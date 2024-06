Putin chce, aby se Ukrajina vzdala celého území anektovaných regionů. Při současném tempu ruské ofenzívy by trvalo 14 let, než se jich zmocní

19. 6. 2024

čas čtení 2 minuty

Vladimir Putin předložil Ukrajině další ultimátum: Musí se vzdát celého území regionů anektovaných Ruskem (Doněck, Luhansk, Záporoží a Cherson), jinak "podmínky budou jiné". Ultimátum není nijak podloženo vojenskou silou. Při současné rovnováze sil nemůže Rusko v dohledné době počítat s úplným obsazením území čtyř regionů. A není faktem, že by se tato rovnováha mohla změnit (koneckonců Kreml odmítá vyhlásit mobilizaci). Faktem také není, že pokud se rovnováha změní, bude to nutně ve prospěch Ruska, protože Ukrajina se jen snaží zvýšit své mobilizační úsilí. Vladimir Putin předložil Ukrajině další ultimátum: Musí se vzdát celého území regionů anektovaných Ruskem (Doněck, Luhansk, Záporoží a Cherson), jinak "podmínky budou jiné". Ultimátum není nijak podloženo vojenskou silou. Při současné rovnováze sil nemůže Rusko v dohledné době počítat s úplným obsazením území čtyř regionů. A není faktem, že by se tato rovnováha mohla změnit (koneckonců Kreml odmítá vyhlásit mobilizaci). Faktem také není, že pokud se rovnováha změní, bude to nutně ve prospěch Ruska, protože Ukrajina se jen snaží zvýšit své mobilizační úsilí.

Ukrajinské úřady však již ultimátum prezidenta Ruské federace odmítly. Spočítali jsme, jak dlouho bude ruské armádě trvat, než se zmocní požadovaného území, pokud se o to pokusí vojensky – a v budoucnu zůstane tempo ofenzívy v průměru stejné jako v roce 2024. Ukázalo se, že je to něco málo přes 14 let.

Při výpočtu průměrného denního tempa jsme brali v potaz i Ruskem obsazená území v Charkovské oblasti – a to i přesto, že to Putin nespecifikoval jako vojensko-politický cíl Kremlu. To je nezbytné, aby se ukázalo, jaké tempo mohou ozbrojené síly RF v zásadě předvést v ofenzivě. Je však důležité mít na paměti, že ve vojenském smyslu není Charkovská oblast primárním cílem: Hlavní úder v posledních měsících zasadily ozbrojené síly RF v centru Doněcké oblasti. Sám Putin označuje ofenzívu za "vytlačení ukrajinské armády" a ujišťuje, že neplánuje měnit taktiku a strategii.

Některých cílů uvedených v ultimátu nelze při současné úrovni taktického a operačního umění ozbrojených sil RF vůbec dosáhnout. Pro úplné dobytí Chersonské oblasti tedy bude muset ruská armáda překročit Dněpr. To je možné pouze v případě, že ukrajinská obrana na pravém břehu v zásadě chybí – jako tomu bylo na jaře 2022. Ozbrojené síly Ukrajiny jsou samozřejmě již několik měsíců v krizi, způsobené přerušením dodávek zbraní ze Západu a problémy s personálním obsazením. Nic však nenasvědčuje tomu, že by se ukrajinská obrana měla rozpadnout. Výmluvně o tom svědčí trvale nízké tempo ruské ofenzívy.

Celý text v ruštině: ZDE

0