Podle šéfky Oxfamu je Spojené království "morálně zmatené", protože posílá do Izraele zbraně a do Gazy humanitární pomoc

17. 6. 2024

Poté, co britští ministři odmítli výzvy k zastavení prodeje zbraní Izraeli, dostala charitativní organizace povolení zasáhnout



Dodávky zbraní Izraeli a současně poskytování humanitární pomoci Gaze je "intelektuálně a morálně nesoudržné", prohlásila šéfka charitativní organizace Oxfam GB.



Podle ministerstva zdravotnictví Gazy bylo při izraelské vojenské ofenzívě v Gaze od 7. října, kdy Hamás zaútočil, zabito více než 37 000 Palestinců, většinou civilistů. Izrael i Hamás byly obviněny z porušování mezinárodního práva.



Britští ministři nicméně odmítli výzvy k zastavení vývozu zbraní do Izraele, což vyvolalo soudní spor, v němž Oxfam ve čtvrtek získal soudní povolení britskou vládu v této věci žalovat.















Halima Begumová, která v dubnu převzala funkci výkonné ředitelky Oxfam GB a nedávno se vrátila z pracovní cesty do Izraele a na okupovaný Západní břeh Jordánu, uvedla, že postoj Spojeného království nedává smysl."Ať už se řekne, že jde o součástky nebo celé zbraně [prodávané], je to sporné, protože jednotlivé součástky dohromady tvoří tato zařízení, která zabíjejí tolik nevinných lidí. Spojené království musí prodej těchto zbraní zastavit. Vláda nemůže současně poskytovat humanitární pomoc a mluvit o svých snahách o mír v regionu, a pak také dodávat bomby - to je intelektuálně i morálně inkoherentní.To, že zákon obchodu nebrání, se zdá být nepodstatné. Pokud vědomě prodáváte zbraně, které jsou používány k zabíjení tisíců nevinných dětí a jejich rodičů, proč byste v tom měli pokračovat?" dodala.Přestože kvůli útoku na Rafáh nemohla vstoupit do Gazy, Begumová uvedla, že poté, co od palestinských kolegů evakuovaných z tohoto území slyšela z první ruky zprávy o humanitární krizi, byla "šokována".Bývalá generální ředitelka organizace ActionAid uvedla, že během své cesty navštívila třetí nejposvátnější místo islámu, mešitu al-Aksá v Jeruzalémě, a pomodlila se tam za lidi v Gaze a izraelské rukojmí, kterých je na palestinském území stále zadržováno 120, ačkoli se předpokládá, že nejméně 40 z nich je mrtvých.Řekla, že existuje precedens, kdy Spojené království a USA odmítly vyzbrojit Izrael, a uvedla rozhodnutí obou vlád učinit tak v roce 1982 po izraelské invazi do Libanonu. (Tony Blair tak učinil také v roce 2002).Begumová řekla: "Margaret Thatcherová zastavila vývoz zbraní do Izraele během války v Libanonu. Ronald Reagan pozastavil dodávky kazetové munice v červenci 1982 a 12. srpna byl údajně tak šokován záběry rozčtvrcených palestinských dětí při bombardování, že varoval izraelského premiéra Menachema Begina, že "pokud to bude pokračovat, jsou v sázce celé naše budoucí vztahy". Izrael nařídil úplné příměří ještě před koncem dne. Nebylo by to tedy poprvé, kdy britská nebo americká vláda udělala morální čáru.""Naprosto odsuzuji braní jakýchkoli rukojmích a jakákoli zvěrstva spáchaná kteroukoli stranou. Nyní však máme 37 000 mrtvých Palestinců. Gazanské děti jsou bombardovány, trpí podvýživou a hrozí jim potenciální hladomor a Spojené království stále nedokáže omezit izraelskou armádu. Je neuvěřitelné, žeIzrael vojensky podporujeme, zdá se, že se z nás vytrácí lidskost."Vládní údaje zveřejněné minulý týden ukázaly, že Spojené království vydalo Izraeli v období od útoků 7. října do 31. května 108 licencí a že v tomto období nebyla žádná žádost o licenci na vývoz zbraní zamítnuta nebo zrušena.Begumová uvedla, že světový jih je poměrně jednotný v tom, co je třeba v souvislosti s Gazou udělat, a zdá se, že "pouze západní vůdci nevidí, co je morálně správné udělat". Vyjádřila obavy, že postoj Západu ohrožuje vyhlídky na postkonfliktní mezinárodní uspořádání založené na humanitárním právu a zásadách lidských práv."Pokud máte přítele a jeho chování je zvěrské, stále jste schopni říci: 'Podívejte, jako přátelé byste to neměli dělat'," řekla. "To neznamená, že nemůžete příteli nabídnout svou podporu. Mám pocit, jako by celá ta konstrukce kolem práva Izraele na sebeobranu, každá země má právo se bránit, ale ne za cenu toho, že humanitární právo bude roztrháno na kusy, bez jakéhokoli odkazu na lidská práva na místě."Soudní přezkum proti prodeji zbraní Izraeli podala palestinská organizace na ochranu lidských práv Al-Haq a britská organizace Global Legal Action Network (Glan). Oxfam již dříve intervenoval v případu, který zahájila organizace Campaign Against Arms Trade (CAAT), která úspěšně argumentovala, že britský prodej zbraní Saúdské Arábii, která se zapojila do války v Jemenu, byl nezákonný.