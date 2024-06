Rusko a Severní Korea podepsaly pakt o vzájemné obraně

20. 6. 2024

Dohoda Vladimira Putina a Kim Čong-una vyvolává na Západě obavy z možné ruské pomoci severokorejskému jadernému programu



Ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un podepsali pakt, který obsahuje ustanovení, podle něhož si země vzájemně přijdou na pomoc, pokud bude jedna z nich napadena, což vyvolává obavy Západu z možné ruské pomoci Pchjongjangu v jeho raketovém nebo jaderném programu.



Stanice NBC News ve středu uvedla, že představitelé amerických zpravodajských služeb se domnívají, že Putin poskytuje Severní Koreji technologie pro jaderné ponorky a balistické rakety výměnou za zbraně pro svou válku na Ukrajině. S odvoláním na šest vysokých amerických představitelů americká zpravodajská televize uvedla, že Bidenova administrativa se obává, že by Rusko mohlo Severní Koreji pomoci dokončit poslední kroky potřebné k tomu, aby mohla být uvedena do provozu její první ponorka schopná odpalovat rakety s jadernými hlavicemi.



Nebylo bezprostředně jasné, zda by ruská podpora balistických raket znamenala mezikontinentální balistické rakety (ICBM) schopné dosáhnout pevninské části Spojených států, nebo balistické rakety krátkého doletu, které Severní Korea údajně dodávala Rusku během války a které by také mohla použít v případě rozsáhlého konfliktu s Jižní Koreou.



Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg před summitem prohlásil: "Jsme samozřejmě znepokojeni také možnou podporou, kterou Rusko poskytuje Severní Koreji, pokud jde o podporu jejich raketových a jaderných programů."



Nejvyšší představitelka USA pro kontrolu zbrojení, náměstkyně ministra zahraničí Bonnie Jenkinsová, uvedla, že podle jejího názoru má Severní Korea zájem získat od Ruska stíhací letouny, rakety země-vzduch, obrněná vozidla, zařízení nebo materiály pro výrobu balistických raket a další pokročilé technologie, uvedla agentura Reuters.



Odborníci uvedli, že přímá pomoc zbrojním programům severokorejského režimu by znamenala významný posun v ruské politice od konce studené války, částečně vyvolaný jeho bojovými potřebami na Ukrajině.



James Acton, spoluředitel programu jaderné politiky v Carnegie Endowment for International Peace, řekl: "Velký význam zde má to, jak moc Rusko přehodnocuje své zájmy ohledně Severní Koreje vyzbrojené jadernými zbraněmi."



Rusko podle něj může považovat Severní Koreu vyzbrojenou jadernými zbraněmi za "hotovou věc" a přejít od politiky neochotného odporu proti šíření jaderných zbraní po boku Spojených států k akceptaci a ochraně režimu výměnou za tolik potřebnou materiální pomoc ve válce na Ukrajině.



Acton uvedl, že Rusko možná stále není připraveno poskytnout přímou podporu severokorejskému jadernému programu a že je pravděpodobnější, že bude pomáhat severokorejskému raketovému nebo ponorkovému programu.



Alexander Gabujev, ředitel Carnegie Russia Eurasia Center, uvedl:"Co je skutečně významné, je pomoc vesmírnému programu a raketovému programu, pokud k tomu dojde, a to má přímou souvislost s jaderným problémem. Nejde o samotné zařízení, ale o nosné prostředky. Tam bude Severní Korea potřebovat hodně odborných znalostí a pomoci."



Rusko ani Severní Korea text bezpečnostní dohody nezveřejnily. Nebylo bezprostředně jasné, jakou formu by tato podpora mohla mít, a zveřejněno bylo jen málo podrobností dohody.



"Dnes podepsaná dohoda o komplexním partnerství mimo jiné stanoví vzájemnou pomoc v případě agrese proti jedné ze stran této dohody," citovala Putina ruská státní tisková agentura Tass, když se vydal na svou první návštěvu Severní Koreje po 24 letech. Jedná se o druhý summit Putina s Kimem během devíti měsíců.



Putin později označil pakt za "obranný" s odkazem na právo Severní Koreje se bránit, uvedl Tass. Dodal, že Rusko nevylučuje zvýšení vojensko-technické spolupráce se Severní Koreou.



Kim po slavnostním podpisu označil dohodu za "nejsilnější smlouvu", jaká kdy byla mezi oběma zeměmi podepsána, a povýšil jejich vztahy na "vyšší úroveň spojenectví". Uvedl, že dohoda povede k užší politické, hospodářské a vojenské spolupráci, a ocenil, že "urychluje vytváření nového multipolárního světa".



Putinovu návštěvu pozorně sledovaly USA a Jižní Korea kvůli obavám, že rostoucí vojenská spolupráce mezi oběma izolovanými, sankcemi postiženými státy by mohla posílit válečné úsilí Kremlu na Ukrajině a zvýšit napětí na Korejském poloostrově.



Ve Washingtonu americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že Putinova návštěva poukazuje na snahu Ruska "v zoufalství rozvíjet a posilovat vztahy se zeměmi, které mu mohou poskytnout to, co potřebuje k pokračování agresivní války, kterou zahájilo proti Ukrajině".



Blinken dodal: "Severní Korea poskytuje Rusku významné množství munice ... a dalších zbraní pro použití na Ukrajině. Írán poskytuje zbraně, včetně bezpilotních letounů, které byly použity proti civilistům a civilní infrastruktuře."



Loni v září během summitu s Putinem ve Vladivostoku Kim údajně souhlasil s dodávkami raket a dalších zbraní pro použití ruskými silami na Ukrajině. Na oplátku by Rusko poskytlo potravinovou a energetickou pomoc a pomohlo by Severní Koreji s vesmírným programem.



Kim se s Putinem setkal na mezinárodním letišti v Pchjongjangu ve středu v ranních hodinách a poté se projeli jasně osvětlenými ulicemi hlavního města kolem budov vyzdobených ruskými vlajkami a portréty ruského vůdce.



O několik hodin později se zúčastnili uvítacího ceremoniálu na Kim Ir-senově náměstí, kde pozdravili čestnou stráž a po červeném koberci se setkali s důležitými členy Kimova okolí, včetně ministra zahraničí Čchoe Son-huie a Kimovy vlivné sestry Kim Jo-jong.



Na náměstí se shromáždily desetitisíce diváků, včetně dětí s balónky a lidí ve sladěných tričkách v červené, bílé a modré barvě ruské a severokorejské vlajky.



V projevu na začátku jednání Putin Kimovi poděkoval za severokorejskou podporu jeho války na Ukrajině a označil ji za součást širšího "boje proti imperialistické hegemonistické politice USA a jejich satelitů vůči Ruské federaci".



Oba vůdci si vyměnili dárky: luxusní limuzínu Aurus ruské výroby a čajovou soupravu pro Kima a předměty pro Putina, které podle kremelských asistentů souvisejí s jeho image, "včetně busty".



Putin později Kima provezl limuzínou Aurus po Pchjongjangu.



Gabujev řekl::"Rusové se nyní dívají na každý vztah, protože válka je organizačním principem jejich zahraniční politiky - co může tento vztah přinést mé situaci na bojišti z hlediska techniky a přímé podpory, co může tento vztah přinést mé ekonomice, která je v režimu přežití, a pak jak mohu tento vztah instrumentalizovat, abych potrestal Západ?





"Severní Korea skutečně splňuje políčka jedna a tři a obranný pakt je právě o tom."







