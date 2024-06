Gaza: Netanjahu kritizuje IDF poté, co armádní mluvčí varoval, že Hamás zlikvidovat nelze

20. 6. 2024

Izraelská vláda prohlásila, že IDF jsou "odhodlány zničit Hamás", poté co nejvyšší mluvčí IDF konstatoval, že militantní skupina v Gaze je "ideologií", kterou nelze zlikvidovat.



"Říkat, že Hamas zlikvidujeme, znamená házet lidem písek do očí. Pokud neposkytneme alternativu, nakonec nám zůstane Hamás," řekl kontradmirál Daniel Hagari v izraelské televizní stanici Channel 13.



Jeho výroky byly rychle odmítnuty úřadem Benjamina Netanjahua, jehož kabinet prohlásil, že jeho ofenziva v Gaze neskončí, dokud nebude Hamás poražen.



"Politický a bezpečnostní kabinet v čele s premiérem Netanjahuem definoval jako jeden z cílů války zničení vojenských a vládních schopností Hamásu," uvedl jeho úřad v prohlášení a dodal: "IDF jsou k tomu samozřejmě odhodlány."



V samostatném prohlášení na svém kanálu Telegram armáda upřesnila, že Hagari hovořil o Hamásu "jako o ideologii ... a jeho výroky byly jasné a jednoznačné".

Vůdce Hizballáhu Sajjid Hasan Nasralláh varoval před válkou "bez pravidel a stropů" v případě plnohodnotné izraelské ofenzívy proti libanonským milicím, když pohrozil, že Kypr by se mohl stát terčem, pokud by Izraeli dovolil využít jeho území v případném konfliktu.



Kypr a Izrael mají dvoustrannou dohodu o obranné spolupráci, v jejímž rámci země provádějí společná cvičení.



"Otevření kyperských letišť a základen izraelskému nepříteli, aby se mohl zaměřit na Libanon, by znamenalo, že kyperská vláda je součástí války a odboj se s ní vypořádá jako se součástí války," řekl šéf Hizballáhu.



Nikos Christodoulides, prezident ostrova, reagoval ve středu večer: "Kypr zůstává nezapojen do jakýchkoli vojenských konfliktů a staví se spíše jako součást řešení problému."



Snažil se zdůraznit humanitární roli, kterou tento nejvýchodnější stát EU sehrál na Blízkém východě, když umožnil otevření námořního koridoru pro přepravu zoufale potřebné pomoci do Gazy.



"Náš humanitární koridor je důkazem našeho závazku k míru a stabilitě," řekl novinářům na slavnostní promoci na Kyperské univerzitě.



Dodal: "Taková prohlášení nejsou příjemná, ale neodrážejí realitu. Kypr se neúčastní žádného vojenského angažmá."



Izrael útočí na centrální tábory v Gaze, prohlubuje invazi do Rafáhu



Izraelské síly v noci tvrdě útočily na oblasti v centrálním pásmu Gazy, podle zdravotníků zabily tři lidi a desítky dalších zranily, zatímco tanky prohloubily invazi do Rafáhu na jihu, uvedli obyvatelé.



Izraelská letadla zasáhla dům v táboře Al-Nuseirat, kde zabila dva lidi a 12 dalších zranila, zatímco tanky ostřelovaly oblasti v táborech Al-Maghazi a Al-Bureij a zranily mnoho dalších lidí, uvedli zdravotníci. Nuseirat, Maghazi a Bureij jsou tři z osmi historických uprchlických táborů v Gaze.



V Deir al-Balah, městě plném vysídlenců v centrální části pásma Gazy, izraelský nálet ve čtvrtek zabil jednoho Palestince a několik dalších zranil, uvedli zdravotníci.



Izraelská armáda ve středu uvedla, že její síly pokračují v operacích napříč enklávou a zaměřují se na bojovníky a vojenskou infrastrukturu v rámci aktivit, které označila za "přesné a založené na zpravodajských informacích", informovala agentura Reuters.



Dva američtí představitelé ve středu agentuře Reuters sdělili, že plovoucí molo americké armády v Gaze by mělo ve čtvrtek obnovit provoz a vyložit tolik potřebnou humanitární pomoc pro Palestince.



Úředníci, kteří hovořili pod podmínkou zachování anonymity, uvedli, že molo bylo ve středu znovu připojeno k pobřeží poté, co bylo minulý pátek dočasně odstraněno kvůli špatným podmínkám na moři.



Pomoc začala přes molo postavené Spojenými státy připlouvat 17. května a OSN uvedla, že do skladů dopravila 137 kamionů s pomocí, což představuje asi 900 tun.



Poté však rozbouřené moře poškodilo molo, což si vynutilo jeho opravu, a špatné počasí a bezpečnostní důvody omezily počet dní, kdy bylo v provozu.



Ve zprávě zveřejněné ve středu dospěl Úřad OSN pro lidská práva (OHCHR) k závěru, že použití těžkých bomb Izraelem v Gaze vyvolává "vážné obavy" podle válečného práva. Úřad OHCHR poskytl podrobnosti o šesti izraelských útocích v pásmu Gazy, které jsou podle něj příznačné pro znepokojivý vzorec, zahrnující podezření z použití až 2 000 kilogramových bomb na obytné budovy, školu, uprchlické tábory a trh.



OHCHR ve svých zprávách rovněž uvedl, že izraelské síly možná opakovaně porušily základní zásady válečného práva a při vojenské kampani v pásmu Gazy nerozlišovaly mezi civilisty a bojovníky. "Zdá se, že při izraelské bombardovací kampani byl soustavně porušován požadavek volit takové prostředky a metody vedení války, které zabrání nebo alespoň v maximální míře minimalizují škody na civilním obyvatelstvu," uvedl vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk.



Stálá mise Izraele při OSN v Ženevě označila analýzu OHCHR za "věcně, právně a metodologicky chybnou". Izraelská diplomatická mise uvedla: "Vzhledem k tomu, že OHCHR má přinejlepším částečný faktický obraz, je jakýkoli pokus o vyvození právních závěrů ze své podstaty chybný."



Ve středu došlo k izraelským leteckým útokům a střetům mezi vojáky a palestinskými ozbrojenci v Gaze. Svědci a agentura civilní obrany v pásmu Gazy ovládaném Hamásem informovali o izraelském bombardování v západním Rafáhu, kde podle zdravotníků nálety bezpilotních letadel a ostřelování zabily nejméně sedm lidí.





Izrael vyslal kolonu tanků do čtvrti Zeitoun ve městě Gaza a obyvatelé hlásili silnou palbu tanků a bojových letadel, ale také zvuky přestřelek s bojovníky vedenými Hamásem.







