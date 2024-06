Scholz: Putinův plán není myšlen vážně

15. 6. 2024

Putinův mírový plán "není myšlen vážně", řekl Scholz před summitem o Ukrajině ve Švýcarsku



Koná se mírový summit o Ukrajině ve Švýcarsku, který je největší podobnou akcí od února 2022, kdy Moskva zahájila plnou invazi.



Lídři skupiny G7 o návrzích Vladimira Putina na mír na Ukrajině nediskutovali, protože všichni věděli, že nejsou myšleny vážně, uvedl Olaf Scholz krátce před odjezdem do Švýcarska, kde v sobotu začíná konference o Ukrajině.



Německý kancléř uvedl, že Putinovy návrhy - aby se Ukrajina vzdala čtyř provincií, které si nárokuje Rusko, přestala bojovat a vzdala se ambice na členství v NATO - měly za cíl pouze odvést pozornost od konference.



"Každý ví, že tento návrh nebyl míněn vážně, ale měl něco společného s mírovou konferencí ve Švýcarsku," řekl v rozhovoru pro televizi ZDF.



Při setkání světových lídrů na summitu, na který Rusko nebylo pozváno, bude americká viceprezidentka Kamala Harrisová zdůrazňovat, že výsledek války ovlivňuje celý svět a že je třeba respektovat svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny, uvedl jeden z amerických představitelů.



Harrisová se setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a na akci zastoupí amerického prezidenta Joea Bidena. Prezident se po účasti na zasedání G7 v Itálii vrací do USA, aby se v Los Angeles zúčastnil sbírky na svou předvolební kampaň.



Summit se koná v době, kdy vedoucí představitelé G7 uzavřeli novou dohodu o půjčce 50 miliard eur pro Ukrajinu, která je zajištěna využitím neočekávaných zisků z úroků z aktiv ruské centrální banky zmrazených EU a dalšími západními zeměmi po invazi na Ukrajinu v roce 2022.

- Jak významná je nepřítomnost Číny na summitu o Ukrajině?



Organizátoři mírového summitu bagatelizovali rozhodnutí Číny nezúčastnit se, což přimělo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského obvinit Peking, že pomáhá Moskvě setkání podkopat, což čínské ministerstvo zahraničí popřelo.



Kyjev usilovně prosazoval účast čínské delegace na summitu, aby dodal konferenci další legitimitu a vrazil klín mezi Moskvu a Peking.



Bez Číny se naděje na izolaci Moskvy rozplynuly.



Čína uvedla, že by zvážila účast na akci ve Švýcarsku, ale nakonec ji odmítla, protože se jí nezúčastní Rusko.



"Je zřejmé, že v současné době má z geopolitického hlediska pro Čínu zvláštní vztah s Ruskem přednost před jakýmikoli jinými úvahami," řekl Bernardino Regazzoni, bývalý švýcarský velvyslanec v Číně.



Čína a Rusko vyhlásily partnerství "bez hranic" jen několik dní předtím, než Vladimir Putin nařídil v únoru 2022 plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Peking tvrdí, že je v konfliktu neutrální a nedodal Moskvě zbraně ani munici.



K účasti na mírovém summitu o Ukrajině, který se uskuteční v sobotu a v neděli v alpském letovisku Lucern, se přihlásilo asi 90 států a organizací, které se budou snažit získat podporu pro Zelenského mírové návrhy, včetně úplného stažení ruských vojsk z Ukrajiny.



- Volodymyr Zelenskyj přijel do Švýcarska v pátek před dvoudenním mírovým summitem o Ukrajině. Zelenskyj uvedl, že rozhovory se zaměří na jadernou bezpečnost, potravinovou bezpečnost, návrat válečných zajatců a ukrajinských dětí odvlečených na území kontrolované Ruskem.



- Mezi účastníky švýcarského summitu v Lucernu jsou Kamala Harrisová, francouzský prezident Emmanuel Macron a vedoucí představitelé Německa, Itálie, Velké Británie, Kanady a Japonska. Navzdory několikaměsíčnímu ukrajinskému a švýcarskému lobbování se někteří další účastníci, především Čína, nedostaví. Setkání se koná poté, co ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Moskva vstoupí do mírových rozhovorů až poté, co Ukrajina stáhne své jednotky z východu a jihu země - což Zelenskyj odmítl.



- Na Ukrajině v pátek ruský nálet zabil jednoho člověka a nejméně čtyři zranil v severní Sumské oblasti, uvedla tamní vojenská správa. Úder zasáhl město Šostka, asi 45 km od hranic s Ruskem, uvedla na Telegramu, aniž by uvedla podrobnosti o škodách. K úderu došlo v době, kdy Kyjev a Moskva uskutečnily přes noc ze čtvrtka na pátek a během pátku desítky útoků drony a raketami.



- Ukrajinské útoky na jihoruskou Belgorodskou oblast zabily v pátek šest lidí, uvedli úředníci. Čtyři těla byla vytažena z trosek vícepodlažního obytného domu zasaženého ukrajinským ostřelováním v pohraničním městě Šebekino, uvedlo ruské ministerstvo pro mimořádné situace a po půlnoci dodalo, že 50 % trosek bylo odklizeno. Ukrajinský dron zasáhl auto ve vesnici poblíž Šebekina a zabil řidiče, uvedl regionální gubernátor Vjačeslav Gladkov. Dodal, že v obci Okťabrskij dále na západě byla raketovou palbou zasažena žena, která zahynula ve svém domě.



- Rusko v pátek odpálilo 17 raket a téměř 500 dronů, uvedl ukrajinský generální štáb. Útoky dronů zabily 54letého muže v jižní Chersonské oblasti a zranily 17letou dívku ve východním městě Dnipro, uvedly regionální úřady. Tři lidé byli zraněni při útoku dronu ve východní Sumské oblasti a několik domů bylo poškozeno v sousední Charkovské oblasti.



- EU zvýšila výrobu střel a v příštím roce se vyrovná výrobní kapacitě Ruska, uvedl komisař bloku pro vnitřní trh Thierry Breton pro francouzský deník La Tribune.



