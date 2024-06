Průlomové skenování pomocí umělé inteligence ohledně pravděpodobnosti infarktů bude t brzy zavedeno ve Velké Británii

10. 6. 2024

čas čtení 4 minuty





Tým Oxfordské univerzity konstatuje, že technologie, která najde skryté údaje v CT skenech, by mohla zachránit tisíce životů.



Systém umělé inteligence, který dokáže identifikovat lidi, u nichž je pravděpodobné, že je v budoucnu postihne infarkt, a to až za 10 let, by mohl být brzy v provozu v celé Británii.



Technologii, která by mohla zachránit tisíce životů ročně, nyní posuzuje Národní institut pro zdraví a péči (Nice) a rozhodnutí o jejím využití ve zdravotnictví se očekává do konce roku.



Vědci z projektu také prozradili, že pracují na podobných systémech umělé inteligence, které by předpovídaly, zda někomu hrozí mrtvice, a odhalovaly osoby ohrožené onemocněním, jako je cukrovka. Tým Oxfordské univerzity konstatuje, že technologie, která najde skryté údaje v CT skenech, by mohla zachránit tisíce životů.Systém umělé inteligence, který dokáže identifikovat lidi, u nichž je pravděpodobné, že je v budoucnu postihne infarkt, a to až za 10 let, by mohl být brzy v provozu v celé Británii.Technologii, která by mohla zachránit tisíce životů ročně, nyní posuzuje Národní institut pro zdraví a péči (Nice) a rozhodnutí o jejím využití ve zdravotnictví se očekává do konce roku.Vědci z projektu také prozradili, že pracují na podobných systémech umělé inteligence, které by předpovídaly, zda někomu hrozí mrtvice, a odhalovaly osoby ohrožené onemocněním, jako je cukrovka.



„Tato technologie byla nyní testována v několika nemocnicích ve Velké Británii a výsledky jsou nesmírně povzbudivé,“ uvedl profesor Charalambos Antoniades, vedoucí studie Orfan (Oxford Risk Factors And Non Invasive Imaging). „Pokud by byla zavedena na celostátní úrovni, pomohla by zachránit tisíce lidí před předčasným infarktem nebo úmrtím na srdeční onemocnění.“



Více než 300 000 lidí v Británii každoročně trpí silnými bolestmi na hrudi a je jim provedeno CT vyšetření, aby se zjistilo, zda netrpí srdečními abnormalitami, jako je například ucpání tepen, řekl Antoniades. U méně než 20 % vyšetřených však je zjištěna překážka nebo nebezpečné zúžení věnčitých tepen. "Zbylých více než 80 % nevykazuje žádné abnormality. Jsou uklidněni a posláni domů, velmi často bez jakýchkoli léků,“ řekl Antoniades, vedoucí katedry kardiovaskulární medicíny na Oxfordské univerzitě. „Toto uklidnění je však často mylné.“



Ve skutečnosti asi dvě třetiny této „bezpečné“ skupiny trpí závažnými - někdy i smrtelnými - srdečními příhodami, včetně infarktu. „Je zřejmé, že nám při skenování chyběly signály, které by nám mohly identifikovat ty, kteří jsou ve skutečném nebezpečí,“ dodal. „Je to obrovský problém zdravotnictví a my věříme, že umělá inteligence je dokonalou technologií, která se s ním vypořádá.“



Výzkum, který vedl tým z Radcliffovy lékařské fakulty Oxfordské univerzity a který byl minulý týden zveřejněn v časopise Lancet, byl navržen tak, aby odhalil abnormality, které jsou ze standardních CT (počítačová tomografie) snímků přehlíženy. Tyto poznatky by lékařům umožnily podávat pacientům preventivní léčbu, například protizánětlivé léky.



Podle Antoniadese spočívala velká část problému v tom, že poškození tepny způsobené zánětem nebylo při CT vyšetření zachyceno. "Naším objevem bylo najít způsob, jak pomocí umělé inteligence vyvolat skryté informace a vylepšit snímky z CT vyšetření tak, aby bylo vidět, k jakému poškození došlo. V minulosti jsme to nebyli schopni zobrazit, ale nyní to dokážeme."



Tato technika využívá údaje o vlastnostech koronárních plátů a také o změnách v tuku kolem zanícených tepen a poskytuje tak klíčové informace o zdravotním stavu našich srdečních tepen. „Tyto údaje nám v podstatě říkají, jaké je absolutní riziko, že pacient v příštích 10 letech prodělá smrtelnou srdeční příhodu,“ řekl.



Tyto rizikové faktory byly původně vypracovány na základě amerických případových studií, ale od té doby byly údaje vyhodnoceny na základě 40 000 pacientů v britských nemocnicích.



"To, co jsme zjistili, bylo jednoznačné. Ukázalo se, že pacienti, u nichž byl prokázán vysoký zánět ve věnčitých tepnách, byli také vystaveni extrémně vysokému riziku závažných srdečních onemocnění, například infarktu. Našli jsme způsob, jak přesně určit skryté faktory, které vedou k infarktu.



Studie, kterou financovala British Heart Foundation, odhalila, že ve 45 % případů se lékaři rozhodli změnit léčbu pacienta s ohledem na údaje, které poskytla analýza umělé inteligence. Tato léčba zahrnuje podávání vysokých dávek statinů nebo léků, jako je kolchicin, o nichž je známo, že snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění.





Antoniades dodal: „Plánujeme také rozšířit poskytování této technologie vyrobené ve Velké Británii v USA, kde ji rovněž posuzuje Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, a v Evropě, kde je již schválena pro klinické použití.“







Zdroj v angličtině ZDE

0