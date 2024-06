Izraelský ministr obrany odletěl do USA na "kritická" jednání o Gaze a Libanonu

24. 6. 2024

Yoav Gallant se setká s nejvyššími představiteli, zatímco Benjamin Netanjahu opakuje tvrzení o "dramatickém poklesu" dodávek zbraní z USA





Izraelský ministr obrany odletěl do Washingtonu na setkání s vysokými představiteli Bidenovy administrativy, které označil za "kritické" rozhovory o dvojím konfliktu s Hamásem v Gaze a Hizballáhem v Libanonu.



Yoav Gallant se v doprovodu zástupce náčelníka generálního štábu Izraelských obranných sil setká s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem, ministrem zahraničí Antony Blinkenem a zvláštním vyslancem Joea Bidena Amosem Hochsteinem.

Gallantova návštěva se uskuteční v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanjahu zopakoval své tvrzení, že Bidenova administrativa v posledních měsících způsobila "dramatický pokles" dodávek zbraní do Izraele, což rozzlobilo americké představitele, kteří to označili za "zmatené".



V nedělním prohlášení Netanjahu zopakoval svůj odpor k ukončení války v Gaze - což je jedna z podmínek Hizballáhu pro deeskalaci - dokud je Hamás stále na místě.



Gallant při popisu své návštěvy uvedl: "Během těchto jednání plánuji projednat vývoj v Gaze a Libanonu. Tato [jednání] jsou v současné době obzvláště důležitá. Jsme připraveni na jakoukoli akci, která může být v Gaze, Libanonu a dalších oblastech zapotřebí."



Někteří izraelští představitelé spojují postup do Rafáhu, jižní oblasti Gazy, kde se podle svých slov Izrael zaměřuje na poslední prapory Hamásu, s možným přeorientováním se na hranici s Libanonem, kde eskalující přestřelky mezi Izraelem a Hizballáhem zvýšily obavy z rozsáhlejší války v této oblasti.



Zdá se, že Gallant ve svém prohlášení uvedl stejnou souvislost. "Přechod do fáze C v Gaze má velký význam. Budu o tomto přechodu diskutovat s americkými představiteli, jak může umožnit další věci, a vím, že i v této otázce dosáhneme úzké spolupráce s USA," řekl.



Uprostřed obav, že by boje s Hizballáhem mohly přerůst v širší válku, vůdce skupiny Hasan Nasralláh zopakoval hrozby, že jeho hnutí zasadí rozsáhlé údery na celé území Izraele.



Tato libanonská ozbrojená skupina v sobotu večer zveřejnila video ukazující izraelské pozice a souřadnice spolu s výňatkem z projevu z minulého týdne, v němž Nasralláh řekl: "Pokud bude na Libanon uvalena válka, bude odboj bojovat bez omezení a pravidel."



Zatímco výměny názorů mezi oběma stranami pokračovaly, v neděli ráno se v izraelské Dolní Galileji spustil letecký poplach poté, co byl v oblasti Misgav jižně od města Karmiel, poblíž továrny na výrobu obranných prostředků, tedy jižněji než při předchozích útocích, zachycen dron Hizballáhu.



V neděli brzy ráno Izrael rovněž zachytil mimo svůj vzdušný prostor dron, který byl vypuštěn skupinou spojenou s Íránem v Iráku, neboť se objevily zprávy, že další skupiny spojované s Íránem v regionu nabídly vyslání bojovníků na podporu Hizballáhu v případě širší války.



Podél libanonské hranice se severním Izraelem dochází k téměř každodenním přestřelkám od doby, kdy bojovníci z Hamásem ovládaného pásma Gazy podnikli počátkem října krvavý útok na jižní Izrael, který odstartoval válku v Gaze.



Situace na severu se tento měsíc zhoršila poté, co izraelský nálet zabil vysokého vojenského velitele Hizballáhu v jižním Libanonu. Hizballáh odpověděl vypálením stovek raket a výbušných dronů na severní Izrael.



Izraelští představitelé pohrozili vojenskou ofenzívou v Libanonu, pokud nebude vyjednána dohoda o vytlačení Hizballáhu od hranic.



Nasralláh ve středečním projevu uvedl, že vůdci militantů z Íránu, Iráku, Sýrie, Jemenu a dalších zemí již dříve nabídli, že vyšlou na pomoc Hizballáhu desítky tisíc bojovníků, ale podle něj má skupina již více než 100 000 bojovníků.



"Řekli jsme jim: 'Děkujeme, ale počty, které máme, nás přetěžují,'" řekl Nasralláh.



Představitelé libanonských a iráckých skupin podporovaných Íránem tvrdí, že pokud vypukne válka na libanonsko-izraelské hranici, připojí se k nim Íránem podporovaní bojovníci z celého regionu. Tisíce takových bojovníků jsou již rozmístěny v Sýrii a mohly by snadno proklouznout přes děravou hranici do Libanonu.



"Budeme [bojovat] bok po boku s Hizballáhem", pokud vypukne totální válka, řekl agentuře Associated Press v Bagdádu jeden z představitelů skupiny podporované Íránem v Iráku, který trval na anonymitě, aby mohl hovořit o vojenských záležitostech. Odmítl uvést další podrobnosti. Tento úředník spolu s dalším iráckým uvedl, že někteří iráčtí poradci již v Libanonu jsou.



Jeden z představitelů libanonské skupiny podporované Íránem, který si rovněž přál zůstat v anonymitě, uvedl, že do Libanonu by mohli přijet bojovníci z iráckých Lidových mobilizačních sil, afghánské Fatemijúny, pákistánské brigády Zajnabíjún a Íránem podporovaných Húsíů v Jemenu, aby se zúčastnili války.



Netanjahu v neděli prohlásil, že spor s USA ohledně zpoždění dodávek zbraní bude brzy vyřešen. "Asi před čtyřmi měsíci došlo k dramatickému poklesu dodávek výzbroje, která přichází z USA do Izraele. Dostali jsme nejrůznější vysvětlení, ale ... základní situace se nezměnila," řekl na zasedání vlády.



"Ve světle toho, co jsem slyšel v posledních dnech, doufám a věřím, že se tento problém v blízké budoucnosti vyřeší."





Uvedl, že nejvyšší izraelští představitelé lobbovali u svých amerických protějšků "na nejvyšší úrovni ... na všech úrovních" za urychlení dodávek zbraní. "Po měsících, kdy v této situaci nedošlo k žádné změně, jsem se rozhodl dát jí veřejné vyjádření," řekl.







