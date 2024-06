Proč se ti Skandinávci od nás nepoučí

20. 6. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta





V Dánsku, Švédsku a Finsku zelení a levice v unijních volbách uspěli. Jak je to možné? Neměly by být právě tyto země největšími oběťmi tzv. zeleného a progresivního šílenství, jemuž se tamní lidé rázně postaví?



Jak je možné, že jsou to země stále tak vyspělé, ekonomicky, kulturně, vzděláním, a přece tam lidé volí a posílají do našeho společného parlamentu levicové a zelené poslance?



Proč se proboha nepoučí u nás, u strany motoristů, ODS nebo Hnutí ANO?

Proč se západní Němci dávno nepoučili od těch východních a nevolí stejně masově krajně pravicovou AfD? Vždyť je tu jedinečná šance, jak může skanzen po komunismu ovládnout Evropu.





Na jedné straně by mnoho lidí v Česku asi chtělo, aby postkomunistický blok řídil svou mentalitou svět, aby konečně zastavil to tzv. progresivní a zelené šílenství.





Na druhou stranu si zkuste představit, že by měl celý svět, nebo třeba byť jen Unie, vypadat jako NDR, ČR nebo Polsko.







To by byla katastrofa. A brzy bychom z toho záchvatu nacionalismu začali mezi sebou válčit. Mnohem lepší by bylo proměnit Unii, nebo celý svět, v něco, co by se podobalo Skandinávii. Kvalitou života, chytrostí a vzděláním, pokrokem sociálním i technologickým. A ostatně i schopností čelit Rusku.







Pozoruhodné je, že levice není na rozdíl od ČR ztracena ani v Británii, kde zřejmě vyhraje volby, ani ve Francii, kde je druhá za krajní pravicí. Jejími baštami v Evropě zůstávají Hamburk, Mnichov, Curych a další vyspělá města.





Co proti tomu máme my? Pomalý a nezvratný pád do orbánismu?

