USA uvalily sankce na extremistickou izraelskou skupinu za blokování pomoci Gaze

15. 6. 2024

Spojené státy konstatují, že aktivisté Tsav 9 zablokovali klíčový hraniční přechod, zapálili nákladní auta a zranili řidiče, zatímco v Gaze se šíří hlad





Americké ministerstvo zahraničí uvalilo sankce na "násilnou, extremistickou izraelskou skupinu" Tsav 9 za blokování konvojů s humanitární pomocí do Gazy a útoky na nákladní automobily.



USA uvedly, že aktivisté Tsav 9 začali na začátku roku blokovat klíčový přechod Kerem Šalom, později zapálili nákladní automobily a zranili řidiče a vojáky Izraelských obranných sil.



"Po celé měsíce se jednotlivci z Tzav 9 opakovaně snažili zmařit dodávky humanitární pomoci do Gazy, včetně blokování silnic, někdy i násilným způsobem," uvedl v prohlášení mluvčí Matthew Miller.



Miller podrobně popsal útok z poloviny května, kdy členové Tsav 9 "vyrabovali a poté zapálili dva kamiony poblíž Hebronu na Západním břehu Jordánu, které vezly humanitární pomoc určenou pro muže, ženy a děti v Gaze".



Tsav 9 uvedla, že sankce jsou "šokující" a "odporují jakýmkoli americkým a liberálním hodnotám". Skupina ve svém prohlášení zopakovala ničím nepodložená tvrzení, že Hamás odklonil "velkou část" pomoci převáděné do Gazy, a prohlásila, že skupina zastupuje rodiny izraelských rukojmích držených Hamásem.



Jednání skupiny vyvolalo pobouření na mezinárodní úrovni, ale uvnitř Izraele má jejich nesouhlas s dodávkami pomoci do Gazy širokou podporu.





Na začátku tohoto roku podle několika průzkumů veřejného mínění většina Izraelců vyjadřovala názor, že humanitární dodávky do pásma Gazy by měly být zastaveny nebo omezeny.





Původně byly brány jako převážně politická výtka extremistům, nyní je někteří lidé uvnitř Izraele vnímají jako mnohem širší hrozbu.







Na začátku roku navrhli dva členové válečného kabinetu, kteří mezitím odstoupili, dočasné omezení pomoci, "aby oslabili Hamás", informovala izraelská média.Nebylo bezprostředně jasné, jak se uvalení sankcí dotkne osob spojených s neformální organizací Tsav 9 a kolika z těch, kteří se k jejím akcím připojili, by se to mohlo týkat.Sankce jsou posledním z několika kol omezení uvalených na základě rozsáhlého exekutivního příkazu, který v únoru vyhlásil prezident Joe Biden a který umožňuje USA postihovat akce, které "ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Západního břehu".Páteční prohlášení si zřejmě vzalo na mušku také izraelskou vládu, když uvedlo, že má "odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany humanitárních konvojů projíždějících Izraelem a Západním břehem Jordánu na cestě do Gazy".Na videozáznamech bylo vidět, jak izraelské bezpečnostní síly přihlížejí útokům skupiny na nákladní automobily, aniž by zasáhly. Skupina uvedla, že jednotliví příslušníci izraelských bezpečnostních složek jim dávali tipy na umístění kamionů s humanitární pomocí, které dodávají do Gazy životně důležité zásoby.V posledních týdnech konvoje chránili neozbrojení izraelští protiprotestující z občanské akční skupiny Standing Together, kteří tvořili lidské štíty.Americké ministerstvo zahraničí uvedlo: "Poskytování humanitární pomoci má zásadní význam pro zabránění zhoršení humanitární krize v Gaze a pro zmírnění rizika hladomoru. Nebudeme tolerovat akty sabotáže a násilí zaměřené proti této nezbytné humanitární pomoci."Sankce na Tsav 9 znamenají poslední zvýšení mezinárodní sankční kampaně proti osadnickému a extremistickému násilí, které propuklo na okupovaném Západním břehu Jordánu, po předchozím dubnovém kole.