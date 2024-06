Bílý dům zpochybňuje Netanjahuovo tvrzení, že USA zadržují zbraně Izraeli

20. 6. 2024

Izraelský vůdce to uvedl na Twitteru, ačkoli Bidenova administrativa tvrdí, že "neví, o čem Netanjahu mluví"



Bidenova administrativa zuřivě reagovala na kritiku Benjamina Netanjahua, že USA zadržují zbraně a munici Izraeli ve válce v Gaze, a v odvetu údajně zrušila schůzku na vysoké úrovni s izraelskými představiteli o Íránu. prezidenta. Bidenova administrativa zuřivě reagovala na kritiku Benjamina Netanjahua, že USA zadržují zbraně a munici Izraeli ve válce v Gaze, a v odvetu údajně zrušila schůzku na vysoké úrovni s izraelskými představiteli o Íránu. prezidenta.



Netanjahu uvedl tvrzení o údajně záměrném zdržování dodávek zbraní ve videu zveřejněném na Twitteruy, v němž naznačil, že v důsledku toho je ztížena schopnost Izraele zvítězit v devítiměsíční válce s Hamásem.



Netanjahu při rozhovoru na kameru v angličtině uvedl, že při nedávném setkání s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem vyjádřil vděčnost za americkou podporu od loňského říjnového útoku Hamásu na Izrael, při němž zahynulo asi 1 200 lidí a dalších 250 bylo zajato jako rukojmí.



"Ale řekl jsem také něco jiného," řekl. "Řekl jsem, že je nepochopitelné, že v posledních několika měsících administrativa zadržuje zbraně a munici Izraeli - Izraeli, nejbližšímu americkému spojenci, který bojuje o holý život, bojuje proti Íránu a dalším našim společným nepřátelům."



Netanjahu se odvolával na Winstona Churchilla a pokračoval: "Za druhé světové války Churchill Spojeným státům řekl: 'Dejte nám nástroje, my to uděláme'. A já říkám, dejte nám nástroje a my tu práci dokončíme mnohem rychleji."





Zdálo se, že tento výpad americké představitele nepříjemně překvapil. Tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová řekla novinářům: "Skutečně nevíme, o čem mluví."

Netanjahu má koncem července navštívit Washington a promluvit na společném zasedání Kongresu v reakci na pozvání předsedy Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona, blízkého spojence Donalda Trumpa, předpokládaného republikánského kandidáta na amerického prezidenta.







Na pozdější tiskové konferenci Blinken uvedl, že jedinými neposlanými zbraněmi jsou tisícikilogramové bomby, jejichž zasílání Izraeli Joe Biden nařídil dát k přezkoumání kvůli obavám z izraelského plánu na vpád do Rafáhu na jihu Gazy, kde se ukrývá až milion lidí."To se nadále přezkoumává. Ale všechno ostatní probíhá normálně," řekl Blinken.Bidenova administrativa v dubnu konečně získala souhlas Kongresu s balíkem vojenské pomoci Izraeli ve výši 14 miliard dolarů poté, co jej Sněmovna reprezentantů dlouhé měsíce odkládala. Samostatný prodej amerických letounů F15 v hodnotě 15 miliard dolarů se rovněž posune kupředu.Biden prosazoval pomoc navzdory odporu své vlastní Demokratické strany, kde progresivisté obviňují Izrael z páchání genocidy ve válce, v níž zahynulo již více než 37 000 Palestinců.Vysocí představitelé administrativy se prý v zákulisí rozzlobili. Axios s odvoláním na dva nejmenované zdroje uvedl, že bilaterální schůzka USA s Izraelem plánovaná na 20. června byla odvolána, aby byl Netanjahuovi vyslán signál.Zpráva uvádí, že americký vyslanec v Izraeli Amos Hochstein předal premiérovi vzkaz osobně a sdělil mu, že jeho obvinění je "nepřesné a provokativní"."Toto rozhodnutí jasně ukazuje, že za podobné kousky se nesou následky," citoval Axios jednoho z amerických představitelů.Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu zrušení návštěvy nepotvrdil, ale umocnil rozpaky nad Netanjahuovým videem."Snažili jsme se najít takový termín příštího SDG [cílů udržitelného rozvoje], který by zohlednil cesty a dostupnost hlavních představitelů, ale ještě jsme plně nedořešili detaily, takže nic nebylo zrušeno," uvedl mluvčí Eduardo Maia Silva v e-mailu."Jak jsme řekli na včerejším brífinku, nemáme představu, o čem premiér mluví, ale to není důvod pro přeložení schůzky."