Panel OSN tvrdí, že chybí data, která by určila, zda v severní Gaze existuje hladomor

19. 6. 2024

čas čtení 2 minuty

Expertní panel OSN je v rozporu se zjištěními lidskoprávních organizací, ale varuje před využíváním zprávy k popírání toho, "že v pásmu Gazy v současné době bezpochyby probíhá extrémní lidské utrpení". Expertní panel OSN je v rozporu se zjištěními lidskoprávních organizací, ale varuje před využíváním zprávy k popírání toho, "že v pásmu Gazy v současné době bezpochyby probíhá extrémní lidské utrpení".

Výbor OSN pro kontrolu hladomoru v pondělí zveřejnil zprávu o situaci v severním pásmu Gazy, ve které uvedl, že není dostatek spolehlivých informací k vyhlášení hladomoru.

Výbor je součástí Integrované fázové klasifikace potravinové bezpečnosti OSN (aka IPC), což je stupnice, která označuje potravinovou bezpečnost v krizových oblastech, měřenou na stupnici od fáze 1 (obecně potravinová bezpečnost) do fáze 5 (hladomor/humanitární katastrofa).

Ve zprávě se uvádí, že výbor "není schopen schválit klasifikaci fáze 5 (hladomor) IPC" pro severní Gazu, klasifikaci, kterou schválila americká síť systémů včasného varování před hladomorem. Zpráva panelu OSN uvedla, že neshledala americkou "analýzu věrohodnou vzhledem k nejistotě a nedostatečné konvergenci podpůrných důkazů použitých v analýze. Proto [výbor] není schopen rozhodnout, zda byl či nebyl překročen práh hladomoru."

Zpráva OSN zdůraznila, že "všechny zúčastněné strany, které využívají IPC pro rozhodování na vysoké úrovni, musí pochopit, že to, zda je klasifikace hladomoru potvrzena, v žádném případě nemění skutečnost, že v pásmu Gazy v současné době bezpochyby probíhá extrémní lidské utrpení, a žádným způsobem to nemění bezprostřední humanitární imperativ řešit toto civilní utrpení tím, že umožní úplný, bezpečný, neomezený a trvalý přístup humanitární pomoci do pásma Gazy a v jeho průběhu, včetně ukončení nepřátelských akcí."

Tento závěr pravděpodobně pomůže Izraeli vyvrátit obvinění z vyhladovění Gazy na mezinárodní právní frontě a reagovat na kritiku vůči němu ze strany jiných zemí v této záležitosti. Přesto izraelská reakce na závěry expertního panelu, že by měl zvýšit množství humanitární pomoci přicházející do Gazy, a to i prostřednictvím příměří, může způsobit krizi ve vládě.

V neděli vysocí ministři kabinetu kritizovali izraelské rozhodnutí podniknout každodenní "taktickou pauzu", aby umožnili další dodávky humanitární pomoci. Toto rozhodnutí vedlo k výměně obvinění mezi premiérem a izraelskými vojenskými důstojníky.

Zdroj v angličtině: ZDE

