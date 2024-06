Omezte humbuk kolem umělé inteligence

19. 6. 2024

čas čtení 6 minut

V dnešní době je téměř nemožné otevřít internet, aniž bychom narazili na miliony odkazů na umělou inteligenci (AI). Co to je; věci, které může a bude dělat; dobré věci, které to přinese; bohatství, které přinese těm, kteří jsou ochotni a schopni jí plně využít; a především katastrofy, které jsou díky Bohu počítači a jeho lidským přisluhovačům hned za rohem, a pokud se jim včas nečelí, mohou ještě způsobit zkázu lidstva, píše Martin van Creveld.

V následujícím textu chci trochu omezit humbuk tím, že poskytnu velmi stručný seznam některých z těchto věcí. A přitom vysvětlím, proč je podle mého názoru jejich dopad buď značně přehnaný, nebo k nim vůbec nedojde.

Tvrzení: Umělá inteligence může a učiní bezpočet pracovníků zbytečnými. Výsledkem bude masivní nezaměstnanost se všemi problémy, které s ní souvisí. Jako je zbídačení, rostoucí propast mezi bohatými a chudými, třídní boje, politické otřesy, povstání, revoluce, občanská válka a kdoví co ještě.

Totéž bylo řečeno a napsáno o prvních počítačích kolem roku 1970, o prvních průmyslových robotech v 50. letech a tak dále zpět v čase až k prvním parním strojům během prvních desetiletí 19. století. Strach z technologicky generované nezaměstnanosti lze skutečně vystopovat až k římskému císaři Vespasianovi (vládl v letech 69-79 n. l.), který nechal popravit vynálezce zařízení šetřícího práci právě z tohoto důvodu. Během téměř 2 000 let, které od té doby uplynuly, zaměstnanost po celém světě často stoupala a klesala. Vezmeme-li však rok 1900 jako startovní čáru, ani jeden z největších převratů – ani národní socialismus, ani čínská revoluce, ani dekolonizace, ani feminismus, abychom jmenovali alespoň tři – nebyl způsoben hlavně, natož výlučně, technologickými změnami. Jak říkával můj učitel Jacob Talmon: Vím všechny ty věci o historii, anonymních politických, ekonomických, sociálních, kulturních a ano, technologických silách. Ale nebýt Lenina, opravdu si myslíte, že by se odehrála ruská revoluce?

Tvrzení: Umělá inteligence a schopnost manipulovat a šířit informace všeho druhu (mluvené, psané, ve formě obrázků) způsobí, že bude mnohem těžší, možná nemožné, rozlišit pravdu od lži, poctivost od podvodu.

Vyvrácení: To je pravda. Ale stejně tak byla vynalezena nejprve řeč, pak písmo (viz Yuval Harari Sapiens, který pomohl inspirovat tento článek), pak tisk, pak noviny, pak fotografie, pak film, pak telegraf, pak elektronická média, jako je rozhlas a televize. Každý z nich byl zneužit přidáváním materiálu, ubíráním materiálu a prostým předstíráním. A každý z nich byl a stále je den za dnem zneužíván. Dlouho před vynálezem "duševního vlastnictví" se prosazovali zloději a padělatelé. Photoshop a Deepfake jsou generovány počítačem. Ale tomu, co může jeden počítač vygenerovat, tomu jiný může čelit; alespoň v principu.

Tvrzení: Ve vojenské oblasti umělá inteligence pomůže učinit válku mnohem více smrtící a mnohem ničivější.

Vyvrácení: Totéž bylo řečeno a napsáno o předchozích vynálezech, jako je kulomet, letadlo a ponorka. Nemluvě o dynamitu, o němž jeho vynálezce Alfred Nobel (ano, ten autor ceny) doufal, že bude tak smrtící, že způsobí zrušení války. Ve skutečnosti to však není jen technologie, ale i politika, ekonomika a různé sociální faktory – především ochota jednotlivců a skupin bojovat a v případě potřeby zemřít – které budou určovat nesmrtelnost a destruktivitu budoucí války, stejně jako tomu bylo v minulosti. Říká se, že Caesarovo dobytí Galie způsobilo smrt milionu lidí. Tamerlán ve čtrnáctém století vyhladil asi 17 milionů lidí. A i to je snadno zastíněno rejstříkem Čingischánovým, který nepoužil nic sofistikovanějšího než ukořistěné mechanické obléhací stroje, o století a půl dříve. Zde bych rád zopakoval tvrzení, které jsem již mnohokrát učinil: Jmenovitě, že jediným vynálezem, který skutečně změnil válku a bude i nadále pociťován jeho dopad ve všech budoucích válkách, které přijdou, jsou jaderné zbraně.

Tvrzení: Umělá inteligence skoncuje s uměním a umělci.

Vyvrácení: Před více než sto lety se totéž říkalo a psalo o filmu, který přináší konec divadla. Téměř před dvěma sty lety se totéž říkalo a psalo o fotografii, která zvoní umíráček malířství. Je třeba dodávat, že fotografie a film ani zdaleka nezpůsobily zánik umění, ale samy se proměnily ve velmi důležitou uměleckou formu?

Tvrzení: "Nástroje pro analýzu obrazu a videa poháněné umělou inteligencí se používají pro širokou škálu aplikací se sociálním dopadem. Mohou detekovat anomálie v lékařských snímcích, posuzovat zdraví plodin pro zemědělce a dokonce identifikovat ohrožené druhy ze snímků z fotopastí, což pomáhá v úsilí o ochranu přírody."

Vyvrácení: Jako by všechny ty věci, a mnoho dalších jim podobných, nebyly udělány dlouho předtím, než někdo slyšel o umělé inteligenci.

Tvrzení: Umělá inteligence změnila/změní "všechno".

Vyvrácení: V devadesátých letech se o internetu říkalo přesně to samé. Přesto, když se ohlédneme zpět, zdá se, že věci, které se nezměnily (např. dopad chudoby, nemocí, přírodních katastrof, války, stáří a smrti, stejně jako dopad lásky, přátelství, solidarity, vlastenectví atd.), jsou stejně důležité jako ty, které se změnily.

Ne-li více.

Zdroj v angličtině: ZDE

