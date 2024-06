Ruský voják svědčí, že ruská armáda utrpěla při ofenzivě v Charkovském regionu velké ztráty

17. 6. 2024

Anton Andrejev sděluije, že pouze 12 ze 100 vojáků zůstalo naživu poté, co se jednotka dostala pod ukrajinskou palbu a drony ve Vovčansku



Anton Andrejev, ruský voják z páté roty 1009. pluku, vykreslil bezútěšný obraz ruské ofenzivy v ukrajinské severní oblasti Charkova.



Anton Andrejev, ruský voják z páté roty 1009. pluku, vykreslil bezútěšný obraz ruské ofenzivy v ukrajinské severní oblasti Charkova.

Podle jeho slov byla jeho jednotka zdecimována a pouze 12 ze 100 vojáků zůstalo naživu, protože se ve Vovčansku, který je hlavním cílem ruského postupu, dostali pod neustálou ukrajinskou palbu a bezpilotní letouny.







"Prostě nás rozsekali. Posílají nás pod kulomety, pod drony za denního světla, jako maso. A velitelé jen křičí 'vpřed a vpřed'," uvedl Andrejev ve videozprávě.

"Nevím, jestli se z toho dostanu, nebo ne, ale musím to říct, abych uctil památku těch, kteří tady kvůli určitým jedincům zemřeli jako maso," řekl Andrejev v klipu, který jako první zveřejnil ruský portál Astra.





A přestože se zdá, že ruská ofenziva v Charkově prozatím ustala, podařilo se jí dosáhnout alespoň jednoho ze svých cílů: odlákat ukrajinské kritické rezervy do regionu, pryč z obranných pozic na východě. Ruské síly pokračovaly v postupu po východní ose, čímž signalizovaly své odhodlání pokračovat a pokusit se dobýt celou Doněckou oblast.







Od 9. května, kdy ruské jednotky překročily hranici a otevřely novou frontu, zuří u města Charkov boje.V prvním týdnu ofenzívy se ruské jednotky zmocnily asi 99 km2 ukrajinského území - což jsou jedny z největších zisků za posledních 18 měsíců - a vyvolaly vážné otázky ohledně schopnosti Kyjeva se bránit.Ukrajině se však do značné míry podařilo frontu stabilizovat, což zmírnilo bezprostřední obavy na západě, že by Moskva mohla být schopna obklíčit Charkov, druhé největší ukrajinské město."Jdete po ulici a všechno se zdá být v pořádku," pokračoval. "Ale pak vás zastihne masakr. Během první noci zemřela hned polovina jednotky."Od přerušené vzpoury Jevgenije Prigožina v létě 2023 Moskva potlačuje přední nacionalistické hlasy, kterékritizovaly válečné úsilí země. Uvěznila Igora Strelkova, populárního nacionalistického blogera a bývalého důstojníka FSB, který se stal hlasitým kritikem toho, jak Kreml invazi nezvládá, a minulý měsíc úřady zatkly generálmajora Ivana Popova, v Rusku široce respektovaného velitele, který upozorňoval na problémy na bojišti, včetně úmrtí a zranění, která armáda utrpěla v důsledku ukrajinských útoků.Kohorta vlivných vojenských bloggerů nyní do značné míry drží vládní linii a vykresluje optimistický obraz postupu Moskvy a zároveň předpovídá okamžitý kolaps Ukrajiny.Na sociálních sítích se však objevily desítky příspěvků, v nichž Rusové pátrají po svých pohřešovaných příbuzných v charkovské ofenzivě, což naznačuje ohromující počet ztrát, jimiž Moskva nadále trpí.Někteří příbuzní kritizují minimální výcvik, který vojáci před ofenzivou údajně absolvovali."Od 12. května, kdy byli vysláni do Volčansku, jsem o svém bratrovi neslyšel," napsal Jevgenij v jednom příspěvku na sociální síti VK. "Znepokojuje mě, že výcvik trval jen týden. Je to vůbec legální?"Navzdory masovým obětem zůstává celková podpora války v Rusku vysoká, částečně díky nepřetržité státní propagandě a nedostatku alternativních názorů.Průzkum zveřejněný nezávislou agenturou Levada ukázal, že 79 % Rusů podporuje akce Kremlu na Ukrajině. Polovina z nich však podpořila zahájení mírových rozhovorů, zatímco téměř 40 % uvedlo, že by se raději vrátilo do období před vpádem Moskvy na Ukrajinu.Při vzácném protestu se tento měsíc před ministerstvem obrany v Moskvě sešla skupina ruských žen složená z manželek některých z 300 000 ruských mužů odvedených v září 2022 a požadovala návrat svých příbuzných.Úřady v poslední době zintenzivnily své úsilí o potlačení hnutí známého jako Cesta domů a označily skupinu za "zahraničního agenta", což je termín, který má negativní konotace špionáže ze sovětské éry.Po rostoucím počtu dezertérů jde také ruské vojenské vedení.Nezávislý ruský zpravodajský server Verstka zveřejnil zprávu, podle níž ruská armáda unáší stovky mobilizovaných vojáků, kteří nejsou ochotni bojovat, a posílá je do zákopů pod hrozbou použití zbraně.Moskvě se dosud dařilo doplňovat vojáky bez nařízení masové mobilizace tím, že nabízela rekrutům štědré platy a bonusy. Podle odhadu britského ministerstva obrany byla schopna každý měsíc naverbovat asi 30 000-40 000 vojáků.Ukrajina se potýká s nedostatkem munice, stíhaček a prostředků protivzdušné obrany a trpí také masovými ztrátami.