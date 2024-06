Izrael: Odpůrci vlády vyzývají k protestům

19. 6. 2024

Kritici vlády v Izraeli chtějí tento týden paralyzovat zemi masovými protesty. Mezitím musel Netanjahu rozpustit válečný kabinet. Kritici vlády v Izraeli chtějí tento týden paralyzovat zemi masovými protesty. Mezitím musel Netanjahu rozpustit válečný kabinet.

V Izraeli je situace pro premiéra Benjamina Netanjahua stále napjatější. Zatímco oponenti vlády volají po nových volbách a zdůrazňují svůj požadavek týdnem protestů, Netanjahu musel rozpustit Válečný kabinet, jakousi minivládu národní jednoty, která dosud činila důležitá rozhodnutí v souvislosti s válkou v Gaze. Vládní kruhy uvedly, že chce v budoucnu diskutovat o citlivých tématech s některými členy své vlády na menších fórech.

Pozadím rozpuštění je rezignace Bennyho Gantze z válečného kabinetu před více než týdnem. Opoziční politik vstoupil do minikabinetu po masakru Hamásu 7. října, aby vyloučil Netanjahuovy pravicové náboženské koaliční partnery z důležitých rozhodnutí.

Tím posílil Netanjahuovu pozici ve válce. Nyní však fórum opustil, mimo jiné z frustrace z toho, že Netanjahu nezformuloval žádné představy o tom, jak by věci v Gaze měly pokračovat po válce.

To znamená, že Netanjahu je opět závislý na svém pravidelném kabinetu. Bude se muset postarat o to, aby jeho krajně pravicoví koaliční partneři, z nichž někteří jsou součástí osadnického hnutí, nezískali příliš velký vliv. Zásadně odmítají dohodu s Hamásem, která by zajistila příměří výměnou za propuštění rukojmích z rukou Hamásu. Vyzývají k ještě tvrdšímu postoji vůči Palestincům a obhajují opětovné osídlení Gazy izraelskými civilisty, což by Izrael dále mezinárodně izolovalo.

Plánované masové protesty

Kromě politických rozporů, které vycházejí najevo, se zvyšuje i tlak ulice: Tento týden se mají po celé zemi konat protesty. Přestože se armádě nedávno podařilo osvobodit čtyři rukojmí, zdá se, že převažuje interpretace, že válka nikam nevede.

V pondělí se měla konat demonstrace před parlamentem v Jeruzalémě. Několik technologických společností si pronajalo autobusy, aby odvezly demonstranty do hlavního města, informovala média. Na středu je naplánován konvoj automobilů pod heslem "Zachraňte Izrael!". Týden protestů končí sobotní demonstrací v Tel Avivu.

Minulou sobotu tam již demonstrovaly desítky tisíc lidí proti Netanjahuovi a jeho politice vůči Gaze. I když se čísla zvyšují, jsou stále daleko od předválečných čísel, kdy desetitisíce, někdy i několik set tisíc lidí každý týden demonstrovaly proti Netanjahuovi a plánované reformě soudnictví.

Nyní mají masové protesty opět nabrat na obrátkách. Organizátoři v neděli uvedli, že cílem je přivést do ulic v průběhu týdne milion lidí a zajistit, aby se v Izraeli konaly nové volby před prvním výročím 7. října.

