Izraelská armáda vyhlásila každodenní "taktickou přestávku" na jihu Gazy, hned poté ji zrušila

16. 6. 2024

čas čtení 5 minut

Aktualizace: Okamžitě po vyhlášení této přestávky byla zrušena. V Izraeli oznámeno, že "činitel armády, který toto vyhlásil, je blbec a zosobnění zla," informuje BBC.

Jedenáctihodinové okno pro vpuštění pomoci přes přechod Kerem Šalom bude dodržováno každý den až do odvolání, uvedla armáda



Izraelská armáda oznámila každodenní "taktickou přestávku ve vojenské činnosti" v části jižního pásma Gazy, aby umožnila dodávky většího množství humanitární pomoci, a to v souvislosti s rostoucí mezinárodní kritikou její ofenzívy.

Armáda uvedla, že pauza začne v oblasti Rafáhu v 8 hodin ráno a zůstane v platnosti do 19 hodin. Uvedla, že pauza bude probíhat každý den až do odvolání.

Cílem pauzy je umožnit nákladním vozidlům s humanitární pomocí, aby se dostala na nedaleký Izraelem kontrolovaný přechod Kerem Šalom, hlavní vstupní bod pro příchozí pomoc, a bezpečně dojela na Salah a-Din, hlavní severojižní silnici, a doručila zásoby do dalších částí Gazy, uvedla armáda.



Uvedla, že pauza je koordinována s OSN a mezinárodními humanitárními agenturami.





Od začátku května, kdy se do Rafáhu přesunula izraelská pozemní vojska, je přechod omezený.





Oznámení přišlo krátce poté, co armáda uvedla, že v sobotu byli na severu Gazy zabiti další dva izraelští vojáci, kromě osmi zabitých při výbuchu, který ve stejný den zničil jejich obrněné vozidlo v Rafáhu.





Tyto ztráty, které patří k nejtěžším pro armádu od zahájení pozemní ofenzívy v Gaze 27. října, pravděpodobně podpoří sílící výzvy k příměří a zvýší hněv izraelské veřejnosti kvůli ultraortodoxním výjimkám z armády.





V sobotu bylo při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 19 Palestinců. Od zahájení izraelské ofenzívy na tomto území bylo zabito nejméně 37 296 lidí, další tisíce jsou pravděpodobně pohřbeny pod troskami a desetitisíce jsou zraněny.





Osmiměsíční izraelská vojenská ofenzíva proti militantní skupině Hamas uvrhla Gazu do humanitární krize, OSN hlásí rozsáhlý hlad a statisíce lidí jsou na pokraji hladomoru, protože Izrael zablokoval dodávky pomoci a přerušil dodávky vody. Mezinárodní společenství vyzvalo Izrael, aby umožnil přísun většího množství pomoci.





Podle údajů humanitárního úřadu OSN, známého pod zkratkou OCHA, od 6. května do 6. června přijíždělo denně v průměru 68 kamionů s pomocí. To je méně než 168 kamionů denně v dubnu a mnohem méně než 500 kamionů denně, které jsou podle humanitárních skupin potřeba.





Příliv pomoci na jihu Gazy se snížil právě v době, kdy humanitární potřeba rostla. Více než 1 milion Palestinců, z nichž mnozí již byli vysídleni, uprchlo po invazi z Rafáhu a tísnilo se v jiných částech jižní a centrální Gazy. Většina z nich nyní živoří v chatrných stanových táborech, kde používají zákopy jako latríny a na ulicích jsou otevřené splašky.





Cogat, izraelský vojenský orgán, který dohlíží na distribuci pomoci v Gaze, tvrdí, že vjezd nákladních automobilů není nijak omezen. Uvádí, že od 2. května do 13. června vjelo do Gazy ze všech přechodů více než 8 600 nákladních vozidel všeho druhu, a to jak humanitárních, tak komerčních, což je v průměru 201 denně. Velká část této pomoci se však nahromadila na přechodech a nedorazila na místo určení.





Mluvčí společnosti Cogat Šimon Freedman uvedl, že to byla chyba OSN, že se její náklady hromadily na straně Gazy u Kerem Šalom. Uvedl, že agentury mají "zásadní logistické problémy, které nevyřešily", zejména nedostatek nákladních automobilů.





OSN tato obvinění odmítá. Tvrdí, že kvůli bojům mezi Izraelem a Hamásem je pro nákladní automobily OSN uvnitř Gazy často příliš nebezpečné jezdit do Kerem Šalom, který se nachází přímo u izraelských hranic.





Říká také, že tempo dodávek se zpomalilo, protože izraelská armáda musí řidičům povolit cestu na místo, což je systém, který byl podle Izraele vytvořen pro bezpečnost řidičů. Kvůli nedostatečnému zabezpečení byla nákladní auta s humanitární pomocí v některých případech také rabována davy lidí, kteří se pohybovali po silnicích v Gaze.





Cílem nového opatření je snížit potřebu koordinace dodávek tím, že se každý den poskytne 11hodinové nepřetržité okno pro pohyb nákladních vozidel na přechodu a z něj.





Nebylo bezprostředně jasné, zda bude armáda zajišťovat bezpečnost, aby ochránila kamiony s pomocí při jejich pohybu po dálnici.





