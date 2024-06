Rogozin: Ve výrobě dronů panuje v Rusku chaos

12. 6. 2024

Dmitrij Rogozin kritizoval nesystémové zvyšování výroby dronů ruskými obrannými společnostmi a poznamenal, že v organizaci výroby dronů začíná chaos kvůli "rozšířené dronové mánii". Bývalý šéf Roskosmosu a nyní Moskvou jmenovaný "gubernátor" okupované části Záporožské oblasti Ukrajiny připomněl, že drony v Ruské federaci dříve nikdo nevyráběl a nyní to "dělají všichni", ale dělají to podniky "daleko od technologie UAV". Dmitrij Rogozin kritizoval nesystémové zvyšování výroby dronů ruskými obrannými společnostmi a poznamenal, že v organizaci výroby dronů začíná chaos kvůli "rozšířené dronové mánii". Bývalý šéf Roskosmosu a nyní Moskvou jmenovaný "gubernátor" okupované části Záporožské oblasti Ukrajiny připomněl, že drony v Ruské federaci dříve nikdo nevyráběl a nyní to "dělají všichni", ale dělají to podniky "daleko od technologie UAV".

"Místo výběru několika kompetenčních center (pro elektromotory, spalovací motory, antény, elektronické jednotky odolné proti rušení, denní a noční kamery atd.)… jsme všechny obtížili stejným problémem a všichni začali dělat všechno, místo aby se soustředili na to, co umí nejlépe," napsal na svém kanálu Telegram. Rogozin zároveň zdůraznil, že ruská armáda nebude schopna vyhrát válku s Ukrajinou pomocí dronů.

Loni v létě ruská vláda schválila strategii rozvoje bezpilotních letounů v Rusku do roku 2030 a do budoucna do roku 2035, kterou vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Vláda očekává, že do roku 2030 bude Rusko vyrábět více než 32 tisíc bezpilotních systémů (UAS) ročně, což je třikrát více než současný objem výroby. Podle Vladimira Putina může objem investic do výroby UAV v zemi dosáhnout 1 bilionu rublů.

V roce 2023 Andrej Bělousov, který v té době zastával post místopředsedy vlády, uvedl, že v Ruské federaci je výrobci bezpilotních letadlových systémů asi 70 ruských společností, z nichž asi 20 je velkých.

V prosinci loňského roku Federální agentura pro leteckou dopravu oznámila, že výrobci ruských dronů nebyli schopni nahradit dovážené komponenty, ze kterých se drony sestavují, a odmítají podstoupit státní certifikaci. Podle agentury byli někteří vývojáři v té době nerozhodní nebo odložili zahájení sériové výroby svých produktů a omezili se na jedinou sérii, pro kterou není certifikace vyžadována. V tomto ohledu agentura pro leteckou dopravu schválila nový harmonogram certifikace dronů zahrnutých do civilní státní objednávky: Většina dronů měla získat certifikáty v letech 2024-25.

