Británie: Univerzity jsou ceněny více než instituce jako parlament a BBC, ukázal průzkum

20. 6. 2024

čas čtení 4 minuty

Foto: Hlavní budova Glasgow University

Bylo by zajímavé zjistit, jaký postoj vůči vysokému školství, které je pro přežití země podle našeho názoru nezbytné, má česká veřejnost.

Průzkum King's College v Londýně ukázal, že lidé řadí univerzity jenom za zdravotnictví, armádu a královskou rodinu.



Britská veřejnost si cení britských univerzit více než právního systému nebo BBC, vyplývá z průzkumu postojů k vysokoškolskému vzdělávání, který provedla King's College London.



Reprezentativní průzkum provedený v květnu mezi 2 600 lidmi ukázal, že téměř třetina z nich řadí univerzity mezi klíčové instituce před státní správu, tisk nebo parlament, přičemž podobnou podporu mají i příznivci labouristů a konzervativců.



"Každý si myslí, že jeho vlastní sektor má tu nejhorší pověst, a mnozí pracující na univerzitách jistě cítí, že v poslední době čelí těžkým časům - ale zdá se, že veřejnost tomu nevěnuje příliš pozornosti. Když už, tak jsou jejich názory mnohem pozitivnější, než bychom mohli očekávat," řekl profesor Bobby Duffy, který průzkum prováděl. Průzkum King's College v Londýně ukázal, že lidé řadí univerzity jenom za zdravotnictví, armádu a královskou rodinu.Britská veřejnost si cení britských univerzit více než právního systému nebo BBC, vyplývá z průzkumu postojů k vysokoškolskému vzdělávání, který provedla King's College London.Reprezentativní průzkum provedený v květnu mezi 2 600 lidmi ukázal, že téměř třetina z nich řadí univerzity mezi klíčové instituce před státní správu, tisk nebo parlament, přičemž podobnou podporu mají i příznivci labouristů a konzervativců."Každý si myslí, že jeho vlastní sektor má tu nejhorší pověst, a mnozí pracující na univerzitách jistě cítí, že v poslední době čelí těžkým časům - ale zdá se, že veřejnost tomu nevěnuje příliš pozornosti. Když už, tak jsou jejich názory mnohem pozitivnější, než bychom mohli očekávat," řekl profesor Bobby Duffy, který průzkum prováděl.

Průzkum však zjistil výrazný posun v postojích k tomu, kdo by měl platit za vysokoškolské vzdělávání. Průzkum v roce 1988 ukázal, že 68 % respondentů uvedlo, že by vysoké školy měly být financovány převážně státem, ale letošní průzkum zjistil, že se tento podíl smrskl na pouhých 19 %.



Lidi ovšem nevědí, že zavedení školného vede univerzity ke komercionalizaci, kdy zoufale usilují prředevším o peníze a o nic jiného jim nejde. Naštěstí, ve Skotsku - na rozdíl od Anglie - je pregraduální studium na univerzitách zadarmo.







Vysokoškolské vzdělávání je pod tlakem nynější krachující konzervativní vlády, která se snaží likvidovat tzv. "podvodné" kurzy. Volební manifest konzervativců obsahuje závazek zrušit "nekvalitní" obory a přesměrovat studenty na učňovské obory.





Šokující jsou policejní akce britského ministerstva vnitra, které provádí nájezdy na univerzity a kontroluje, zda zahraniční studenti skutečně chodí do kurzů, jinak jim hrozí deportací.







Nick Hillman, ředitel Higher Education Policy Institute (Hepi), uvedl: "Lidé mají zbytky pochopení pro to, jak důležité jsou univerzity pro náš život, protože posouvají hranice poznání, bojují s nemocemi a vychovávají pracovníky a umělce zítřka. Bez nadsázky lze říci, že v mnoha ohledech jsou součástí toho, kvůli čemu stojí za to žít, i když je někdy považujeme za samozřejmost."

Volební okrsek lídra labouristů Keira Starmera v centru Londýna, Holborn & St Pancras, získává odf zahraničních stuádentů přibližně 438 milionů liber, což ho řadí do první desítky. Zato Sunakovo sídlo v severním Yorkshiru Richmond and Northallerton patří k nejnižším v celostátním měřítku a získává pouze 8 milionů liber ročně.





Bylo by zajímavé zjistit, jaký postoj vůči vysokému školství, které je pro přežití země podle našeho názoru nezbytné, má česká veřejnost.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

355

Mnoho univerzit se také potýká s finančními problémy, protože domácí školné je od roku 2016 zmrazeno a vládní omezení mezinárodních studentských víz zasáhla jejich hlavní zdroje příjmů. Nynější britská vláda zakazuje zahraničním studentům přivézt si do Británie rodinné příslušníky a účtuje jim horentní částky za víza, Kdo by v takovém případě chtěl studovat v Británii, Studenti jedou ke konkurenci do Kanady a do Austrálie.Pokud by několik univerzit muselo být uzavřeno, protože finančně zkrachovaly, 61 % respondentů by podle průzkumu obvinilo vládu, zatímco 29 % by obvinilo vedení univerzit.Průzkum však ukázal, že voliči řadí vysoké školství mezi politické priority velmi nízko. Pouze 13 % respondentů uvedlo, že vysokoškolské vzdělávání je "velmi důležité" při rozhodování o tom, jak budou volit, což je mnohem méně než 65 % respondentů, kteří za hlavní faktor označili kvaliru státního zdravotnictví.Silnou podporu získal výzkum, přičemž 74 % respondentů souhlasilo s tím, že "výzkum probíhající na univerzitách je nezbytný pro lékařské, technologické a sociální inovace". Pouze 18 % respondentů uvedlo, že "většina výzkumu prováděného zaměstnanci univerzit je ztrátou času".Výzkum HEPI zjistil, že některé parlamentní obvody získávají z přítomnosti zahraničních studentů ekonomický přínos ve výši více než 500 milionů liber, například Sheffield Central a Leeds Central a Headingly.