"Kriminalita se vymkla kontrole": Proč mladí Němci z bývalé NDR podporují ultrapravici

14. 6. 2024

Němci mladší 25 let dali AfD ve volbách do Evropského parlamentu 16 % hlasů, zvláštní podporu získala na východě země



Šestnáctiletý Paul Friedrich se nemohl dočkat, až odevzdá svůj první hlasovací lístek, a nepochyboval o tom, která německá strana si v přelomových evropských volbách vysloužila jeho podporu.



"Správně, volil jsem AfD," řekl hrdě v ruchu příměstské železniční stanice v Brandenburgu an der Havel, hodinu cesty od centra Berlína.



Krajně pravicová Alternative für Deutschland dosáhla v neděli obzvláště ohromujících zisků mezi mladými voliči. Poprvé v celostátním průzkumu mohli hlasovat i šestnáctiletí a sedmnáctiletí, což je reforma, kterou silně podporovaly levicové strany. Šestnáctiletý Paul Friedrich se nemohl dočkat, až odevzdá svůj první hlasovací lístek, a nepochyboval o tom, která německá strana si v přelomových evropských volbách vysloužila jeho podporu."Správně, volil jsem AfD," řekl hrdě v ruchu příměstské železniční stanice v Brandenburgu an der Havel, hodinu cesty od centra Berlína.Krajně pravicová Alternative für Deutschland dosáhla v neděli obzvláště ohromujících zisků mezi mladými voliči. Poprvé v celostátním průzkumu mohli hlasovat i šestnáctiletí a sedmnáctiletí, což je reforma, kterou silně podporovaly levicové strany.





Poté, co před pěti lety Němci mladší 25 let v drtivé většině podpořili Zelené, dali nyní AfD 16 % hlasů, což představuje nárůst o 11 procentních bodů a pomohlo straně umístit se na druhém místě za opozičními konzervativci z CDU-CSU a výrazně před sociálními demokraty kancléře Olafa Scholze.





AfD využila rozsáhlé podpory na bývalém komunistickém východě a zvítězila ve všech spolkových zemích včetně Braniborska, kde získala 27,5 % hlasů.

"Pokud bude důvěra ve větší strany nadále klesat, budou menší strany pravděpodobně velkými vítězi," řekl.







