Objev mikroplastů v penisech vyvolává otázky ohledně erektilní dysfunkce

19. 6. 2024

čas čtení 3 minuty

Kontaminanty byly nedávno nalezeny také ve varlatech a spermatu v souvislosti s obavami z poklesu mužské plodnosti



V penisech byly poprvé objeveny mikroplasty, což vyvolává otázky ohledně možné role v erektilní dysfunkci.



Odhalení přichází poté, co byly tyto znečišťující látky nedávno zjištěny ve varlatech a spermatu. Plodnost mužů se v posledních desetiletích snížila a podle odborníků je nezbytně nutné provést další výzkum potenciální škodlivosti mikroplastů na reprodukci.



Vědci uvedli, že penis by mohl být obzvláště zranitelný vůči kontaminaci mikroplasty kvůli vysokému průtoku krve během erekce. Lidé přijímají mikroplasty jídlem, pitím a dýcháním a tyto drobné částice byly zjištěny v krvi.

Studie hodnotila tkáň odebranou pěti mužům, kteří podstoupili operaci související s erektilní dysfunkcí. Mikroplasty byly nalezeny ve čtyřech případech, přičemž nejčastěji se jednalo o PET a polypropylen. Oba se používají v obalech na potraviny a nápoje a v dalších předmětech denní potřeby.



Zdá se, že kontaminace lidských těl mikroplasty je velmi rozšířená a vědci je nacházejí všude, kam se podívají. Dopad na zdraví zatím není znám, ale v laboratoři bylo prokázáno, že mikroplasty poškozují lidské buňky.



Částice mohou způsobovat záněty tkání, podobně jako částice znečištěného ovzduší, a škodlivé mohou být i chemické látky obsažené v plastech. U lidí, jejichž tepny byly kontaminovány mikroplasty, lékaři zjistili výrazně zvýšené riziko mrtvice a úmrtí na infarkt.



Do životního prostředí jsou každoročně vyhozeny miliony tun plastového odpadu, z něhož se velká část rozkládá na mikroplasty. Ty znečišťují celou planetu, od vrcholu Mount Everestu až po nejhlubší oceány.



Dr. Ranjith Ramasamy, který vedl nový výzkum na univerzitě v Miami v USA, uvedl: : "Penis je cévnatý a houbovitý orgán, takže je rozhodně zranitelný. Během erekce se do penisu přečerpává pětina objemu krve z celého těla."



Dodal: "Víme, že erektilní dysfunkce je multifaktoriální. K erekci potřebujete dobré hormony, nervy, krevní zásobení a dobrou hladkou svalovou tkáň.



"Zjistili jsme, že mikroplasty jsou přítomny v hladké svalovině penisu. Víme jen to, že by tam být neměly, a máme podezření, že by to mohlo vést k dysfunkci hladkého svalstva."



Ramasamy uvedl, že je naléhavě zapotřebí dalšího výzkumu, který by určil potenciální roli mikroplastů v erektilní dysfunkci a mužské neplodnosti. Počet spermií u mužů klesá již desítky let a 40 % nízkých počtů zůstává nevysvětleno, ačkoli v mnoha studiích se na tom podílí chemické znečištění. Nedávné studie na myších uvádějí, že mikroplasty snižují počet spermií a způsobují abnormality a hormonální poruchy.



Ramasamy uvedl: "Přesunuli jsme se od otázky, zda v sobě máme mikroplasty, k otázce, zda existuje úroveň mikroplastů, po jejímž překročení se věci stávají patologickými."



Nový výzkum, publikovaný v časopise IJIR: Your Sexual Medicine Journal, analyzoval vzorky tkání odebrané pěti mužům, kteří podstoupili operaci nafukovací penilní protézy, což je možnost léčby mužů s těžkou erektilní dysfunkcí. Zjištěné mikroplasty měly velikost od 0,5 mm do 0,002 mm.



Vědci uvedli, že všudypřítomné rozšíření mikroplastů je alarmující a je nezbytné pochopit potenciální důsledky pro lidské zdraví.



Ramasamy uvedl: "Jako společnost si musíme uvědomit, že pití vody z plastových lahví, jídlo s sebou v plastových obalech a ještě hůře mikrovlnná trouba v plastových nádobách přispívají k tomu, že se v našem těle vyskytují věci, které by tam být neměly. A penis je ten orgán, kterému všichni věnují pozornost."

