Extremní počasí: Vlny veder a lesní požáry zasáhly USA, zatímco se v zálivu vytvořila tropická bouře

20. 6. 2024

čas čtení 3 minuty



V Mexickém zálivu se formuje tropická bouře, která přispěje k extrémnímu počasí. Severovýchod a středozápad UJSA trpí vedry





Meteorologové ve středu uvedli, že potenciální tropická cyklóna 1 - pomalu se pohybující systém nízkého tlaku vzduchu v Mexickém zálivu - postihuje pobřeží Texasu, ale ještě se plně nerozvinula.



Bouře, která bude po svém úplném zformování pojmenována tropická bouře Alberto, má rozpoutat silný vítr, přívalové deště a hrozbu záplav na celém jihu USA, v Mexiku a Střední Americe. Vítr o síle bouře, který se táhne více než 640 km od středu bouře, již zasáhl jižní Texas.



Národní meteorologická služba ve středu ráno v aktualizované zprávě varovala, že systém v zálivu se stále tvoří, ačkoli bouřková aktivita "zůstává spíše slabá" a atmosférická porucha "stále nesplňuje požadavky tropické cyklóny".



Bill Nye, uznávaný vědec, řekl v televizi CNN, že tyto události znamenají, že "musíme omezit používání fosilních paliv, která vypouštějí do atmosféry oxid uhličitý a metan, a musíme to udělat co nejdříve".



Nye uvedl, že zatím nedošlo k události na úrovni Pearl Harboru, "protože změna klimatu se odehrává ve zpomaleném tempu... Nové výzkumy naznačují, že neexistuje žádný bod zlomu nebo bod, odkud není návratu - věci se prostě jen zhoršují a zhoršují".





Očekává se, že kontinentální vlna veder na severovýchodě zesílí ve středu a přinese 35C horka do Detroitu a 33C teploty do Buffala u kanadské hranice, kde je průměrná teplota pro toto roční období 24C.

Požár, známý jako South Fork Fire, hoří na ploše 15 276 akrů (6 200 hektarů) a k úternímu ránu nebyla žádná jeho část neutralizována.





Meteorologové uvedli, že bouřková činnost by mohla podmínky v regionu zmírnit. Celkově se nyní extrémní počasí táhne západního pobřeží až k východnímu pobřeží a podle Národní meteorologické služby je výstraha před vedrem vyhlášena pro více než 80 milionů lidí. V Americe žije 330 milionů lidí.







V Novém Mexiku, kde se na území Apačů Mescalero rozhořely lesní požáry, byla evakuována vesnice Ruiduso s 8 000 obyvateli. Přibližně 1 400 staveb bylo ztraceno, uvedly místní úřady v aktualizované zprávě."Věděli jsme, že tam oheň je, a věděli jsme, že je to zlé. Viděli jsme ho v dálce, ale stále se přibližoval a přibližoval," řekla CNN 79letá Kay Bymarková. "Byl tam kouř a bylo ho vidět ve vzduchu".