S počínajícím knírkem a nadměrnou mikinou s kapucí vypadá Friedrich jako mnoho jeho vrstevníků, kteří se vracejí ze školy v Braniborsku, městě na břehu řeky, které dalo jméno spolkové zemi obklopující Berlín.A jeho obavy se shodují s obavami mnoha teenagerů a dvacetiletých ve městě: obavy z války šířící se Evropou, inflace, hospodářského úpadku, "nekontrolované" imigrace a především násilné kriminality, která podle nich bují, když používají veřejnou dopravu nebo se v noci zdržují na veřejných prostranstvích."Se současnou vládou se spousta věcí ubírá špatným směrem," říká Friedrich s odkazem na Scholzovu stále více bez lásky vedenou středolevou alianci. "Svým hlasem chci věci změnit - chci, aby to AfD utvářela."To by pro mnoho mladých příznivců strany zahrnovalo výslovnou podporu "remigrace" Němců s přistěhovaleckými kořeny, kteří se "nedokážou integrovat". Lednové zprávy o tom, že vrcholní představitelé AfD o takovém návrhu diskutovali, vyvolaly všeobecné pobouření a poslaly do ulic desetitisíce Němců na protest.Mezi mnoha voliči AfD se však tato představa stala neotřesitelným tématem. "Ne všichni by měli jít pryč, ale alespoň zločinci, jako v Mannheimu - takhle to dál nejde," řekl sedmnáctiletý Konstantin s odkazem na zabití policisty v tomto západním městě jen několik dní před volbami, které údajně spáchal afghánský žadatel o azyl s džihádistickým motivem."Když jdu ven, urážejí mě a dokonce na mě plivou, řekněme, Neněmci - to nejsou německé hodnoty," řekl Leonard. "Pokud sem uprchlíci přijdou, budou pracovat a chovat se slušně a nechají mě na pokoji, je to v pořádku, ale pokud ne, měli by jít domů."Dvaadvacetiletá úřednice Lea odmítla prozradit, jak hlasovala, ale uvedla, že AfD a nová ekonomicky levicová, ale sociálně konzervativní Aliance Sahry Wagenknechtové (BSW), která v Braniborsku získala 14 %, jsou "jediné", které řeší místní bezpečnost."Nemám nic proti cizincům, ale problém s kriminalitou se vymkl kontrole. Každý víkend vidíte lidi, jak tasí nože," řekla.Násilná kriminalita ve městě Brandenburg an der Havel v posledních letech prudce vzrostla, v letech 2021-2023 došlo k 9% nárůstu počtu napadení. Ze 74 000 obyvatel města se asi 6 000 narodilo v zahraničí.Noura Abu Agwa, 24letá uprchlice z Damašku, uvedla, že ona a její matka se ve městě také cítí stále nebezpečněji, ale viní z toho silnou přítomnost krajní pravice."Když jsem přijela, měla jsem na sobě hidžáb, ale obtěžovali mě, tak jsem si ho sundala," řekla. "Je mi líto mé matky, protože ho stále nosí a jednou šla po ulici a zastavil ji nějaký muž, který na ni křičel. Byla tak zmatená, protože mluví jenom arabsky." A co se stalo?Anna Leistenová, vedoucí zemského křídla mládeže AfD, uvedla, že její osvětová činnost byla zaměřena na trvalý dopad protipandemických opatření. "Nucené testování, domácí výuka, zákazy vycházení - celé generaci bylo odebráno mládí."Leistenová, která uvedla, že jako teenagerka v Brandenburgu zažila "vyloučení, propagandu a zastrašování", pochválila, že strana ovládá platformy jako YouTube a TikTok, aby oslovila mladé, "zatímco Olaf Scholz zveřejňuje nudná videa o svém kufříku".Všichni mladí Němci hovořili o svých obavách z války na Ukrajině, přičemž mnozí kritizovali vládní strany za dodávky zbraní a vyjadřovali úzkost z toho, že by oni nebo jejich vrstevníci mohli být jednoho dne povoláni do boje. Německo před 13 lety pozastavilo brannou povinnost, ale diskutuje o strategiích, jak zvýšit nábor do armády."Ukrajina nás nikdy předtím nezajímala, tohle je věc mezi Ukrajinou a Ruskem," řekl Friedrich o plnohodnotné invazi Moskvy do sousední země. "Proč bychom měli pomáhat NATO rozšiřovat jeho území pomocí našich zbraní?" dodal.Jiní uvedli, že podpora vlády Ukrajině je přiměla k podpoře malých stran, které dohromady získaly 28 % voličů mladších 25 let, což je zdaleka největší podíl. Podle nedávné studie tyto obavy a ekonomické problémy vytlačily klimatickou krizi z popředí zájmu mladých voličů."Volil jsem Voltu hlavně proto, že mám obavy o budoucnost Evropy a opravdu mi záleží na věci míru," řekl dvaadvacetiletý vyučený právník Mathias Sarömba s odkazem na malou proevropskou stranu, která hesly jako "Nebuď debil" vyzývala k odmítnutí extremistů.Uvedl, že se mu podařilo v "slzavých diskusích" přesvědčit svou matku, aby AfD nevolila, a vysvětlil, že se kvůli jejímu postoji k "právům homosexuálů" cítí osobně ohrožen. "Teprve pak jí to došlo."Také jednadvacetiletá laborantka Henriette Vogelová označila nárůst AfD za "děsivý" a zmínila její "misogynní" postoje k reprodukčním právům a rovnosti na pracovišti.Svůj hlas odevzdala maličké straně na ochranu zvířat. "Především proto, že jsem se chtěla postavit proti AfD, ale také proto, že nejsem spokojená s velkými stranami. Ale nechtěla jsem se zdržet hlasování, protože každý hlas se počítá."Kilian Hampel, spoluautor studie Mládež v Německu, která v dubnu předpověděla skokový nárůst podpory krajní pravice, uvedl, že vzhledem k tomu, že se v září bude hlasovat ve třech východních spolkových zemích a příští rok se očekávají parlamentní volby, trend k roztříštěnosti se pravděpodobně ještě zvýší.