I Británie má svého Turka! Kandidát Reformní strany argumentuje, že Británie měla vůči Hitlerovi udržovat neutralitu

11. 6. 2024

Ultrapravicová britská Reform Party, tedy Strana pro reformu, byla založena bývalými brexitéry z původně brexitérské strany UKIP. Reform Party není vlastně politická strana, ale firma, kterou vlastní její šéf Nigel Farage. Kandiduje v nadcházejících britských všeobecných volbách dne 4. července a v průzkumech veřejného mínění je nyní jen o dva či tři procentní body za konzervativci (v jednom průzkumu měla 17 procent, konzervativci 19 procent, atd.) Odlákáním hlasů od konzervativců zřejmě Reform Party v britském většinovém volebním systému způsobí ještě spektakulárnější volební vítězství labouristů, než se původně očekávalo. (JČ)

BBC: Jeden z kandidátů strany Reform Party UK se omluvil za tvrzení, že by se Británie bývala měla „mnohem lépe“, kdyby „přijala Hitlerovu nabídku neutrality“ namísto boje proti nacistům ve druhé světové válce.



Ian Gribbin, kandidát strany v Bexhillu a Battle, na internetu také napsal, že ženy jsou „příživnické pohlaví“ a měly by být „zbaveny zdravotní péče“.

V příspěvcích z roku 2022 na internetových stránkách časopisu Unherd, které viděla BBC, uvedl, že Winston Churchill byl „odporný", a pochválil ruského prezidenta Vladimira Putina.





Zpočátku se Gribbin odmítl vyjádřit, ale později řekl: „Omlouvám se za tyto staré komentáře a bezvýhradně je stahuji, stejně jako rozrušení, které způsobily.“





Uvedl, že on sám byl „rozrušen tím, jak byly tyto komentáře vytrženy z kontextu, zejména když moje matka byla dcerou ruských židů, kteří utíkali před pronásledováním“.





Když komentáře poprvé vyšly najevo, mluvčí britské Reform Party naznačil, že se nejedná o podporu, ale o „hádání se o body v debatách na dálku“. Na pozdější tiskové konferenci však tehdejší předseda strany Richard Tice na dotaz ohledně těchto komentářů uvedl, že pokud lidé dělají „nevhodné věci“ nebo říkají „hloupé věci“, pak se na to strana „podívá“ a „vyšetří to“.





Nynější předseda Reform Party Nigel Farage řekl, že „každá strana“ bude mít problémy s prověřováním kandidátů kvůli nečekanému načasování voleb, které zkrátilo kontroly, jež strany provádějí.





V červenci 2022 zveřejnil Gribbin na internetových stránkách Unherd: „Británie by dnes byla v mnohem lepším stavu, kdybychom přijali Hitlerovu nabídku neutrality...., ale ne, pokřivené myšlení Británie si cení spíše podivných představ o mezinárodní morálce než péče o vlastní lidi.“

Tentýž měsíc napsal: „Konkrétně v Británii musíme vymýtit kult Churchilla a uznat, že jak v politice, tak ve vojenské strategii byl příšerný.“





Předchozí měsíc kritizoval ženy, když na diskusním fóru webu napsal: „Víte, co je pro mě důležité? "Myslíte si, že byste mohly skutečně pracovat a také za to všechno platit jako spořádané občanky?"





Muži platí 80 % daní - ženy utrácejí 80 % daňových příjmů. V souhrnu jako skupina pouze berete společnosti.„Méně stěžování, prosím, od ‚příživnického pohlaví‘.“Dodal, že ženy jsou „dotovány muži, aby mohly pouze dýchat (sic)“.





V lednu 2022 napsal: „Muži platí 80 % daní. Ženy dělají 80 % výdajů. „Narovnejte tuto nerovnost nejprve tím, že ženám odepřete zdravotní péči, dokud jejich průměrná délka života nebude stejná jako u mužů, je to fér.“

BBC ví o nejméně 16 bývalých potenciálních kandidátech na poslance za Reform Party, kteří již nekandidují kvůli nevhodným nebo urážlivým výrokům.





Podrobnosti v angličtině ZDE



V prosinci 2021 napsal, že z vojákyň „se mi málem udělalo nevolno (sic)“ a že jsou „totální přítěží“.V době před invazí na Ukrajinu chválil prezidenta Putina a v lednu 2022 napsal, že „prokázal vyspělost, o které se nám může jen zdát“.„Chápe vazby, které vytvářejí stabilnější společnosti; pokrytectví Západu je směšné, když denně hledíme do tváře obrovské ekonomické rovnosti vytvořené našimi bludnými neoliberálními myšlenkami“, napsal.V únoru Gribbin napsal, „kéž by Západ měl politiky jeho třídy“.Mluvčí Reform Party nejprve uvedl: "Archeologií přestupků BBC zjistila, že pan Gribbin se vyjádřil k řadě témat. Byly napsány s ohledem na nepohodlné perspektivy a pravdy. To z nich nedělá schvalování, jen argumentaci v debatách na dálku. Jeho historický pohled na to, co mohla Velká Británie udělat ve 30. letech, sdílela naprostá většina britského establishmentu včetně tehdejší BBC a je pravděpodobně pravdivý. Opět žádná podpora, jen poukazování na pohodlně zapomenuté pravdy. Co se týče bodu o feminismu, jen si dělá legraci.“