Mladý pravičák zamilovaný do starých firem

12. 6. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

V pondělí jsem měl konečně možnost slyšet politika Filipa Turka (do té doby jsem ho ignoroval). Byl představen jako europoslanec, kterým ale ještě není, ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Co mě nejvíce zaujalo, to byla Turkova starost o unijní průmysl. Na co máme top manažery a lobbisty velkých unijních podniků? Turek to zvládne za ně. Představte si Turka jako CEO třeba Volkswagenu nebo Mercedesu? To by byla jízda.

Pan Špicar nebo pan Telička jsou proti Turkovi úplní amatéři. V ten samý den na Českém rozhlase Plus pan Telička vysvětloval překvapené Barboře Tachecí v pořadu Osobnost Plus, že unijní dohody musejí zůstat platné bez ohledu na výsledek voleb zejména proto (když pomineme právní aspekty a nutnost široké shody na případných změnách), že unijní průmysl potřebuje předvídatelnost. Turek je ale pravičák s prestižním vzděláním a rozhledem a má jasno.

Nejlepší byl jeho argument dvě stě let starými firmami. Automaticky předpokládal, že když něco funguje dlouho, měli bychom se snažit o to, aby to fungovalo i nadále. Co třeba takové trojpolní hospodářství nebo pazourkové nástroje? Mladý pravičák zamilovaný do dvě stě let starých firem. Asi by měly mít garantováno, že budou fungovat ještě aspoň dvě stě nebo rovnou pět set let. A vládní ODS mu už otevírá vstříc svou náruč ve frakci takzvaných konzervativců. K Vondrovi a Zahradilovi by se ovšem Turek hodil výborně.

Těm ostatně může stejně jako posluchačům Českého rozhlasu vysvětlit, že hajlování je vtip na způsob České sody. Je otázka, zda to pochopí třeba Poláci ze strany PiS, která je mezi těmi tzv. konzervativci asi tou nejsilnější a nejvlivnější stranou. Ostatně sám Petr Fiala začíná dávat signály, že ODS možná přestoupí zpět do lidovecké frakce, nejspíše kvůli Turkovi.

Filip Turek by pak mohl na své misi v civilizovaném světě začít třeba tím, že bude vysvětlovat europoslancům, že hajlování je v České republice rozšířeným druhem humoru. Uvidíme, kam ho pak vezmou. Ostatně veřejné prachy bude mít tak jako tak. A ovlivnit stejně nemůže nic. Leda snad obraz o českých národních zvycích.

0