Rada bezpečnosti OSN schválila dohodu o rukojmích v Gaze podporovanou USA

10. 6. 2024

čas čtení 4 minuty





Pouze Rusko se zdrželo hlasování o plánu vyzývajícím k výměně rukojmích a vězňů v rámci šestitýdenního příměří vedoucího k širší dohodě



Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci vyzývající Hamás, aby souhlasil s třífázovým návrhem výměny rukojmích za příměří, který představil Joe Biden, což je poprvé, kdy tento orgán podpořil komplexní mírovou dohodu k ukončení války v Gaze.V prohlášení Hamásu se uvádí, že skupina rezoluci uvítala, i když nebylo bezprostředně jasné, zda to znamená, že vedení v Gaze plán příměří přijalo.



Postoj izraelské vlády je rovněž nejednoznačný. Oficiálně mírový plán přijala, ale premiér Benjamin Netanjahu se od něj snaží distancovat a jeho koalice se od předložení návrhu posunula doprava.



Pro pondělní rezoluci hlasovalo čtrnáct členů rady, nikdo nebyl proti, pouze Rusko se zdrželo hlasování o rezoluci vypracované Spojenými státy, která vyzývá k počáteční výměně starých, nemocných nebo ženských rukojmích za palestinské zajatce zadržované Izraelem v průběhu počátečního šestitýdenního příměří.



Příměří by se vyvinulo v trvalé ukončení nepřátelských akcí a propuštění všech rukojmích ve druhé fázi, o níž by jednaly obě strany a zprostředkovatelé z USA, Kataru a Egypta. Třetí fáze by zahrnovala zahájení rozsáhlého úsilí o obnovu.



Rezoluce vyzývá Hamás, aby dohodu přijal, a naléhavě vyzývá obě strany, aby „neprodleně a bezpodmínečně plně realizovaly její podmínky“.



Spojené státy usilují o schválení návrhu OSN již od 31. května, kdy jej představil Biden. Získal podporu palestinské mise s klauzulí, že počáteční šestitýdenní příměří bude prodlouženo, dokud budou pokračovat rozhovory o druhé fázi.



V rezoluci se uvádí, že USA, Katar a Egypt budou „pracovat na tom, aby jednání pokračovala, dokud nebude dosaženo všech dohod a nebude moci být zahájena druhá fáze“.



Mluvčí palestinského prezidenta Nabíl abú Rudeineh uvedl, že vedení Palestinské samosprávy přijme jakoukoli rezoluci vyzývající k okamžitému příměří v Gaze, které zachová palestinskou územní celistvost.



Palestinská podpora americké rezoluce značně ztížila diplomatické možnosti Ruska nebo Číny ji vetovat. Od začátku války v Gaze v říjnu se Rada bezpečnosti snaží najít konsensus na pozadí hluboké polarizace. Dohodla se na humanitární rezoluci zahrnující dočasné příměří, ale je to poprvé, co přijala komplexní mír.



„V uplynulých osmi měsících se tato rada často potýkala s rozpory a svět to zaznamenal s pochopitelným zklamáním,“ uvedla po hlasování americká vyslankyně při OSN Linda Thomas-Greenfieldová. "Ale tento příběh má i druhou stránku, protože dnes jsme přijali čtvrtou rezoluci o tomto konfliktu.



„Kolegové, dnes jsme hlasovali pro mír,“ prohlásila.



V textu se uvádí, že Izrael již přijal podmínky příměří, ačkoli toto tvrzení je stále více zpochybňováno, neboť premiér země Benjamin Netanjahu k němu učinil řadu skeptických poznámek, když tvrdil, že USA odhalily pouze části plánu, a trval na tom, že jakýkoli návrh na trvalé příměří bez úplného zničení vojenských a vládních kapacit Hamásu je „neúspěšný“.



V důsledku víkendové rezignace centristického ministra Bennyho Gantze se Netanjahu stal ještě závislejším na krajně pravicových členech své koalice, kteří se proti dohodě rozhodně staví.



Hamás se pozitivně vyjádřil, když Biden dohodu poprvé oznámil, a prohlásil, že hlasování Rady bezpečnosti vítá, ale na návrh příměří zatím oficiálně nereagoval. Neobvyklý projev relativní jednoty hluboce rozdělené Rady bezpečnosti pomáhá vyvíjet tlak na obě strany, aby uzavřely dohodu, ačkoli se ukázalo, že obě strany jsou mnohem více ovlivněny místními voliči a osobními zájmy vůdců než mezinárodním veřejným míněním.



Vyhlídky na dohodu o rukojmích a příměří výrazně zkomplikoval sobotní izraelský útok v Gaze v souvislosti se záchranou čtyř rukojmích, při kterém zahynulo 274 Palestinců.





Jedna z pozdních změn provedených v americkém návrhu rezoluce měla za cíl učinit jej přijatelnějším pro Izrael. Podle ní Rada bezpečnosti odmítá jakýkoli pokus o změnu demografických nebo geografických hranic Gazy, ale vypouští formulaci z dřívější verze, která výslovně odmítala vytvoření nárazníkového pásma kolem pobřežního pásma.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0