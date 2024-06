Bonjour Budějovice

11. 6. 2024

Alliance Française Jižní Čechy organizuje od středy 12. do středy 27. června 2024 Festival Bonjour Budějovice.



Tato akce, která oslavuje francouzskou, frankofonní a českou kulturu, si klade za cíl oslavit přátelské vazby, které existují mezi Francií a Českou republikou, a to díky neocenitelné podpoře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Letošní 28. ročník bude opět poctou partnerskému městu Lorient (Bretaň, Francie) a městu České Budějovice (Jižní Čechy, Česká republika). Letošní ročník 2024 bude velmi výjimečný, neboť využijeme této příležitosti k oslavám 20 let existence Alliance Française!



Přátelství mezi Českými Budějovicemi a Lorientem není žádnou novinkou, protože tato dvě města se stala partnerskými městy už v roce 1977. Toto partnerství bylo vždy aktivní a svědčí o tom i každoročně organizovaný Festival Bonjour Budějovice a pravidelné návštěvy delegace zvolených zástupců města Lorient. Festival Bonjour Budějovice se bude konat od 12. do 27. června 2024 a slibuje skvělou zábavu!







Na programu je vernisáž výstavy fotografií „La France de Jindřich Štreit“ za přítomnosti autora, Francouzský trh s řadou koncertů českých a bretaňských hudebníků, promítání francouzských filmů pro širokou veřejnost v Biografu Kotva a Letním kině, odpoledne s pétanque, literární přednáška o spisovateli Antoine de Saint-Exupérym, ochutnávka francouzských vín, Svátek hudby pořádaný Josefem Kordou, kosmetický workshop a belgický večer.

