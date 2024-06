Stará tabu ohledně hlasování pro strany s fašistickými vazbami se hroutí

12. 6. 2024

čas čtení 3 minuty

Byl to dobrý den pro nacionalistickou a ultrakonzervativní pravici ve volbách do Evropského parlamentu. K úlevě mainstreamových stran však možná ne tak dobrý, jak očekávaly nebo v co doufaly – žádný drtivý sesuv a některé významné nezdary.