patnáctiletý bratranec Hind, a řekl jí: "Hind a já jsme zranění a celá moje rodina je mrtvá. Nechci zemřít. Prosím, zavolejte záchranku, aby nás zachránila. Mám strach. Tanky jsou ode mě vzdálené 500 metrů."Linka se odmlčela a Wissam si myslela, že jsou oba mrtví. Když však zavolala znovu, Hind to zvedla a řekl: "Já jsem naživu, ale Layan byl zabit. Mami, obávám se, že jsou všichni mrtví. Přijď si pro mě."Začátkem letošního roku zveřejnila Palestinská společnost Červeného půlměsíce zvukový záznam posledního telefonátu s Hind, během něhož jsou slyšet její poslední prosby uprostřed rachotu střelby."Bojím se tmy, přijďte si pro mě," řekla.Její smrt se stala symbolem propalestinských protestů po celém světě. Na Kolumbijské univerzitě v New Yorku obsadili demonstrující studenti budovu v kampusu a přejmenovali ji na počest holčičky "Hind's Hall".